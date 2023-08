Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 11 agosto 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 agosto 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento puoi vincere delle sfide e rimandare dei problemi. Non dare importanza alle critiche di persone invidiose, sabato e domenica saranno giornate più stancanti. In amore devi chiarire subito qualcosa che non va bene.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ il momento di fermarsi a riflettere su quali siano le tue priorità in vista del futuro. Il lavoro è in recupero. Troppe spese per la casa, questioni legali e personali. Chi è a capo di un’azienda dovrà rivedere alcune spese. Nella seconda parte di agosto ti liberi di un peso, spero possa arrivare una bella notizia. Tra il 23 e il 31 ci si rimette in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questi giorni, la voglia di amare raddoppia. È proprio l’amore che adesso porta sensazioni piacevoli. Venere è favorevole in questa fase, ciò sposta la tua attenzione nei rapporti con le persone che ti circondano. Devi recuperare serenità. Per il lavoro non è possibile avere certezze adesso, qualcosa è da rimandare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna sta per entrare nel tuo segno. Gli amori nati nelle ultime due settimane sono complicati. Le coppie che convivono da poco devono risolvere un problema di denaro. I prossimi due mesi sono buoni per chi fa apprendistato, vuole crescere nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Hai un problema che devi affrontare con coraggio. Chi vuole cambiare vita, laurearsi, avranno come complice il prossimo periodo, attenzione però nei rapporti con i soci e collaboratori.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In amore ci sono buone stelle! I single devono muoversi sin da subito. Ci sono due mesi di tempo per trovare una bella relazione. Chi è separato o è solo da tempo deve darsi una mossa, il lavoro chiama, ma si può anche non rispondere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Non rimandare a domani nulla, se ci sono stati problemi si possono superare. In questo periodo potresti sentire l’influenza di una persona che cerca di gestire la tua vita o che ti dice quello che è giusto e non è giusto fare. Bisognerebbe evitare anche l’interferenza di ex soci o amori. Questa è una giornata migliore per gli incontri, per gli accordi. Domani lieve calo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo è un periodo di riflessione profonda. I progetti più importanti possono subire variazioni, attenzione alle questioni economiche. In amore bisognerebbe superare la diffidenza che è stata dominante negli ultimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se ti impegni potrai riuscire dove ti sembrava impossibile. Chiamate di rilievo, incontri intriganti, se tieni a una persona cerca di incontrarla tra sabato e domenica, perché oggi la Luna è opposta e porta ritardi o motivo di scontento passeggeri. È un momento in cui potresti rilanciare un progetto di lavoro per l’autunno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questa giornata ti risulterà difficile controllare la pazienza, ma sei risoluto e intransigente, di conseguenza non tutti capiranno il tuo modo di fare. Attenzione anche nell’ambito del lavoro, hai accettato responsabilità pesanti. Se quello che stai facendo ti appassiona, non devi mollare. In arrivo soddisfazioni e impegni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei polemico e infastidito da tutto ciò che vivi. Attenzione in amore perché resta un periodo che può portare amore insoliti, divertenti ma poco chiari. Per il lavoro non escludo nuove sperimentazioni in vista, progetti possono portare esperienze diverse rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Si avvicina un weekend interessante con la Luna favorevole. Le storie che erano rimaste ferme sono recuperabili se hanno basi solide. Entro poco c’è chi farà una scelta di lavoro o di vita decisiva. E’ necessario un rinnovamento dal profondo e tu senti di essere profondamente cambiato.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.