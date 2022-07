Oroscopo Paolo Fox di venerdì 15 luglio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 luglio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Domani potrete contare su stelle migliori rispetto agli ultimi giorni. Piano piano l’agitazione che vi ha tormentato nelle ultime ore se ne andrà. Dovreste cercare di avere più pazienza, mantenere la calma anche se non state ottenendo tutto subito.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Domani purtroppo la Luna sarà ancora in dissonanza. Preparatevi ad un’altra giornata di tensioni, piccoli disagi, discussioni in famiglia o nel posto di lavoro. Da sabato ritroverete il buonumore. Nel frattempo cercate di non arrabbiarvi per una banalità, evitate di infilarvi in situazioni faticose. Prestate più attenzione alla vostra forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Domani potrete contare su Venere nel vostro segno e la Luna nel cielo dell’amico Acquario. Le due dame dello zodiaco vi regaleranno più ottimismo e fiducia riguardo il vostro futuro. Si respira aria d’amore: non trascurate i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Domani sarà una giornata interessante ma il meglio arriva nel weekend quando Luna transita nel segno dei Pesci. Approfittate di questi giorni per tirare un sospiro di sollievo dopo settimane particolarmente pesanti sul lavoro. I sentimenti si sveglieranno, così come la voglia di amare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Domani sarà un’altra giornata da prendere con le pinze. La Luna in opposizione aumenterà la vostra insofferenza nei confronti di tutto. Dovrete munirvi di pazienza per non dire una parola di troppo che potrebbe provocare un incidente diplomatico.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Domani sarà una giornata buona per recuperare in amore, provare ad accorciare la distanza che si è inevitabilmente creata tra voi e il vostro partner. Sta per arrivare un weekend in cui vi converrà fare ben poco, cercare di trascorrerlo tranquillamente, senza infilarvi in situazioni stressanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Domani si preannuncia una giornata promettente, illuminata da una magnifica Luna. E’ tempo di lasciare indietro le tensioni che avete vissuto nelle ultime settimane e ritrovare la serenità perduta.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Domani sarà un giorno da affrontare con la massima cautela. La Luna in aspetto dissonante potrebbe rendervi ancora molto nervosi o, peggio ancora, provocatorio. Vi servirà prudenza doppia in famiglia, se nelle settimane scorse ci sono già stati degli alterchi. Fate passare lisce le prossime 24 ore e poi da sabato partirà un weekend molto interessante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Domani sarà una giornata da sfruttare al meglio. Concentratevi sulle prossime 24 ore gli appuntamenti più importanti. Se potete, anticipate i tempi, perché sabato e domenica saranno 48 ore decisamente fiacche e nervose. State lavorando bene, continuate così.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Domani purtroppo sentirete gli ultimi strascichi di questo periodo faticoso che vi ha visto al centro di problemi e cambiamenti repentini. Anche se nel lavoro non siete del tutto soddisfatti o se non avete raggiunto la stabilità che vorreste, dovrete avere pazienza. Sforzatevi di non riversare nel rapporto di coppia l’agitazione che nasce a livello pratico. Qualcuno sente il bisogno di ritrovare spazio in amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Domani la Luna sarà ancora nel vostro segno. Sarà un’altra giornata piena di energia, entusiasmo, voglia di fare e sperimentare. Voi siete il pioniere dello zodiaco e non amate fare sempre le stesse cose. Sentite da giorni una profonda curiosità verso le innovazioni, le esperienze nuove ed insolite. Novità, incontri e occasioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Domani sarà un crescendo di emozioni positive che avrà il suo culmine tra sabato e domenica, quando la Luna entrerà nel vostro segno. Oltretutto, da lunedì anche Venere tronerà attiva e darà una marcia in più all’amore e ai progetti di lavoro. E’ tempo di recuperare l’entusiasmo, la creatività e la voglia di mettere in campo nuove idee.

