Oroscopo oggi Paolo Fox di lunedì 25 maggio 2020

Lunedì 25 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata hai ancora il Sole favorevole assieme a Mercurio e Venere attivi! Si parla di una domenica interessante: io mi auguro che già da venerdì pomeriggio tu abbia riscoperto questa voglia di fare e che tu ti senta molto meglio. In un periodo del genere é normale sentirsi un pò fuori gioco, lo sentiamo tutti, perché dobbiamo ancora riprendere quota! Ma ricordati che tu sei il segno della primavera, la stagione che segue l’inverno: ovvero dopo il ghiaccio, dopo il blocco, c’è la nuova partenza! Quindi, in questi giorni potresti anche convincere gli altri a fare qualcosa di bello. Per quanto riguarda il lavoro e le questioni legali finanziarie, attenzione alle critiche agli invidiosi!

Oroscopo Toro

Entro l’estate vuoi programmare un evento, fare qualcosa di bello e costruire qualcosa di importante. Per te costruire è una necessita: per te non è possibile vivere una vita alla giornata! Forse da adolescente riesci a vivere giorno dopo giorno le tue emozioni, ma dopo i 30 anni vuoi avere un pò più di certezze. C’é da dire che dal punto di vista finanziario questa non è una situazione tanto tranquilla, pero’ nel giro di poche settimane si recupera. E tra l’altro, Giugno sarà un mese importante in amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’è ancora una forte concentrazione di pianeti nel tuo segno che ti regalano una gran voglia di rimettersi in gioco, ma anche una bella emotività e una bella ironia! Sei tra i segni che possono recuperare non solo perché hai buone opportunità planetarie ma anche perché sei quello che riesce a rispondere meglio alle provocazioni. Restano grandi prove da superare ma ora pare che le cose stiano andando meglio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Hai bisogno di qualche opportunità in più! Dalla fine di questo mese e con gli inizi di Giugno, si parlerà di lavoro: evidentemente devi ripristinare e sistemare tutta la situazione professionale, in particolare dovrai farlo entro il 10 Giugno, quindi i tempi stringono! Ed è probabile anche che tu debba fare scelte importanti: magari aspetti ancora certe risposte.

Oroscopo Leone

Come ho spiegato anche negli ultimi giorni, sei tra i segni più forti nelle relazioni! Questo vuol dire che anche se ricevi un attacco, dovresti avere persone che rispondono alle tue richieste e che in qualche modo non dico ti confortano. Perché tu non hai bisogno di aiuti ma comunque cerchi sempre una certa solidarieta’ nei tuoi confronti.

Oroscopo Vergine

Vivi una condizione un pò agitata! Questa domenica provoca tensioni e potrebbe anche portare un lieve calo fisico. E’ molto importante ricordare che questo è un anno di grandi opportunità, nonostante quello che è accaduto fino ad ora! Nei prossimi mesi ci sarà un riscatto ma comunque sarai messo alla prova: e proprio in questi giorni sembra che tu sia particolarmente elettrico, forse devi superare una brutta esperienza.

Oroscopo Bilancia

Hai tanti pianeti favorevoli e tante emozioni importanti in vista! Tra l’altro, devo dire che con questi ottimi pianeti, si può pensare all’amore! Al momento parlo del lavoro come di un problema perché è vero che dal punto di vista e delle relazioni resti forte, ma dal punto di vista pratico ci sono anche questioni economiche da risolvere, tanto che Giugno sarà un mese in cui dovrai mettere a posto alcuni conti.

Oroscopo Scorpione

Sai molto dipende anche dalle relazioni che stai vivendo, perché se al tuo fianco c’è la persona giusta, la persona che ti sorregge nelle tue azioni, non vedo nessun problema, altrimenti si rischia qualche piccolo fastidio. Soprattutto nel corso di questa serata sarai molto pensieroso!

Oroscopo Sagittario

Da qualche giorno non hai più riferimenti stabili! Tutto quello che sembrava certo agli inizi dell’anno, ora non lo è più! Questa trasformazione e’ causata un pò da problemi personali e un pò da rapporti di lavoro che non sono più quelli di prima. Forse c’entra anche quello che è successo negli ultimi due mesi, pero’ in generale sembra che tu debba lottare per avere cose di cui invece avresti diritto.

Oroscopo Capricorno

Bisogna andare cauti in questo periodo! Dico questo perché il tuo è un segno che deve e vuole superare certi ostacoli e proprio per questo motivo non accetti giustificazioni di sorta! Se hai un progetto in mente, vuoi che gli altri ti seguano! C’é da dire che queste sono giornate un po’ strane per i sentimenti: non vedo grandi emozioni!

Oroscopo Acquario

Ti trovi in una condizione di trasformazione: come ho spiegato giorni fa, per la prima volta dopo tanti anni sei costretto ad una verifica di quello che stai facendo! Con Saturno che è entrato nel tuo segno, ora devi ordinare tutta la tua vita! E per mettere ordine nella tua esistenza non è facile. Quindi, fuori tutte le relazioni inutili, fuori tutte le situazioni che non valgono! In questo periodo vorresti anche sistemare casa, Se non lo hai già fatto!

Oroscopo Pesci

Spero che venerdi scorso tu non abbia discusso: certo, se ci sono problemi di coppia, se una relazione non funziona, è probabile che ci sia già stato qualche problema, qualche tensione in più. Se sei andato oltre, se in qualche storia si è raggiunto un momento di grande livore, bisogna tornare sui propri passi. L’umore non è al meglio: ed in questo periodo alcuni sono preoccupati anche un po’ della forma fisica

