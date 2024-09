Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 21 settembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 settembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

I tanti impegni e le pressioni che derivano dall’ambiente lavorativo vi stanno causando un po’ di stress e di spossatezza. Secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, sarebbe il caso di approfittare di questo fine settimana per concedervi un po’ di meritato riposo. Questo stress vi rende tesi come una corda di violino. Vi basterà davvero poco per accendervi, quindi fate attenzione alle discussioni in famiglia. Tra un paio di giorni non avrete più Venere in opposizione e questo vi aiuterà a vivere il rapporto di coppia in maniera più leggera.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna nel segno vi invita ad essere più concreti e realisti nel vivere la vostra vita sentimentale. Se c’è qualcosa che non funziona nella coppia, sarebbe meglio affrontare di petto questa situazione evitando di fare buon viso a cattivo gioco. Se ci sono state delle questioni o delle vertenze di ordine burocratico o legale, entro la prossima settimana ci sarà modo di uscirne da vincitori. Ecco perché dovrete affrontare questo fine settimana con ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le relazioni interpersonali hanno attraversato una fase piuttosto burrascosa in questi ultimi mesi. Solo le coppie più solide sono riuscite ad uscirne indenni, mentre quelle più fragili probabilmente si sono spaccate. Se qualcuno sta cercando di provocarvi, sarebbe meglio cercare di fare buon viso a cattivo gioco piuttosto che affrontare di petto la situazione. Insomma, sarebbe meglio far esporre altri piuttosto che esporvi voi in prima persona. Mercurio opposto potrebbe rendere poco chiare alcune questioni spinose.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Negli ultimi giorni vi siete innervositi anche per questioni di banale entità. È vero che in questo periodo non vi manca la creatività, ma il fatto di essere troppo suscettibili potrebbe complicarvi un po’ la vita. Secondo l’oroscopo del giorno, questo cielo favorirà coloro che hanno dei bei progetti da portare avanti. Venere favorevole potrebbe rendere particolarmente elettrizzante la prossima settimana, soprattutto per quanto concerne i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Nelle prossime ore potrebbe verificarsi qualche contrattempo o qualche ritardo. Magari un appuntamento importante potrebbe saltare all’ultimo minuto e questo vi innervosirà parecchio. Cercate di gestire queste situazioni con diplomazia, suggerisce Paolo Fox, altrimenti finirete preda dell’agitazione. A livello professionale ultimamente le cose stanno andando meglio, anche se avete vissuto una prima parte dell’anno un po’ sottotono. Nell’ultima parte del 2024 compenserete ciò che avete perso nella prima parte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Luna nel segno renderà i rapporti interpersonali molto più interessanti e fruttuosi, mentre l’aiuto di Mercurio sarà provvidenziale soprattutto per chi deve portare avanti un progetto interessante. Ultimamente c’è stata un po’ di freddezza con il partner, forse servirebbe un chiarimento in questo fine settimana. Giove dissonante potrebbe rendere più complesse alcune vertenze legali. Attenti a ciò che dite e a ciò che fate ed evitate di agire di istinto. Prima di muovervi, sarebbe meglio consultare un esperto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In genere siete persone affabili e gentili, ma se qualcuno cerca di mettervi i bastoni tra le ruote, anche voi finite per dare di matto e per reagire bruscamente. Giove in aspetto positivo vi consentirà di togliervi delle belle soddisfazioni. Qualcuno che per lungo tempo vi ha dato torto, adesso dovrà ammettere che la ragione era dalla vostra parte. Venere attiva nel segno continuerà a rendere più leggeri e armonici i rapporti di coppia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dopo mesi di agitazione, finalmente le tensioni si stanno risolvendo. Che si tratti di problemi legati a un trasloco, cambiamenti sul lavoro o divergenze con altri, tutto sta per migliorare. Non lasciate che queste tensioni si riflettano in amore, poiché ottobre sarà un mese favorevole per i sentimenti. Se avete avuto problemi con il partner, presto vedrete le cose più chiaramente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Alcune situazioni che vi preoccupano continuano a tenere banco nella vostra vita e a condizionare il vostro umore. Secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, la Luna vi consiglia di non strafare in questo fine settimana e di concedervi un po’ di sano relax. In amore, c’è il via libera da parte delle stelle soprattutto per chi sta ancora cercando l’anima gemella. Mettete da parte la diffidenza e tuffatevi in nuove storie anche se non ne siete del tutto convinti. Magari potrebbero accadere delle cose piacevoli che abbatteranno il vostro muro di diffidenza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La tua energia e il desiderio di avventura sono alle stelle, ma le tue relazioni potrebbero essere un po’ instabili. Fortunatamente, le tue abilità comunicative ti aiuteranno a risolvere eventuali contrasti. Anche se in amore le cose potrebbero sembrare complicate, la tua saggezza ti guiderà. Ricorda: mantenere l’equilibrio interiore è essenziale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Non mancheranno le occasioni, in questo weekend, per fare chiarezza all’interno di una relazione che non sta funzionando più come prima. Lo dice Paolo Fox secondo cui Venere potrebbe iniziare a breve un transito polemico. Se ci sono delle persone che non vi capiscono o che non condividono la vostra posizione, in ambito familiare, potrebbero nascere delle tensioni o addirittura delle liti. Cercate di scendere a più miti consigli, facendo leva sulla diplomazia. In questo fine settimana farete bene a moderare le spese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere in aspetto favorevole vi consentirà di risvegliare la passione anche in quei rapporti che negli ultimi tempi si sono un po’ slabbrati. Secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, ben presto avrete le idee più chiare dal punto di vista lavorativo. Dal 24 ci sarà modo di organizzare tutto quello che si dovrà fare da ottobre in poi. È importante studiare bene il vostro piano di battaglia per non farvi trovare impreparati all’appuntamento con il vostro futuro.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.