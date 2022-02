Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 15 febbraio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il segno dell’ariete in questi giorni è abbastanza forte nelle sue reazioni, d’altronde stiamo parlando di un segno che è un combattente. Difficile che tu abbia vissuto in maniera tranquilla la tua vita sentimentale di recente. Ma ricordo anche che a te le provocazioni piacciono e ti piace anche affrontare le sfide! È normale che ogni tanto ti possa anche sentire affaticato.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Toro non ti stancare, penso che molti ieri abbiano avuto un piccolo calo di energia. Tra l’altro nelle relazioni difficili nelle situazioni familiari che mostrano la corda questo è ancora un periodo un po’ sotto pressione. In realtà qualcuno sta spendendo per la casa altri sono un po’ in pensiero per alcuni lavori.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

I gemelli hanno sempre bisogno di vivere delle avventure che siano divertenti, e questo vale sia per il lavoro che per l’amore. È sempre opportuno anche avere sempre una prospettiva da seguire, quante volte ho detto che il nemico numero uno per quanto riguarda è la noia. Ci sono nati gemelli che quando non hanno nulla da fare escono e vedono gente, comunque in casa non sanno stare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non vorrei che in questi giorni tu sia preso da questo vortice di piccole malinconie che ogni tanto coinvolgono la tua vita, a volte ho parlato di crisi, forse crisiè una parola troppo grossa? La malinconia però c’è, può essere ogni tanto tua fedele compagna.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi bisogna dire che con questa luna il tuo segno zodiacale porta un discreto vigore nonostante qualche piccola afflizione. Ho spiegato tante volte che questo è un periodo interessante per il Leone. Tra l’altro chi non ha avuto un buon incarico, una buona notizia avrà qualcosa di bello entro l’estate.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Continua questo oroscopo molto importante con qualche piccola disputa che potrebbe capitare soprattutto se lavori con delle persone all’interno di un ambiente che può essere anche pieno di invidiosi! in realtà sei al centro dell’attenzione di molti, potresti anche decidere improvvisamente di non fare più quello che hai fatto quest’anno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Adesso sembra che qualcosa torni in equilibrio però ricordo che non sono pochi i nati del segno che hanno dovuto affrontare un vero e proprio cambiamento repentino. Forse un piccolo dramma, e questo perché potrebbe essere arrivata all’improvviso una lettera oppure addirittura un messaggio, una comunicazione che non ti aspettavi di avere.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Un po’ di fastidio, c’è un po’ di agitazione… ricordiamo che i nati scorpione ogni tanto devono lottare per ottenere le cose, situazione che spesso riguarda la tua vita. Oggi una notizia, comunicazione potrebbe essere ritardata oppure dovrai arrabbiarti per ottenerla.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dovresti trovare uno spunto per andare avanti le passioni sono utili e qui non parlo solo delle passioni d’amore ma anche di lavoro. Probabile che soprattutto se sei nato tra fine novembre e inizi di dicembre un lavoro uno studio sia cambiato o stia per cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il capricorno non ha grandi problemi in questo periodo se non un’unica difficoltà quella di fare chiarezza sul lavoro; forse anche per quanto riguarda questioni di soldi ci vuole un po’di attenzione. L’amore lo lascio a parte perché per molti con Venere nel segno da diversi mesi non è più un problema.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Un po’ su di giri forse anche nervoso… ricordiamo che l’acquario ha una filosofia di vita molto particolare. La sua filosofia è ”vivi e lascia vivere”, dunque questo segno zodiacale detesta le persone pettegole e soprattutto quelle che si impicciano di fatti che non sono i loro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

E’ una giornata da vivere con molta cautela, il segno zodiacale dei pesci sente che è arrivato il momento di liberare il proprio animo. Questo segno zodiacale a volte dice delle piccole bugie per togliersi di impaccio e forse qualche bugia è stata raccontata di recente se questo è successo in amore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.