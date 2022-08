Oroscopo Paolo Fox di lunedì 29 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Settimana importante perché Venere sarà ancora nel segno e questo periodo andrà sfruttato per cercare di risolvere qualche problema personale. C’è più coraggio rispetto al passato, un rinnovo è più vicino. Chi ha avuto una separazione e chi ha vissuto una crisi può e deve pensare di rimarginare le ferite. Questo Giove rappresenta una sorta di salvagente dopo settimane di grande disagio.

Oroscopo Paolo Fox Toro

C’è una grande voglia di cambiare, di trasformare la vostra vita. In maniera graduale e forse anche silenziosa sta cambiando tutto nelle vostra vita. La giornata di oggi è ancora velata da Venere contraria ma dal 5 settembre le cose cambieranno e anche chi ha vissuto una crisi potrà contare su qualcosa di bello. Sarà possibile anche vincere una sfida.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questi giorni potreste fermarvi a riflettere su quelle che sono le novità del futuro. Entro questa settimana potrebbero arrivare buone idee per quanto riguarda l’attività, se non sono già arrivate la settimana scorsa. Se ci sono delle perplessità o si parla troppo di lavoro anziché d’amore, bisogna porre un freno a questa insoddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vi trovate in una condizione astrologica appesantita dalla Luna dissonante, poi da mercoledì piano piano si recupera. Lunedì e martedì saranno giornate in cui potreste sentire un po’ di più il peso sulle vostre spalle di responsabilità di lavoro e di situazioni che da tempo non riuscite ad ampliare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La settimana si apre con una grande sfida ma soprattutto con una grande speranza. Giove è in transito importante. Si parte per una stagione interessante che potrà riguardare anche i sentimenti. Non bisogna sottovalutare i nuovi incontri, possibilità che arrivano grazie ad un’occasione da prendere al volo. Quando abbiamo buone stelle possiamo prenderci una bella soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Venere sta per avvicinarsi al vostro segno zodiacale per cui è ancora un periodo importante per quelli che vogliono ufficializzare una storia d’amore oppure risolvere definitivamente un problema economico. Giove tornerà favorevole nel 2023, molti progetti potrebbero partire ora e avere un buon successo nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

un lunedì che si apre con la Luna nel vostro segno. Siete in una condizione tutto sommato gradevole e la settimana funziona anche per misurare la vostra energia e il grado di amore che gli altri provano per voi. Sul lavoro adesso avete una bella occasione per farvi valere, una nuova visione della vita è possibile in questo momento particolare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Finalmente state ritrovando un po’ di tranquillità. Molte volte nel corso della settimana vivete momenti di grande alternanza, passate dalla determinazione a combattere e vincere alla tentazione di mandare tutto all’aria.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

un anno che verso la fine vedrà Giove entrare nel vostro segno e portare tanti vantaggi. Tenete duro. Ci saranno presto belle occasioni da cogliere al volo. Approfittate di questo quadro astrale favorevole.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

State entrando in una bella settimana che indica la necessità di fare il punto della situazione per quanto riguarda il lavoro. I sentimenti sono importanti ma c’è anche chi da una persona non ha ricevuto ciò che avrebbe voluto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avete stelle convincenti anche in questa settimana. Tra settembre e ottobre resteranno in piedi solo le storie importanti. Per quanto riguarda il lavoro, potreste fare anche troppo. Non strafate.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi attende un inizio di settimana interessante con la Luna nel vostro segno. Con Giove favorevole chi ha la capacità di emozionare e convincere gli altri sarà ancora più forte. Lasciate spazio alle emozioni!

