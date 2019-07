Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: venerdì 12 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: venerdì 12 luglio

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 12 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

In questo fine settimana hai una marcia in più: qualcosa sta cambiando! Dal punto di vista sentimentale, questo Luglio è il mese delle grandi risposte e già da questi giorni potrebbe iniziare a regalare qualche soddisfazione in più.

Sono tre giornate utili per riavvicinare una persona, anche se capisco che non sia tutto facile perchè ultimamente l’amore è stato oggetto di molti ripensamenti. E forse, senti che è arrivato il momento di viverlo in maniera diversa!

Oroscopo Toro

In questo fine settimana invito a stare un pò più attenti alle spese perchè questo è il vero problema, soprattutto per chi ha grande progetti in ballo: convivenza, matrimoni, un nuovo lavoro. Queste sono stelle troppo belle per passare inosservate e sono certo che presto avrai le soddisfazioni che cerchi!

Però in questi gironi è anche probabile che tu sia un pò angosciato per questioni riguardanti l’abitazione, magari un contratto d’affitto che non si rinnova o una compravendita bloccata.

Oroscopo Gemelli

Questo fine settimana invita a non essere troppo caustici: evitate discussioni, frecciate, tensioni e nervosismo! Certo, non è sempre facile mantenere la calma ed in questo particolare fine settimana ci sono diverse tensioni!

Questo potrebbe portarti ad osservazioni un pochino più critiche non solo nei confronti della vita degli altri, ma anche della tua! Le coppie in crisi dovrebbero stare un pochino più attente, ci sarà qualche battibecco!

Oroscopo Cancro

Il fine settimana parla di sentimenti ritrovati! Venere nel tuo segno con il Sole porta un vigore e un’energia da non sottovalutare. In questo momento hai un gran bisogno di conferme non solo sentimentali, ma anche interiori, perchè spesso quando cerchi l’amore non vuoi solo la passione, ma vuoi sentirti rassicurato nell’animo!

Per te è l’amore che fa girare il mondo! Infatti, quando incontro una persona del tuo segno che si mostra molto ostile all’amore o gioca a fare il duro, non ci credo molto! Fine settimana in crescita!

Oroscopo Leone

Dopo due giornate in cui speso che nessuno abbia discusso, anche se credo non sia cosa, torna un pò di vitalità. Questo è un fine settimana importante perché tra questo venerdì e domenica si può fare un incontro, si può vivere un’emozione, si può rilanciare un sentimento. Sono tre giornate di forza per i contatti.

Voglio invitare tutti quelli che l’anno scorso hanno avuto problemi d’amore o che sono reduci da una separazione a mostrare il loro vero volto, a dimostrare quanto sanno amare!

Oroscopo Vergine

Tra questo venerdì e domenica pare che ci sia qualche tensione di troppo, qualche momento di agitazione in più, evidenziate dal fatto che sei sempre un pò sulle spine!

E come spiegato qualche giorno fa, se c’è un rapporto di coppia in crisi oppure in cui uno dei due gioca ad essere un pò più forte a livello psicologico, possono nascere incomprensioni anche banali. Attenzione con Sagittario e Gemelli.

Oroscopo Bilancia

Forse non è il caso di mettere troppa carne al fuoco in amore! E’ già dagli inizi di questo mese che qualcuno nota delle difficoltà sentimentali. D’altronde, quando ci sono perplessità, quando ci sono tensioni, è difficile tenere tutto sotto controllo. Se poi queste tensioni arrivano dal mondo del lavoro o qualcuno da qualche tempo si sente precario, è chiaro che ci sono ancora più problemi.

Cerca di risollevare la mente e lo spirito facendo qualcosa che ti piace.

Oroscopo Scorpione

In questo fine settimana vedo più uscite di denaro! Per vari motivi, anche per un guasto, per una situazione particolare, possono esserci maggiori spese. Stai lavorando molto anche a nuovi progetti, ultimamente ti è capitato di arrabbiarti perchè magari hai acquistato qualcosa di costoso per poi aver subito bisogno di una riparazione!

Ecco perchè è meglio essere più prudenti, anche nelle relazioni con gli altri!

Oroscopo Sagittario

Spesso quando parlo dei segni di fuoco e del tuo in particolare, uso il termine passione perchè per te abbraccia tutta la sfera della tua vita! E infatti, quelli che sono insoddisfatti e non trovano più passione nel lavoro, non la trovano più neanche in amore! Ma con questo Giove favorevole, che sarà addirittura eclatante per tutto il mese di Luglio, sarà molto difficile non provare un bel sentimento o magari nuove emozioni!

Solo chi si chiude in se stesso non avrà occasioni! Fisicamente noto uno stato di grande affac

Oroscopo Capricorno

In questi tre giorni hai una gran voglia di liberarti da tante situazioni difficili che potrebbero provenire dall’esterno. Attenzione alle provocazioni, alle discussioni che possono nascere anche in maniera banale. Ricordo che Venere è ancora in opposizione, e quindi potresti essere in crisi con qualcuno che non è stato ai patti, che ora ti sembra diverso da prima.

Chi ha chiuso una storia non dico che si è pentito, ma sta ancora cercando di capire perchè è accaduto tutto ciò.

Oroscopo Acquario

In questo fine settimana avrai bisogno di fare delle verifiche che riguardano anche l’amore. Il fatto che la Luna sia in aspetto buono può indicare anche il desiderio di riconciliarsi con una persona con cui c’è stato un problema. Tuttavia, i rapporti d’amore più complessi, in questo Luglio vivono un momento di grande stanchezza.

Come dico spesso, dentro o fuori definitivo! E questo fine settimana può aiutare a capire se c’è un problema ed evidenziarlo in tempo.

Oroscopo Pesci

C’è un pò di fiacca in questo fine settimana: sono giorni di apatia e scarsa voglia di fare! Per esempio, se hai un appuntamento, se c’è qualcosa da concludere entro domenica, potresti sentirti un pò sotto pressione e voler rimandare il tutto!

Consiglio di essere cauti anche nelle questioni legali, perché chi ha una disputa con un ex amico oppure con un socio, prima dell’autunno non avrà giustizia. Anzi potrebbero accusarti anche di cose che non hai fatto. Attenzione nei rapporti con il Leone.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!