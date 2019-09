Paolo Fox Oroscopo 2019: 6 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: venerdì 6 settembre 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 6 settembre 2019. Immancabile anche per il mese di Settembre l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

La Luna tocca il settore del lontano, ed ecco perchè per molti di voi queste sono giornate ancora di spostamenti, di viaggi e contatti con altre città. Nuove sfide in corso! Che ci sia una nuova occasione per farti valere è molto probabile!

C’è una competizione in corso e devi viverla al meglio. Questa sera consiglio di non fare le ore piccole. Sabato e domenica giornate sotto tono!

Oroscopo Toro

Quest’Oroscopo ti favorisce! Combinare accordi e stringere patti sarà più facile. E’ un periodo molto importante come lo sarà il 2020: sarà l’anno del riscatto!

Però, se ci sono stati dei problemi, delle tensioni, dei ritardi anche a livello burocratico, presto si potrà andare meglio. Il fine settimana porta consiglio e può portare anche un batticuore in amore!

Oroscopo Gemelli

Sei arrabbiato per come sono andate alcune questioni di lavoro: pensi di dover recuperare un lavoro però dovrai attendere Novembre per avere novità concrete, quando Giove non sarà più opposto.

Non è che tutto vada male, però anche le persone che hanno un buon lavoro di recente avranno notato qualche problema, oppure per vari motivi sono stati bloccati. In questo venerdì è giusto evitare situazione troppo pesanti!

Oroscopo Cancro

Se devi parlare di cose scottanti, questa di venerdì è una giornata interessante, poi però sabato e domenica si batte un pò la fiacca. Possiamo dire che dal punto di vista e dell’energia sei certamente più forte rispetto a quanto lo sarai nel weekend. E’ un momento in cui devi cercare di allontanarti dai pensieri cupi.

Le preoccupazioni sono comunque tante. Certi contatti con persone di altre città possono procurare dei problemi. Forse dovresti fermarti un attimo!

Oroscopo Leone

Questo fine settimana parte bene! Abbiamo una buona Venere, una buona condizione anche a livello di Luna. Al massimo entro Novembre devi dimostrare quello che sai fare! Questo Giove favorevole vuole anche regalare un’emozione più a tutti quelli che si danno da fare. Opportunità da cogliere!

E’ un periodo migliore anche per quanto riguarda l’amore: potrai ottenere più di quanto immagini. Tra l’altro, saranno molto favoriti quelli che vogliono sposarsi o convivere.

Oroscopo Vergine

Questa di venerdì è una giornata sottotono, nella quale sarà meglio evitare complicazioni. Ricordo che dal punto di vista del lavoro, della casa e dell’ambiente circostante, qualcosa non funziona o semplicemente bisogna mettere in chiaro alcune questioni di soldi. In ogni modo il vincitore sei tu!

Chi ha una bella carriera alle spalle, una bella esperienza messa da parte, potrebbe già avere raccolto sufficienti indizi di fortuna. E si sta per preparare ad un 2020 di rinascita! Favoriti studenti e persone che vogliono programmare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Bilancia

Chi lavora da anni per un’azienda è probabile che adesso sia incerto se mollare tutto o rivedere alcuni progetti. Quelli che lavorano in proprio dovranno per forza di cose fare dei tagli o rivolgersi a nuovi esperti. In questo momento dovrai mettere a posto alcune questioni di carattere burocratico e finanziario.

Che ultimamente tu abbia vissuto parecchi rallentamenti e condizionamenti è sotto gli occhi di tutti! Tu cerchi sempre l’equilibrio ma c’è qualcuno che ultimamente ha voluto metterti i bastoni tra le ruote. Bisogna reagire!

Oroscopo Scorpione

In questo weekend sarà possibile risvegliare un sentimento, vivere delle emozioni particolari. C’è da dire che tutto quello che stai facendo in questo periodo porta fruttuosi ragionamenti anche in vista del prossimo anno!

Per molti già da questo Settembre ci sarà un momento di forza in più per quanto riguarda il lavoro: i nuovi esperimenti sono favoriti! Probabile cambio ruolo, di ufficio!

Oroscopo Sagittario

A volte vieni accusato di non assumerti tante responsabilità e in particolare gli uomini del segno, sopratutto per quanto riguarda la famiglia e i figli, sono presenti ma in maniera intermittente. E quindi attenzione nei rapporti di coppia dove uno dei due rimprovera all’altro una certa assenza.

Se questi rimproveri giungono sgraditi e sopratutto se sono troppo aggressivi, si potrebbe discutere in modo molto acceso! Cerca di vivere un fine settimana tranquillo anche se hai sempre la tendenza a voler uscire fuori dal seminato!

Oroscopo Capricorno

Hai voglia di vivere un amore importante! Se non vuoi recuperare un amore interrotto negli ultimi mesi non puoi fare altro che guardarti attorno: forza e coraggio! Spesso ti isoli dal mondo, pensi che se sei solo da tempo vuol dire che è meglio così! Ma io ti invito a mettere il naso fuori.

Chi invece ha una bella storia deve fare progetti per il futuro perché via via che ci avviciniamo al prossimo anno, l’oroscopo si fa sempre più promettente!

Oroscopo Acquario

Queste sono stelle amiche! E che soprattutto nella seconda parte di Settembre permettono di superare molti blocchi che si sono in qualche modo accumulati nel corso del mese di Agosto, tra cui anche qualche problema di forma fisica. Attenzione alle irritazioni, ai fastidi che possono nascere anche per la particolare posizione di Marte.

In questo fine settimana l’amore torna ad essere importante, anche se credo che in questo periodo tu sia più concentrato su certe questioni di soldi. Devi rivedere un progetto!

Oroscopo Pesci

Se in questi giorni ti senti in qualche modo sconfitto, sappi che non è così! Giorni fa avevo già detto che ti sembra di non avere aiuto da nessuno. Anche se fai una cosa importante sembra che gli altri non ti diano sostegno. E per una persona sensibile ed emotiva come te, questo è un problema perché anche quelli che giocano a fare i forti sanno di avere una percezione della realtà diversa da quella delle persone normali.

Il tuo è un segno sensitivo, che capisce se ci sono persone contro. In questo momento c’è una sensazione strana dentro di te, è come se dovessi lottare contro qualcuno!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!