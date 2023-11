Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 30 novembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 30 novembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nel corso delle prossime ore potreste essere colti dall’agitazione e dall’ansia di voler fare tutto, anche se magari è effettivamente impossibile in questo momento. Fatevi scivolare le cose addosso se venite provocati.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Giornata promettente riguardo i contatti e le relazioni grazie alla Luna in Cancro. Potreste dare un’accelerata ad un bel progetto o gettare le basi per un trasferimento, in modo da soddisfare l’eventuale bisogno di ricominciare in un posto diverso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

State pian piano intravedendo la luce in fondo al tunnel. In queste 24 ore saranno favoriti soprattutto i liberi professionisti e chi lavora a contatto con il pubblico, gli astri premieranno la vostra pazienza o accelereranno “la raccolta dei frutti” dato quanto avete seminato negli ultimi tempi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Siate prudenti in questa giornata di fine novembre ed evitate di strafare: nelle prime ore di giovedì potreste avvertire qualche piccolo fastidio fisico o del disagio, c’è poi chi ha ancora qualche dubbio causato dai tanti impegni di questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avete una forza innata in questa giornata di fine mese, conseguenza di un periodo che vi vede in gran crescita rispetto alle settimane scorse in cui vi siete stancati parecchio. Grazie all’influenza positiva di Marte vi sentite pronti a vincere ogni battaglia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il consiglio è di fermarvi un attimo o almeno rallentare i ritmi, se lamentate un problema fisico o un disturbo potrebbe essere necessaria una visita da un medico specializzato.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

State continuando a recuperare terreno, soprattutto in amore, riscattandovi alla grande nella vostra relazione e tornando “prepotentemente” in pista. Le possibilità di incontrare una persona carina o magari vivere belle emozioni sono molto alte.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ tempo di iniziare a mettere in pratica ciò che avete ideato in queste settimane, è il momento di dire “basta” alla teoria e passare alla pratica. Tenete davvero tanto ai progetti che avete tra le mani. Dicembre è alle porte e vi porterà una spinta in più. Si preannuncia in ogni caso un mese ricco di soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dovete trovare il coraggio di affrontare le conseguenze di ciò che avete fatto di recente: qualcuno non si è comportato bene o ha fatto delle scelte sbagliate. Qualsiasi cosa sia, comunque, potete contare sul sostegno delle persone a voi care e in ogni caso non vi mancano l’energia e la lucidità necessarie per affrontare le difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dovrete essere particolarmente pazienti, senza questa qualità non avrete modo di superare una difficoltà o un momento negativo. Siete alle prese con intoppi, ritardi e contrattempi, situazioni che vi stanno facendo anche arrabbiare perché odiate essere condizionati così tanto da fattori esterni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Potete contare su una magnifica Luna che vi permetterà di recuperare fisicamente ed emotivamente: avevate proprio bisogno di un momento del genere, almeno 24 ore di relax e di rigenerazione psicofisica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi attende una giornata tutto sommato buona, nonostante la schiera di pianeti contrari, in cui magari sarà possibile fare una richiesta: c’è chi vuole cambiare lavoro o farlo in un altro posto, pensando quindi a un trasferimento, chi ha bisogno di più soldi e attende il momento giusto per chiedere un aumento, chi non è soddisfattissimo della sua vita personale e sta facendo una revisione generale.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.