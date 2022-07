Oroscopo Paolo Fox di martedì 19 luglio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 luglio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete una grande carica e lo dimostra persino questa Luna che transitando nel segno porta per 48 ore idee molto interessanti. In questo momento i rapporti interpersonali sono in confusione, la vostra testa è tra le nuvole e a volte reagite in maniera esagerata in amore, anche troppo ostinata. Massima prudenza nei nuovi legami d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Importante trovare soluzioni per stare meglio, è probabile che stiate cercando nuovi orizzonti da esplorare, di solito non amate cambiare ma siete stati costretti a definire meglio le cose, così come forse anche a fare una scelta che è stata piuttosto importante, considerate sempre l’aspetto economico da curare. Venere favorevole parla di scelte d’amore importanti, in questi giorni dovete trovare un po’ di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa Luna in buon aspetto rappresenta una sorta di spinta a fare di più, poi avremmo sabato e domenica anche la Luna nel segno, è una settimana che spinge ad amare e già nella prima parte di Luglio potrebbe essere nato un sentimento importante perché così allora avrete la capacità di esprimere al meglio quello che sentite.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Siete ancora un pochino pensierosi. Quelli che vi conoscono e vi vogliono bene devono capire i vostri tempi, senza che dobbiate spiegare nulla. In questo periodo non siete molto sereni e anche dal punto di vista lavorativo è probabile che ci siano state delle divergenze o che comunque voi stiate cercando qualcosa che non arriva, persino una nuova strada.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa Luna e questo Mercurio in ottimo aspetto aiutano la vostra voglia di fare e alimentano la vostra determinazione. In questo periodo potreste sentirvi un po’ osservati, agitati ma con calma arriveranno delle soddisfazioni. Nuovi amori molto favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Venere è tornata favorevole e potrebbe spingere anche nuove relazioni, chi è troppo guardingo che ha paura di lanciarsi in questo periodo sbaglia, molto importante il mese di Agosto anche per le nuove storie, è un cielo importante per chi vuole recuperare forza fisica dopo una fine di Giugno pesante.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

C’è una situazione di disagio in questo momento, inutile nasconderlo anche se magari le idee sono interessanti e se vi state dando tanto da fare per ottenere il meglio ma la forza manca e a volte quest’agitazione si riversa in famiglia. Se un legame non è valido in questi giorni ci sarà da discutere ed è normale che ci possa essere anche il desiderio di un chiarimento.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dovete recuperare l’amore, quando un nato del segno è innamorato si sente meglio, a volte però avete uno strano modo di fare in ambito sentimentale nell’approccio. Attenti però a non esagerare perché con il segno del Cancro o della Bilancia in questi giorni la vostra ironia potrebbe essere travisata.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Quanto voglia che avete di recuperare emozioni e mettervi in gioco, ottimo oroscopo a livello di passione perché questo è un cielo avventuroso, proprio ciò che piace a voi del Sagittario. C’è voglia di innamorarsi sul serio, quelli che desiderano sposarsi o convivere adesso potrebbero fare scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Non è escluso che tra oggi e domani voi possiate mandare a quel paese qualcuno. Le responsabilità sono tante e non potete permettervi di sbagliare. Quando fate tante cose insieme alle fine vi sentite confusi. Sembrate piuttosto stanchi, chi è troppo impegnato oppure ha responsabilità tra oggi e domani sentirà veramente di non farcela o magari vorrà essere aiutato. Queste 48 ore anche in amore chiedono pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Mercurio in opposizione chiede un po’ di razionalità nella gestione delle finanze e anche la necessità di fare chiarezza sul lavoro. Inutile perdere tempo con le persone che non meritano attenzione, l’amore in questi giorni può vivere qualcosa di importante, voi avete la capacità di mettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Dovete stare attenti alle piccole tensioni, questo cielo porta una certa protezione ma non significa che si possa strafare. Risveglio sentimentale, delle questioni professionali, perché dopo una fase pesante tra fine di giugno ed inizi di luglio finalmente si riparte con nuovi obiettivi e prospettive.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.