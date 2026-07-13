Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 13 luglio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 13 luglio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi c’è un cielo favorevole che aumenta entusiasmo e determinazione. Sul lavoro avete l’occasione di far emergere le vostre capacità: presentare un progetto o avanzare una proposta potrebbe rivelarsi una scelta vincente. In amore è consigliabile affrontare eventuali incomprensioni con calma, privilegiando il dialogo. Le energie sono in crescita!

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata di oggi è all’insegna della concretezza, soprattutto per chi sta costruendo obiettivi professionali importanti. Prima di prendere decisioni economiche o avviare nuovi investimenti, valutate ogni dettaglio con attenzione. In amore, i single potrebbero vivere incontri interessanti, mentre chi è in coppia ritroverà maggiore serenità. Per il benessere è utile rallentare i ritmi e dedicare del tempo al relax.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La mente è particolarmente brillante e favorisce trattative, confronti e nuove opportunità lavorative. Se nelle ultime settimane avete incontrato ostacoli, oggi potreste trovare la soluzione giusta. In amore torna la voglia di condividere emozioni autentiche e rafforzare l’intesa con il partner. Per mantenere l’equilibrio psicofisico, una passeggiata o un’attività all’aria aperta sarà un valido alleato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Qualche rallentamento sul lavoro non deve scoraggiarvi. Pazienza e diplomazia saranno fondamentali per superare piccoli contrattempi e raggiungere gli obiettivi prefissati. In amore cresce il desiderio di sentirsi compresi: parlare con sincerità aiuterà a rafforzare il rapporto. Cercate di riposare di più durante la notte per recuperare energie.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il cielo sostiene le vostre iniziative e vi rende protagonisti, soprattutto nella vita professionale. Carisma e sicurezza vi permetteranno di conquistare la fiducia di chi vi circonda e di ottenere risultati concreti. L’amore regala emozioni intense, mentre chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da una conoscenza speciale. La vitalità non manca e vi accompagna per tutta la giornata.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

È il momento ideale per mettere ordine nei progetti e definire nuove priorità. Organizzazione e metodo saranno le chiavi per ottenere risultati soddisfacenti sul lavoro. In coppia cercate di separare le preoccupazioni quotidiane dalla vita sentimentale, evitando tensioni inutili. Anche una maggiore attenzione all’alimentazione contribuirà a farvi sentire meglio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le collaborazioni si rivelano particolarmente favorevoli e il confronto con colleghi o partner professionali porta soluzioni efficaci. In amore il clima è sereno e invita a guardare avanti, progettando il futuro insieme alla persona amata. Anche il benessere generale migliora, regalando una piacevole sensazione di leggerezza e rinnovata energia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La voglia di dimostrare il vostro valore è forte e il lavoro offre occasioni interessanti per mettervi in gioco. Le novità non mancheranno, purché affrontiate ogni sfida con lucidità. In amore è preferibile evitare polemiche e incomprensioni, scegliendo il dialogo al posto delle provocazioni. Lo stress mentale potrebbe farsi sentire: concedetevi una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’entusiasmo è il vostro punto di forza e vi permette di affrontare con determinazione ogni impegno professionale. Le nuove collaborazioni hanno ottime prospettive di crescita. In amore prevale il desiderio di vivere emozioni spontanee e lasciarsi sorprendere dagli eventi. Anche la forma fisica beneficia di questo clima positivo, facendovi sentire energici e motivati.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le questioni economiche e lavorative richiedono concentrazione, ma la vostra capacità di analisi vi aiuterà a prendere decisioni efficaci. In amore emerge una maggiore sensibilità: condividere ciò che provate rafforzerà il rapporto con chi vi è accanto. Non trascurate il riposo, indispensabile per recuperare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Nuove opportunità professionali potrebbero aprire scenari interessanti, soprattutto attraverso contatti o collaborazioni inedite. In amore avete bisogno dei vostri spazi, ma trovare un equilibrio con il partner sarà fondamentale per mantenere l’armonia. Per sentirvi al meglio curate l’idratazione e ritagliatevi qualche momento dedicato al relax.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La prudenza sarà preziosa sul lavoro, in particolare se dovete firmare contratti o gestire aspetti economici delicati. In amore siete particolarmente romantici, ma è importante mantenere uno sguardo realistico sulle situazioni. Fate attenzione al benessere fisico, soprattutto alla schiena e alle articolazioni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.