Oroscopo Paolo Fox Ariete

Marte nel segno vi rende irrequieti e forse questo è il motivo per cui non vi sentite mai tranquilli . Non dimenticate che il transito di Giove rappresenta il superamento di alcuni problemi che vi avevano afflitto negli ultimi mesi. E’ un oroscopo importante anche se non bisogna accavallare gli impegni, la giornata di oggi è fruttuosa.

Oroscopo Paolo Fox Toro

nati del segno privilegiano l’amore, inteso anche come amicizia anzi forse negli ultimi tempi la vostra natura passionale è stata sostituita da un’indole più comprensiva e riflessiva, questo soprattutto se avete vissuto una crisi o una delusione perché sappiamo che se un amore finisce o c’è una crisi di coppia, alla fine bisogna cercare di convivere con i propri stati d’animo controversi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Continua il transito del Sole nel segno assieme a Mercurio, questo sviluppa una grande creatività, anche una grande intelligenza, voi siete governati da Mercurio il pianeta della curiosità e della scoperta. Spesso vi ritrovate nei guai in amore perché vi piacciono le persone misteriose o che vi tengono testa mentalmente. Ricordate che il vostro resta un oroscopo importante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

nati sotto il segno del Cancro devono rivalersi di questi ultimi due mesi passati sottotono, c’è chi è in ansia per questioni personali, c’è chi deve recuperare a livello fisico, c’è anche chi deve recuperare in ambito professionale o si rimprovera di aver fatto una scelta sbagliata. Questa prima parte della settimana potrebbe portare delle piccole ansie, Venere però privilegia l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete al centro dell’attenzione delle stelle e non solo, c’è chi conferma il proprio ruolo in un’azienda, il Leone non è mai contento o perché vorrebbe avere sempre di più o perché vuole emergere. Dalla prossima settimana ci saranno nuove scoperte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sbaglia chi pensa che i nati sotto il segno zodiacale della Vergine siano freddi o pensino solo alle questioni di carattere lavorativo ma non è così. Adesso con Venere favorevole potreste anche fare una scelta che spiazza tutti. Se state facendo una sorta di ammissione del vostro amore alla persona che sta accanto a voi vuol dire che siete pienamente innamorati.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

nati Bilancia in questa giornata possono contare sull’aspetto buono della Luna, bisogna evitare però conflitti troppo lunghi. Lo dice Giove che dal 10 Maggio è in opposizione e se ci sono delle questioni aperte negli ultimi mesi forse il vostro desiderio sarebbe quello di uscire fuori da tante insofferenze. In amore torna una bella passionalità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’amore è importante ma proprio i sentimenti negli ultimi tempi hanno determinato qualche conflitto, voi sperate di farvi scivolare le cose addosso ma questo non è possibile perché pretendete delle sicurezze per il futuro. Nei rapporti familiari c’è sempre un po’ di agitazione ma dalla prossima settimana andrà molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo è il momento giusto per rivalervi soprattutto se nel passato ci sono stati tanti problemi, avere Giove nel segno stimola delle idee molto valide. Resta da capire quanto siano realizzabili. I nuovi amori sono importanti ma se una storia è vissuta assieme ad un’altra bisognerà fare una scelta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Riuscite sempre a stupire tutti perché anche quando avete dei problemi insormontabili mostrate una forza e una determinazione eccezionali e anche questo è motivo del vostro successo. Certo qualcosa bisogna mollare, non si può tenere tutto sotto controllo. I sentimenti primeggiano.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questa è una giornata baciata dalla Luna in ottimo aspetto quindi si tratta di un oroscopo importante e di crescita, di rinascita in qualche caso, forse anche di emozioni che tornano. Sfruttate Sole e Mercurio in ottimo aspetto perché favoriscono intuizioni, le idee non mancano forse vorreste sentirvi un po’ meno schiacciati dalle responsabilità. Fine settimana intrigante per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Oggi non lasciatevi coinvolgere dalle emozioni negative. Una certa stanchezza è tornata ma se questa giornata comporta ancora dei momenti di riflessione da domani andrà meglio. Se avete problemi di soldi o di lavoro cercate di impegnarvi in una nuova programmazione.

