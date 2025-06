Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 17 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Cielo impetuoso in queste 24 ore, il più giusto per darsi da fare! Vi trovate in una condizione particolare: da una parte in amore e per quanto riguarda le amicizie, appunto, il periodo è propizio e favorevole mentre sul lavoro i nodi stanno per arrivare al pettine… chi ha rimandato una scelta, o è alle prese con problemi burocratici e legali, deve capire cosa fare. Forse siete stati proprio voi, di recente, a generare qualche tensione quindi ora è tempo di razionalizzare e fare mente locale!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere è nel vostro segno, dunque l’augurio è che stia portando vitalità e carica, oltre che benessere e “ragione” nei sentimenti. Se avete allontanato una persona, o una situazione di recente si è disgregata, non dovete disperare perché si può recuperare tutto. Favoriti anche l’inizio di una convivenza e i matrimoni entro l’estate. Siete reduci da alcuni conflitti, attenzione doppia se le tensioni sono nate all’interno di una coppia!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata sottotono, un po’ polemica o semplicemente stancante: vi ci vorrebbero 48 ore al giorno per fare tutto, dati i tanti impegni e il poco tempo a disposizione! Non sapete stare senza far nulla ma d’altronde dovete anche capire come reggere questo ritmo “infernale”. C’è una lontananza da colmare e il nervosismo si fa sentire, attenzione alle parole di troppo che potrebbero tradirvi! Qualcuno sta pensando di cambiare vita e di rimettersi in gioco, le stelle vi aiuteranno ma muovetevi con cautela.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Giornata positiva che vi dà una visione più bella dell’insieme! Questa sarà una settimana utile per mettersi in gioco, trovare un accordo o parlare di sentimenti. Da sabato 21 il Sole sarà nel segno e vi guiderà verso una seconda parte di giugno iper favorevole riguardo i sentimenti, assecondate i segnali delle stelle e dedicatevi all’amore perché, soprattutto per i single, può essere la volta buona!

Oroscopo Paolo Fox Leone

La Luna non è più contraria, ora state sicuramente meglio rispetto alle tensioni dei giorni scorsi! Fate particolare attenzione al denaro e alle questioni di carattere economico, ancor di più se vi propongono un investimento di un certo tipo o dovete fare un acquisto rilevante. Il nuovo transito di Marte vi invita a stare attenti anche alle complicazioni. Le storie d’amore in corso potrebbero aver vissuto intoppi, oppure i single stanno cercando qualcuno!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il martedì e il mercoledì di solito siete giù di corda e in questa settimana le cose non andranno diversamente: c’è chi ha dovuto arrabbiarsi per una multa, chi ha fatto troppo, chi affronta una problematica passeggera o vive una crisi… fatevi scivolare le cose addosso almeno in queste 24 ore, non date retta alle provocazioni! Amore, sentimenti e famiglia sono rafforzati da un cielo che nei due mesi precedenti ha portato non pochi problemi, rimandate gli incontri al weekend perché ora non è aria!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Giornate attive e propositive in cui la fantasia, che spesso vi aiuta, conterà però fino a un certo punto… è il momento di essere realisti e concreti! Se avete intenzione di abbandonare o lasciare un progetto, perché non sopportate più qualcuno, pensateci bene o provate almeno a fare buon viso a cattivo gioco. Se non avete questo tipo di problema, ma magari sarete costretti a cambiare ruolo, incarico o collaboratori, non arrabbiatevi. Accettate le conseguenze sapendo che se si chiude una porta si aprirà un portone!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Martedì 17 e mercoledì 18 giugno saranno due giornate di riferimento! Luna, Giove e Mercurio in ottimo aspetto favoriscono le questioni lavorative, potreste ricevere una buona proposta lavorativa o chiudere un affare! Sfruttate queste stelle anche per organizzare un incontro piacevole e ricordate che l’amore ha bisogno di esser vissuto con più vigore e intensità. Qualcuno ha a che fare con una persona “lontana” e dovrebbe capire come accorciare le distanze.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giornata un po’ strana, sicuro fiacca e polemica. L’ambiente circostante vi sta condizionando un po’ troppo! Dal 19 giugno le giornate saranno più attive, rimandate un incontro se vi accorgete che in questo periodo le cose non vanno come vorreste. L’amore premia ma attenzione, le storie che non funzionano necessiteranno chiarimenti entro fine mese o saranno destinate alla chiusura!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna attiva vi rende più forti ora ma permangono dispute nel lavoro e arrabbiature, così come quella sensazione di aggressività che si può tastare nell’aria, e vi sembra di vivere in un ambiente difficile da gestire! Siete pronti alla battaglia ma quando arrivano momenti di collera riuscite comunque a mantenere un atteggiamento colloquiale, cosa che non riscontrate quando qualcuno ce l’ha con voi per un motivo e si fa trascinare dalla troppa irruenza!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Emozioni importanti in queste 24 ore anche se avete la testa un po’ tra le nuvole! Occhio alle spese, specialmente se avete un progetto da portare avanti o da completare. State attenti alla gelosia, soprattutto se di recente nelle coppie c’è stato un po’ di nervosismo. In amore da una parte ci sono storie nate da poco, quasi per gioco, che possono essere chiuse entro breve… dall’altra le storie più datate ma che hanno qualche problema devono essere recuperate in qualche modo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa Luna eccita e regala intuizioni speciali: tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno avrete una marcia in più, soprattutto i creativi, gli artisti, chi lavora con il pubblico e può sfruttare “l’onda del momento”. Sul lavoro entro fine mese ci saranno conferme, accordi rinnovati e il superamento di una crisi. I sentimenti possono tornare importanti e chi cerca l’amore ha buone chances di trovarlo!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.