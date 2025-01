Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 11 gennaio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 gennaio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

I soldi non bastano mai in questo periodo anche perchè, a breve, molti di voi dovranno fare delle spese importanti per questioni societarie o per sistemare qualche problema a casa. Nei progetti a breve scadenza dovrete cercare di avere un po’ di pazienza, ma ben presto le cose potrebbero evolvere per il meglio. In amore dovrete cercare di stringere i denti soprattutto in quelle relazioni un po’ complicate. Dal 4 febbraio avrete Venere dalla vostra parte e quindi le cose cambieranno in meglio. Attenti alle relazioni con persone del Cancro o della Bilancia, perchè potrebbero essere molto conflittuali nel weekend.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ci sono delle quesationi di tipo economico o personale che vi stanno creando dei grattacapi. Se ci sono dei problemi o delle questioni in sospeso. le stelle vi invitano a risolverle entro questo mese anche per evitare che possano aggravarsi. Nel lavoro potrebbero esserci persone che vi hanno promesso tanto e che non hanno mantenuto la loro promessa. Questo potrebbe avervi un po’ irritati. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco in attesa di giorni migliori.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con la Luna nel segno e tanti pianeti veloci dalla tua parte sarà più facile veder evolvere positivamente un progetto che vi stava a cuore oppure ottenere delle risposte positive ad alcune questioni che per voi sono cruciali. Coloro che in amore hanno vissuto una battuta d’arresto a dicembre, adesso potranno finalmente recuperare. Sia il mese di gennaio che quello di febbraio saranno vincenti in amore anche per coloro che stanno ancora cercando l’anima gemella, quindi datevi da fare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ci sono delle questioni legate al denaro o al lavoro che vi stanno causando tanti grattacapi. Andrà sicuramente meglio da giorno 28 quando avrete stelle più concilianti che vi aiuteranno a gestire proficuamente queste situazioni spinose. Venere in aspetto positivo vi aiuterà a risolvere dei conflitti che si sono creati di recente con il partner o in famiglia. Coloro che hanno chiuso una storia da poco adesso potranno finalmente iniziare un nuovo percorso che alla lunga potrebbe risultare vincente.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La giornata di oggi sarà sicuramente molto più interessante e molto più favorevole per il Leone rispetto alle prime giornate della settimana. E’ vero che durante questa settimana vi sarà capitato di sbattere una porta o di andarvene durante una discussione accesa. Magari qualcuno potrebbe aver pensato che avete paura o che vi siete arresi, ma in realtà avete solo bisogno di mettere ordine alle vostre idee perchè non avete voglia di discutere o di polemizzare. Entro la fine del mese sarete chiamati a chiarire alcune questioni in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo momento, nella vostra vita, manca quell’ordine e quella lucidità che vi permetta di stare tranquilli. Quando le cose non girano per il verso giusto o sfuggono al vostro controllo, finite per stare in ansia. Cercate di mantenere la calma e di riordinare le idee altrimenti la situazione potrebbe peggiorare. Non sempre tutto ciò che desiderate può avverarsi subito. A volte occorre avere pazienza e aspettare che i tempi siano maturi affinchè i vostri progetti possano realizzarsi. La calma è la virtù dei forti, ricordatevelo!!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Nei prossimi giorni alcuni progetti che avete in ballo potrebbero sbloccarsi o subire una positiva accelerazione. Potreste anche ricevere una telefonata molto utile che vi permetterà di chiarire definitivamente una questione in sospeso. Sono in arrivo tante risposte alle vostre domande, quindi siate ottimisti e non dsperate se alcune situazioni non si sono ancora aggiustate. Avrete anche intuizioni o idee geniali che vi aiuteranno ad ottenere la stima e il rispetto degli altri. L’amore sarà più facile da gestire grazie a stelle molto concilianti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore e nel lavoro stanno per arrivare buone notizie. Nei prossimi giorni avrete delle idee e delle intuizioni brillanti che vi aiuteranno a risolvere alcune questioni in sospeso. Oggi sarà meglio non essere molto critici con voi stessi come spesso vi è capitato nell’ultimo periodo. Anche perchè questo atteggiamento secondo l’oroscopo di Paolo Fox non paga e serve solo ad aumentare il vostro stress e ad alimentare una scarsa fiducia in voi stessi. Siate più ottimisti ed amatevi di più. Non tutte le cose negative successe di recente sono accadute per colpa vostra.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

State vivendo un periodo piuttosto agitato a causa delle opposizioni di Luna e Venere che vi rendono un po’ intolleranti, soprattutto in amore. State pensando di rimettere ordine alla vostra vita ma non sapete da dove partire e questo vi rende un po’ nervosi. Con il partner sarebbe meglio evitare discussioni o polemiche altrimenti la situazione potrebbe sfuggirvi di mano. Quando vi capitano queste giornate, sarebbe meglio parlare il meno possibile e magari dedicarsi ad hobby rilassanti lontani da provocatori e persone poco sincere.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La prima parte di questo 2025 sarà molto promettente soprattutto per chi vuole crescere dal punto di vista professionale. Questi primi sei mesi del 2025 saranno decisamente molto più interessanti degli ultimi sei mesi, quindi dovrete cercare di cogliere la palla al balzo per tirare fuori i vostri progetti e spingere il piede sull’acceleratore delle vostre ambizioni. A volte però vi troverete davanti alla necessità di delegare qualcosa agli altri. E’ vero che voi amate fare le cose sempre in prima persona, ma qualche volta sarebbe meglio farsi aiutare per non sprofondare nello stress.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questa fase astrologica della vostra vita sarà più facile costruire delle cose importanti per il vostro futuro, sia a livello lavorativo che sentimentale. Le stelle vi consigliano cautela nella gestione dei soldi anche perchè prossimamente vi troverete davanti alla necessità di dover affrontare spese ingenti per la casa e non solo. Alcuni cambiamenti rivoluzionari che riguarderanno la vostra vita sono nell’aria ormai da diverso tempo. Cercate di non opporvi a tali mutazioni ma di assecondarle senza paura.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Con Venere nel segno le esigenze del vostro cuore occuperanno un ruolo di primo piano nella vostra vita. Oggi alcune incertezze o alcune situazioni che non si sbloccano potrebbero rendervi particolarmente nervosi. Ultimamente avete faticato ad organizzare bene le cose della vostra vita e a coniugare lavoro e vita privata. Cercate di gestire le cose con più calma e senza farvi prendere dalla frenesia. Essere perfezionisti secondo l’oroscopo di Paolo Fox a volte non paga, anzi è solo fonte di stress.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.