Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 4 maggio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 maggio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle dell’ariete premiano e vorrei ricordare che in questo momento gli ariete hanno ragione su tutto. Tu hai una qualità che gli altri considerano un difetto, e cioè quella di dire esattamente le cose per quelle che sono, senza filtri e dover compiacere per forza le persone che ti stanno attorno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per i nati del toro c’è in vista qualche situazione che riguarda danaro, quindi se devi organizzare un evento. Se devi programmare qualcosa di importante entro l’estate muoviti, devi contare però i soldi che restano! Questa è una giornata buona, ci sono stati momenti un po’ pesanti qualche settimana fa anche in casa o in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Vorrei che il segno zodiacale dei gemelli in questo mercoledì cedesse al proprio istinto e si rilassasse. Se non si può avere una cosa adesso la si avrà dalla prossima settimana, in questi giorni capisci che non è il caso di fare troppo. Anche perché ti senti piuttosto affaticato, di punto in bianco dal 10 in poi (gradualmente) si apriranno prospettive.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Per i nati sotto il segno del cancro questa giornata di mercoledì annuncia un piccolo evento, una novità. Potrebbe anche portare una sorta di emozione in più, aggiungo che stai vivendo una fase di profonda trasformazione, anche a livello intimo e spirituale.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Al leone lo sappiamo tutti piacciono le sfide e le competizioni della vita sono importanti! Però le sfide devono essere sane, e non si devono manifestare tentando di copiare qualcuno per superarlo. Ma facendo qualcosa di diverso per migliorare, tu che sei una persona intelligente e ambiziosa adesso potrai fare meglio di chi ti ha preceduto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Cari nati vergine, Giove è ancora opposto ma solo per pochi giorni! Venere vi ha liberato di un peso, mi chiedo se sia accaduto qualcosa di strano nel corso delle ultime quattro settimane. Perché vi ho parlato di stanchezza e spossatezza fisica ma questi disturbi potrebbero essere non solo legati al tono fisico, ma anche alla vita privata.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La bilancia in questo particolare mese di maggio non dovrebbe mettere a repentaglio le proprie sicurezze. Se per esempio hai un amore importante ma c’è una svista, ti piace un’altra persona, attento a buttare tutto all’aria. Così anche per il lavoro, a meno che non ci sia stato un fermo come ho spiegato più volte negli ultimi tre mesi, bisogna continuare a fare ciò che si faceva prima, in caso di fermo ci vuole un po’ di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo scorpione da questa giornata di mercoledì potrà contare su buone stelle che tra l’altro possono anche infiammare il desiderio. Tra giovedì e venerdì e anche sabato! Infatti da domani avremo una luna molto importante. Se già c’è una storia che ti piace, una persona che ti convince l’unica cosa che non devi fare è allontanarla dalla tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Cari sagittario anche se queste sono giornate pesanti bisogna andare avanti e so che molti forse non sono convinti che dalla prossima settimana gradualmente. E giorno dopo, giorno le cose si rimetteranno in moto, forse sono più serene le persone che già sanno che ripartirà un progetto da metà maggio. Ma anche quelli che magari sanno che la prossima settimana avranno un incontro importante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Capricorno, qui abbiamo un cielo che invita la pazienza soprattutto in amore. Dico questo perché le giornate da questo mercoledì almeno fino a sabato potrebbero essere un po’ inconcludenti. Oggi sei ancora forte però ci sarà da questa sera fino a sabato una sorta di intolleranza che cresce, per cui preparati perché entro sabato qualcuno ti chiederà che cosa hai fatto, perché non parli?

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Per il segno dell’acquario questa giornata ha la luna favorevole, può dare qualche risposta! Tuttavia, darti tre stelle su cinque, perché c’è ancora un bel po’ di confusione che porta dei problemi nella tua vita. Il fatto di volere cambiare qualcosa è importante, ma bisogna anche sapere cosa fare, quale leva muovere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Pesci, questa giornata rappresenta una sorta di prova, ci sarà un confronto con una persona che riguarda il passato. Raccomando sempre, se ci sono stati dei tagli, delle situazioni difficili di considerarle positive perché ancora Giove è nel segno. Questo può portare anche la soluzione o la risoluzione di rapporti che funzionavano male, quando noi vediamo che una cosa si interrompe pensiamo che questo sia negativo e invece non è sempre così!

