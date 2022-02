Oroscopo Paolo Fox del giorno, martedì 1 febbraio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 febbraio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il segno dell’ariete in questa giornata con la luna attiva può preparare uno spazio di riflessione in altre parole dopo la concitazione nervosismo dei giorni passati invita alla cautela. Anche ad esplorare nuovi orizzonti sappiamo che marzo aprile maggio saranno mesi di crescita e quindi si può ragionare sul futuro, pensare che molto presto ci saranno delle novità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il toro oggi sente che c’è qualcosa che non va in realtà abbiamo stelle che proteggono però l’amore: Venere e Marte. Ma dal punto di vista dell’ attuazione di certi progetti di lavoro c’è come un rallentamento o devi discutere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

I gemelli ritrovano questa grande voglia di fare amicizie di esplorare qualcosa di nuovo. Siete tipi molto curiosi ecco dico sempre che quando un gemelli non sente più curiosità nei confronti del mondo non ha più idee e può veramente amareggiarsi e annoiarsi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il cancro si sta risvegliando da una sorta di letargo più o meno apparente è come se ultimamente negli ultimi mesi tu ti fossi ritirato. Un po’ chiuso rispetto al mondo e questo anche se hai un ruolo pubblico, anche se magari comunque hai molte relazioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il sole domina il segno del leone c’è una certa forza nell’aria ma abbiamo anche sole e Saturno in aspetto critico in qualche modo queste sono delle giornate che possono maturare una certa stanchezza. Questo non vuol dire che sei perdente perché non lo sei mai stato, in quanto sei una persona che anche nei momenti più difficili sviluppa un coraggio eccezionale.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

E’ vero che in questi giorni puoi fare molto ma devi superare qualche contrasto. Magari non ti interessa sapere che c’e’ qualcuno contro di te ma attenzione alle questioni burocratiche attenzione alle questioni legali ad alcuni contratti accordi anche multe.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La bilancia oggi con luna sole Saturno attivi sente che c’e’ un certo risveglio interiore non posso dire che ancora abbiamo l’oroscopo di marzo pero’ le idee sono più chiare. Quindi mi sembra che sta finendo la fase di interregno in cui ti sei sentito in bilico in cui non sapevi se portare avanti dei progetti oppure addirittura bloccarli.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo scorpione deve puntare su questo periodo per rinnovarsi dentro e fuori ma ci sono alcuni pianeti contrari alle questioni riguardanti la casa. Ciò può indicare sia che ci sono problemi abitativi sia che magari alcuni più giovani vogliano andare a lavorare in un’altra città.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sagittario ricco di inventiva e protagonista di questa prima giornata di febbraio. Sembra che le stelle siano dalla tua parte anche dal punto di vista delle percezioni delle emozioni perché quello che stai vivendo adesso è importante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il capricorno è pieno di grandi consapevolezze questo è un segno zodiacale con Saturno che transita in maniera attiva per il settore delle relazioni dei contatti dei soldi. Ora cerca soprattutto di superare un piccolo problema economico.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Per l’acquario giornate molto frenetiche, non credo che questi giorni siano di ozio anzi! Sei pronto a rinunciare a qualcosa d’importante pur di riguadagnare la tua libertà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il segno dei pesci parte centrale della settimana ok, le giornate di mercoledì e giovedì rappresentano un punto di forza. Giove è nel segno quindi io confido molto su questa posizione planetaria come al solito ricordo che siamo noi artefici del nostro destino!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.