Oroscopo Paolo Fox di oggi: le stelle di lunedì 3 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 3 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle di questa giornata sono caratterizzate da Mercurio che entra nel segno dell’Ariete e che stravolge un po’ il quadro. A breve sarà però contrariato da Marte pertanto occorrerà tenere a bada le spese evitando gli eccessi. Qualche problema a livello burocratico o legale potrebbe mettervi in grande difficoltà e dovrà essere gestito con attenzione. In questa fase tenderete a dire più facilmente e più direttamente come la pensate, senza alcun filtro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Entro pochi giorni potreste concludere un percorso accidentato per iniziare una nuova fase decisamente più rasserenante. Sono in arrivo acquisti, novità e progetti grazie a queste buone stelle che vi assistono e vi proteggono. Buona la Luna entra nel pomeriggio nel vostro spazio zodiacale e darà maggiore linfa al vostro lato sentimentale, anche se in questo momento siete più concentrati sui progetti professionali che sull’amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

State superando la fase negativa di fine febbraio ecco perché adesso ci sarà modo di guardare al futuro con occhi nuovi a patto che mettiate da parte le negatività del passato. Appartenendo ad un segno d’aria e quindi spesso oscillate tra passato e futuro, ma adesso, è giunto il momento di archiviare ciò che è stato senza rancori. L’unico neo è che non vi sentite in perfetta forma. La Luna entrerà nel segno il 5 marzo, ecco perché sta per iniziare una settimana redditizia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

I soldi sono un problema perché ne state uscendo troppi. Secondo l’Oroscopo del giorno, Mercurio sta iniziando un transito particolare che vi indurrà a bilanciare bene entrate e uscite. In amore non mancheranno le tensioni. Forse sarebbe meglio parlare il meno possibile in questa fase o trascorrere più tempo fuori casa che dentro, per non creare ulteriori tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo momento siete davvero pronti ad affrontare delle sfide cruciali per il vostro futuro anche grazie a questo splendido Mercurio accompagnato da Venere che inizia un transito positivo e porta occasioni da sfruttare anche per chi studia o ha un nuovo progetto da portare avanti. L’inizio della settimana sarà un po’ sottotono, ma progressivamente le cose non potranno che migliorare fino ad arrivare ad una domenica brillante soprattutto per gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo momento vi trovate in una fase di recupero lento e progressivo. Il fatto di non avere più Mercurio contrario rappresenta un vantaggio non di poco conto. Se siete circondati da persone che non capiscono quanto valete, adesso avete il forte desiderio di affrancarvi e di prendere la vostra strada. Siete più determinati e certe situazioni negative che prima vi facevano male adesso non vi scalfiscono più. Tornerete a portare avanti le vostre idee e a lasciare più spazio alla fantasia e ai vostri progetti. In questo momento avete bisogno di manifestare la vostra personalità in tutti i modi possibili e immaginabili.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oggi siete un po’ affaticati forse perché c’è qualche tensione nella coppia o nelle relazioni che si sviluppano nell’ambiente lavorativo. E’ un lunedì polemico per la Bilancia, quindi servirà molta attenzione. Nel complesso vi trovate in una situazione di grande vantaggio. Infatti, anche se potrebbero sorgere dei contrasti saprete bene come gestirli e come venirne fuori da vincitori. In amore servirà molta prudenza. Sarebbe meglio evitare discussioni e polemiche sterili.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le stelle vi chiedono di fermarvi per fare il punto della situazione e capire da quale parte andare. E’ vero che avete la Luna in opposizione ma questo non limiterà il vostro raggio d’azione. Quando iniziate un progetto, in genere, non volete ostacoli. Il problema è che qualcuno potrebbe cercare di mettervi il bastone tra le ruote, ma questo non deve rappresentare un problema per voi. Alla lunga sarete voi a spuntarla contro coloro che cercano di arginare il vostro raggio d’azione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le stelle di questo periodo vedono un lento recupero dopo un febbraio molto pesante soprattutto dal punto di vista fisico e psicologico. Mercurio aiuterà soprattutto le questioni di lavoro e vi metterà in condizione di vedere il futuro con occhi nuovi e con maggiore ottimismo. Se ci sono degli incarichi da accettare, occorrerà fare una seria riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo momento l’ambizione e la forza vincono purchè non vi sia arroganza o presunziojne. Dovrete cercare di trovare le parole giuste per affrontare un problema che vi affligge, ma senza pretendere troppo dagli altri. Siete un po’ agitati forse a causa di qualche polemica sorta in famiglia. Dovrete cercare di riversare nel lavoro quei conflitti che sorgono in famiglia o all’esterno, perché altrimenti la situazione potrebbe diventare ingestibile. Cercate di tenervi lontani da quelle persone che cercano sempre di mettervi in discussione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il segno dell’Acquario avrà belle notizie in amore grazie anche a Mercurio favorevole. Questo cielo regalerà belle soddisfazioni anche a livello emotivo già a partire da questo inizio di settimana. La vostra sensibilità spesso vi porta ad isolarvi per capire quello che volete fare. Ogni tanto avete bisogno di recuperare di energie e di andare in ricarica. Ecco perché questo lunedì potrebbe essere la giornata giusta per concedervi una pausa di riflessione e capire cosa volete fare in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sta per iniziare una fase di recupero che fra l’altro è iniziata già dalla metà di febbraio. Adesso si potrà programmare ciò che non è stato possibile programmare in questa prima parte dell’anno e questo per voi rappresenta un bel vantaggio. Giove, a breve, inizierà un transito importante che vi consentirà di riscattarvi o di iniziare una nuova fase della vostra vita, sicuramente più esaltante. In amore non mancheranno alti e bassi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.