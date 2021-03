Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: mercoledì 3 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Devi far passare un pò di tempo prima di ritrovare un po’ di energia ma soprattutto questo e’ un momento buono per capire quello che devi fare anche nel lavoro, perche’ sta per arrivare una primavera di ottimi stimoli. Ricordo che e’ proprio durante la primavera che spesso cambi vita, che inizi un nuovo percorso di lavoro

Oroscopo Paolo Fox Toro

Senti forte la pressione di questi pianeti! D’altronde, avevo già spiegato che Febbraio ’ stato un mese in cui alcuni rapporti di lavoro sono cambiati. In realtà molti di voi sentono di essere in credito: tu hai fatto molto ma in cambio ti e’ stato dato meno, e questo vale sia per la famiglia che per il lavoro. In questi giorni, però, non conviene recriminare: attenzione!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Marte sarà nel tuo spazio: in astrologia rappresenta la grinta, il coraggio, anche la voglia di tornare in scena! Capisco tutti quelli che si sono dovuti fermare non per volontà propria ma perché hanno vissuto un problema fisico: ma anche in questo caso posso dire che le prossime sono giornate di buon auspicio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sono 48 ore con stelle importanti, quindi in qualche modo si iniziano ad intravedere quelle che saranno le prospettive del futuro, i temi dominanti da seguire. Visto che negli ultimi mesi molti percorsi si sono interrotti, bisogna in qualche modo crearne altri.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Abbiamo stelle piuttosto nervose, non vorrei che tornasse quello stato di agitazione, pessimismo e più che altro di recriminazione che c’e’ stato attorno al 10 Febbraio. Certo é che se rivanghi il passato oppure se in questi giorni rivedessi le stesse persone che hanno creato dei problemi negli ultimi mesi, potresti arrabbiarti!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Hai un’occasione per rivalerti! Questa é una settimana importante anche per i risultati che porta. E’ strano perché da qualche tempo ti senti sull’altalena; cosi come la scorsa settimana eri molto giù, questa settimana invece ti trova carico di idee ma anche di agitazione: é come se dovessi superare una prova, un esame.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Hai bisogno di conferme: questo vale nella vita ma soprattutto in questo periodo! Io credo che alla fine arriverà un’occasione, arriverà una piccola svolta, ci sarà comunque un momento in cui avrai la possibilità di fare il tuo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dovresti dedicarti un pò di più all’amore, alla passione! Forse per colpa del lavoro, di problemi personali, di problemi di soldi, nel mese di Febbraio questa voglia di amare é stata un pò più trascurata. Non é colpa tua ma degli eventi circostanti, ma sappiamo che nella vita e’ molto importante anche reagire alle situazioni più complicate quando si presentano.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ti anticipo che le giornate tra venerdi e sabato saranno decisamente interessanti per rimettersi in gioco in amore. Ecco, l’amore é il nodo cruciale di questo cielo, perché ti trovo particolarmente spaesato, nervoso. Problemi ‘doppi’ per chi deve fare una scelta tra due storie mentre chi é solo probabilmente adesso vorrebbe solo un’avventura. Sul lavoro non sottovalutare questa settimana.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei cosi pensieroso come non ti ho mai visto in questo inizio d’anno! Quando sei un pò turbato é chiaro che prendi le cose un po’ troppo di petto. Queste sono giornate in cui sei molto stanco per questioni personali, familiari, perché c’é un problema da risolvere in casa, perché non riesci a dormire bene.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Vivi una condizione sempre molto interessante dal punto di vista astrologico perché avere il passaggio di Giove e Saturno nel tuo spazio non é cosa da poco. Fai sempre attenzione alle distrazioni, attenzione a non perdere qualcosa: tu fai le cose di corsa, detesti essere preciso nei lavori, ma poi rischi di sbagliare!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Non posso dire che le ultime settimane siano state facili a livello emotivo: c’é anche chi ha versato una lacrimuccia! Dal grande problema alla piccola delusione, quasi tutti devono cercare di superare un fastidio. Siccome abbiamo ancora una Venere molto interessante, si può reagire a qualche sopruso! Vorrei ricordare che da giovedì Marte inizia un transito particolare, che invita ad essere un po’ cauti nelle questioni familiari.

