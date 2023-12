Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 14 dicembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 dicembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Se devi affrontare qualche disputa con il tuo partner, fallo oggi e non rimandare nulla a domani. Non agitare troppo gli animi, sarà molto difficile mantenere la calma per te, soprattutto in famiglia. In campo lavorativo, alcune trattative stanno andando troppo per le lunghe, ma questo non dipende da te, fai attenzione al denaro. Per quanto riguarda la tua salute, dovresti mangiare in maniera più leggera.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Anche quella di oggi sarà una giornata strana per i sentimenti. Qualche problema legato al denaro ti tiene in pensiero, ma non agitarti per nulla. Qualsiasi lavoro tu faccia, ti consiglio di darti da fare. Ultimamente hai mangiato in maniera troppo pesante, dovresti fare una dieta disintossicante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Entro questo week end potresti fare un incontro molto interessante, fatti trovare pronto, anche se in questo periodo non ti senti affatto in sintonia con gli altri. Sul lavoro, stai vivendo un momento un po’ sottotono perché hai poca energia. Le cure che comincerai oggi sono favorite.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Quella di oggi sarà una giornata un po’ dubbiosa a causa della Luna in opposizione, ti consiglio di lasciar perdere le persone che ti fanno solamente innervosire. Sul lavoro sei poco concentrato, inoltre potrebbe esserci qualche ritardo, rimanda tutti gli appuntamenti importanti. Ti senti un peso addosso, forse devi liberarti di qualche responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi potresti avere dei confronti molto importanti con il tuo partner, inoltre dovresti cercare di risolvere un problema prima della giornata di sabato. Anche se sei molto impulsivo, non alimentare polemiche inutili sul lavoro, presta particolare attenzione soprattutto nel fine settimana. In serata evita di strafare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Stai vivendo un momento abbastanza interessante e potresti avere molte opportunità. Se sei indeciso tra due storie d’amore, presto farai una scelta definitiva. Sul lavoro cerca di fare qualcosa di bello in vista del pomeriggio. Buone notizie per la tua salute, hai una buona carica di energia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Evita di mettere alla prova il tuo rapporto di coppia, soprattutto se dura da tanto tempo. Ti consiglio di fare solo le cose necessarie e di evitare ogni tipo di conflitto in casa. Anche se sei stato segnato da brutte esperienze lavorative, non gettare la spugna proprio adesso. Fai le cose con calma.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Quella di oggi sarà una giornata positiva, approfittane per chiarire tutto ciò che non va con il tuo partner. Nel prossimo week end potresti avere qualche disagio con una persona a te molto cara, fai attenzione! Sul lavoro, dovresti cercare di capire quali persone stanno veramente dalla tua parte, questo ti aiuterà molto. Organizza una gita in questo week end per divagarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo cielo è molto importante per le relazioni sociali, grazie al Sole nel segno avrai tanta energia positiva. Se sei single, potresti fare dei nuovi incontri. Se sei un libero professionista, riuscirai a fare più cose contemporaneamente. Per quanto riguarda la tua salute, dovresti controllare i tuoi denti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Grazie alla Luna nel segno, oggi sarai molto passionale e sarai anche sicuro sulle cose da dire al tuo partner, inoltre sarai molto creativo. Se hai vissuto un momento di fermo sul lavoro, questa situazione astrologica ti aiuterà a ripartire. Organizza qualcosa in compagnia dei tuoi amici per svagarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo momento non vuoi troppi coinvolgimenti nelle relazioni, vuoi vivere le cose con calma, ma non sempre ci riesci, anche se oggi ti senti più forte. Sul lavoro ci saranno dei problemi da superare, quindi datti da fare! A fine giornata sarai molto nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Oggi le cose vanno decisamente meglio rispetto a due giorni fa, anche se ci saranno delle discussioni con il tuo partner, riuscirai ad avere la meglio. Sul lavoro devi ritrovare un po’ di stabilità, le cose con una persona nata sotto il segno del Capricorno vanno molto bene, mentre con qualcuno dei Gemelli c’è qualche dubbio. Dovresti dedicarti ad un hobby per scaricare i nervi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.