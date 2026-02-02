Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 2 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 2 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La settimana parte con un po’ di stanchezza residua dalla domenica. Sul lavoro tende a rimandare ciò che è complicato, limitandosi allo stretto necessario. In amore cerca coccole e conferme dal partner; chi è single può concedersi una serata di relax… magari sul divano, con una buona serie o un bicchiere di vino. Non è il momento di correre, ma di respirare e pianificare con calma.

Oroscopo Paolo Fox Toro

L’energia non manca, e la voglia di seguire l’istinto è forte, anche se qualche momento di riflessione non guasta. Sul lavoro le giornate sono intense e potrebbero arrivare offerte interessanti, quindi occhi aperti. In amore, serve pazienza: ascoltare e comprendere porta più risultati delle parole impulsive. I single potrebbero scoprire che la persona che li incuriosisce è più vicina di quanto pensassero.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’ottimismo è contagioso: la giornata sorride e anche le piccole difficoltà sul lavoro si risolvono in fretta. Migliorano i rapporti con colleghi e superiori, e tutto sembra più leggero. In amore, è il momento giusto per chiarire vecchie incomprensioni; chi è single può osare, con fascino e un pizzico di audacia. La fortuna aiuta chi sorride!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Passare tempo con chi si ama restituisce serenità e buona energia. Il lavoro scorre senza intoppi e lascia spazio a progetti lasciati in sospeso. In amore, qualche questione da affrontare con il partner potrebbe emergere, ma con dolcezza si risolve. I single, invece, potrebbero ricevere un invito inatteso: una sorpresa che mette il cuore in movimento e promette emozioni piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il carattere fiero richiede un po’ di pazienza: la giornata invita alla cooperazione più che all’impulso. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante, ma conviene pensarci bene prima di decidere. In amore emergono piccoli attriti: la chiarezza e la trasparenza saranno le vostre migliori alleate. I single, invece, farebbero bene a rimandare nuovi incontri… non è giornata per avventure lampo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La lucidità e l’energia aiutano a portare avanti progetti ambiziosi, anche in un contesto lavorativo non sempre facile. È il momento di pianificare con cura, senza correre. In amore, discussioni recenti dovute a gelosia richiedono un approccio calmo: chiedere scusa con dolcezza farà più bene di mille parole.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La ricerca di equilibrio tra lavoro e vita privata resta centrale. Sul fronte professionale conviene puntare sulla comunicazione per sciogliere tensioni. In amore, questioni delicate con il partner potrebbero richiedere più di una giornata per essere risolte; chi è single potrebbe imbattersi in una persona del passato, capace di riaccendere emozioni sopite.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata promette dinamismo e opportunità di risolvere problemi rimasti aperti. Sul lavoro è importante agire senza lasciarsi travolgere dall’impulsività: così si riuscirà a chiarire incomprensioni. In amore, meglio evitare scontri con il partner: qualche giorno di riflessione può trasformare una lite potenzialmente inutile in un dialogo costruttivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata invita alla riflessione e all’introspezione: il lavoro non è pressante e questo permette di concentrarsi sul futuro e sulle scelte da compiere. Chi è in coppia potrebbe trovarsi davanti a una decisione importante, forse di quelle che segnano una svolta “da dentro o fuori”, quindi meglio ponderare bene prima di agire d’istinto. I single hanno la possibilità di un incontro galante: non è detto che nasca subito qualcosa di serio, ma l’atmosfera promette fascino e divertimento!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Lunedì un po’ sottotono: la tentazione di restare a letto è forte e la concentrazione sul lavoro fatica a decollare. Nonostante tutto, conviene focalizzarsi sugli aspetti positivi della giornata e trovare motivazioni per affrontare gli impegni. In amore è meglio evitare discussioni accese: la pazienza è limitata e le parole dette di fretta potrebbero creare tensioni inutili. I single non saranno particolarmente fortunati in amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’energia e la creatività sono alle stelle: chi lavora avrà voglia di apportare cambiamenti e miglioramenti, non solo per motivi economici, ma anche per ambizione e soddisfazione personale. In amore torna passione e complicità: la sintonia con il partner rende più facili i chiarimenti e le intese. I single possono fare colpo su qualcuno che li interessa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità è ai massimi livelli, così come la suscettibilità: sarà importante tenere i nervi saldi per evitare discussioni inutili sul lavoro. La giornata richiede attenzione e cautela, ma anche capacità di ascolto e empatia. In coppia, la sensibilità aiuta a capire le esigenze del partner e a trovare compromessi senza litigi. Chi è single potrà fare nuove conoscenze interessanti: basta essere aperti, gentili e un po’ audaci!

