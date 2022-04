Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 5 aprile 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 aprile 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle di questa giornata di martedì vedono un Ariete pieno di cose da fare. Aprile e Maggio sono i mesi del grande risveglio: quando abbiamo un oroscopo importante finalmente arrivano delle proposte, finalmente arrivare il momento di liquidare anche quello che non vi piace. In un periodo del genere sarà possibile valutare con grande attenzione le proprie capacità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il segno del Toro superata la bufera del mese di Marzo ad Aprile riesce a dare un piccolo sorriso in più. In amore c’è più tranquillità, soprattutto per coloro che sono stati in pensiero per il partner. Questa è una settimana che porta però ancora qualche piccola incertezza o ritardo sul lavoro, per firmare un accordo o un rinnovo se ne parlerà il mese prossimo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il segno dei Gemelli deve cercare di tenere la pazienza sotto controllo perché può scappare una parola di troppo, le prossime tre settimane saranno burrascose soprattutto in amore e coloro che hanno una storia da tempo dovrebbero stare attenti a non inciampare nelle polemiche. Maggio sarà un mese che vi darà maggiori risposte in tutti i settori della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

nati sotto il segno del Cancro oggi contano su una Venere attiva, un transito importante, l’astrologia dice che quando abbiamo un oroscopo segnato da pianeti validi anche per i sentimenti siamo più disponibili nei confronti degli altri. Il fine settimana darà molto di più per cui cercate di non arenarvi su vecchie relazioni e pensieri del passato.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Per il segno del Leone è importante adesso iniziare a guardare a tutto quello che è utile fare da Maggio in poi infatti il periodo legato al transito importante che Giove sta per iniziare da Maggio sarà utile per il vostro segno e di grande volontà. Quelli che stanno aspettando qualcosa o sono fermi da tempo riceveranno delle risposte per cui non bisogna perdersi d’animo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il segno della Vergine è in fase di riflessione, alcuni saranno presi da tanti pensieri, non ultimi quelli di carattere professionale ed economico. In questo periodo le persone che lavorano devono guardarsi da soci e collaboratori poco chiari, c’è un piccolo conflitto da risolvere in questa giornata che parla di tensioni interiori.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per la Bilancia entro la fine del mese sarà necessario fare delle scelte nuove, molti le hanno rimandate sperando in tempi migliori ma se c’è una scelta di pace, di armonia, non va rimandata. Coloro che avevano un problema fisico o pratico finalmente lo hanno riconosciuto, lo stanno affrontando. Molto importante recuperare l’amore soprattutto in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Cercate di abbandonarvi all’amore e non giocate a fare i duri con gli altri. Ricordate che tra venerdì e sabato sarà possibile ritrovare una buona armonia, anche a livello sentimentale si cresce e nuovi incontri sono piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo periodo dovete valutare con molta attenzione quelle che sono le persone che vi vogliono bene e quelle che non vi interessano più. Aprile sarà un mese in cui a livello sentimentale alcune storie andranno sotto pressione, anche se amate molto una persona ci sarà di discutere del futuro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il Capricorno ora sta cercando un posto al sole, un po’ di sicurezza che riguarda soprattutto le questioni di lavoro. Non è opportuno rimandare adesso delle scelte anche se non in questo momento non è così facile ottenere ciò che si desidera. Meglio quindi giocare sul sicuro, per i sentimenti di domenica ci sarà una giornata migliore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo momento siete veramente più forti e potete anche spingere delle buone trattative. Il transito di Saturno nel segno impone tutto ciò quindi sarà inutile precludersi alcune strade che sono importanti ma è anche inutile cercare di arrivare a delle mete che sono improponibili.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Volete togliervi qualche bella soddisfazione in vista del futuro. Questo è un oroscopo così importante, così limpido che può spingere molto verso ogni soluzione. In questi momenti di forza il tempo andrà gestito al meglio ma questa spinta di Giove e Venere nel segno sarà importantissima solo per ritrovare coraggio e anche per riparlare d’amore.

