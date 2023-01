Oroscopo Paolo Fox, le stelle di martedì 31 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 31 gennaio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Attenzione perché potrebbero esserci un po’ di critiche in arrivo in ambito amoroso. Sul lavoro siete sempre mondo individualisti ma ogni tanto sarebbe meglio ascoltare i consigli degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questa giornata la mattina è senza dubbio migliore del pomeriggio. In serata potrebbero esserci discussioni con qualcuno dello scorpione o dell’acquario e sul lavoro attenzione perché la vostra intransigenza a volte andrebbe smussata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ottime notizie in campo amoroso perché luna e sole sono dalla vostra parte. È arrivato il vostro momento di dichiararvi. Procede bene anche il lavoro, soprattutto se siete dei creativi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo cielo è un po’ particolare quindi state attenti a non riversare sulla vostra relazione le insoddisfazioni personali. Sul lavoro sta per arrivare un cambiamento drastico ma forse meglio così.

Oroscopo Paolo Fox Leone

È un ottimo periodo per l’amore questo anche se sul lavoro ci sono un po’ di ostacoli. Voi però siete sempre molto coraggiosi e saprete affrontare qualsiasi cosa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

É bello questo cielo per l’amore anche se c’è ancora qualche incomprensione da superare. Se siete con qualcuno con cui non c’è possibilità di futuro allora chiudete la relazione. Il lavoro porta nuovi progetti importanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa è una giornata un po’ particolare, siete un po’ stanchi e i pianeti vi remano contro portando nervosismo. Sul lavoro bisogna avere pazienza perché le opportunità non mancheranno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Attenzione perché avete la luna contraria che porta nervosismo e anche un bel po’ di stanchezza. Sul lavoro vi sentite poco liberi e non volete subire alcun tipo di imposizione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo martedì inizia con il sole favorevole che vi dona una bella dose di energia da riversare in amore. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta importante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avete Venere a favore quindi ottime notizie per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro potreste cambiare punti di riferimento ma forse è meglio così perché non siete più del tutto soddisfatti delle persone che avete intorno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’amore va bene ed è illuminato da un bellissimo Sole nel segno. Se vi piace qualcuno approfondite la sua conoscenza. Il lavoro richiede impegno ma riuscirete a superare anche i momenti di difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Se siete già con qualcuno a cui volete bene allora continuate così perché ci sarà modo di fare bei progetti per il futuro. Sul lavoro arriva l’occasione per chiarire dei conflitti e aspettatevi una bella proposta. Avete tanti pianeti a favore, è il vostro giorno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.