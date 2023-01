Oroscopo Paolo Fox del giorno, giovedì 5 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 gennaio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Meglio mantenere una certa cautela. Tra oggi e domani qualcuno alzerà la voce, altri potrebbero sentirsi anche troppo nervosi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo periodo nulla può fermarti! Queste sono giornate interessanti anche per chi deve svolgere un’attività nuova, per chi vuole fare un incontro speciale.

Anche nell’ambito del lavoro, devo dire che puoi farti avanti rispetto alle tue possibilità e alla tua età. Chi parte adesso può avere un primo «aggancio», chi è in corsa da anni può avere una bella conferma. Meglio non rimandare discussioni sentimentali a domenica, perché è l’unica giornata di questo fine settimana che lascerà a desiderare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa giornata, assieme a quella di domani, invita tutti i Gemelli a farsi due conti, a vivere emozioni sincere, a stare meglio. Con Ariete e Bilancia potresti vivere situazioni speciali. Attenzione a chi è lontano dalle tue esigenze: una persona nata sotto il segno dei Pesci, già da qualche mese potrebbe aver creato delle difficoltà nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Tra oggi e domani o qualcosa non va oppure ci sono delle situazioni che vanno tenute sotto controllo.

Potresti sentire una forte insofferenza! Ho spiegato anche ieri che il vero problema del periodo è proprio questa agitazione che senti dentro: se accanto a te c’è una persona che non capisce questi sentimenti, potresti anche arrabbiarti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Tra oggi e domenica cerca l’amore, le amicizie, gli incontri, perché hai una grande carica di passionalità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Da qui a domenica, molti nati sotto il segno della Vergine potranno fare il punto della situazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sei desideroso di verità, oggi e domani potresti dirne quattro a una persona che non ti convince o che da qualche tempo ha un atteggiamento particolare nei tuoi confronti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le uniche tensioni possono nascere se ci sono state delle problematiche d’amore irrisolte, soprattutto con l’Acquario e Toro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Quelli che hanno deciso di sposarsi o convivere, quelli che hanno deciso di fare un passo importante verso la felicità, non saranno bloccati!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Anche questa sembra essere una giornata penalizzata da un problema fisico, un raffreddore, oppure semplicemente un eccesso di stanchezza per colpa dei troppi impegni maturati nel corso degli ultimi tempi; questa sera la Luna in opposizione chiede di non strafare. Evidentemente, tra oggi e domani, è meglio essere cauti, ci sarà qualche tensione da superare, qualche problema da affrontare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Nulla da dire: con Venere nel segno il fascino non manca, e a breve avremo anche delle buone novità per tutti coloro che vogliono mettersi in gioco i nuovi ambienti.

Questo fine settimana porta stanchezza domenica, ma prima di allora si può agire in maniera piuttosto tranquilla, semmai ci fossero problemi non derivano direttamente dal tuo atteggiamento, ma da quello del partner.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le emozioni vincono, e visto che sono il sale della vita, se ci sono state polemiche nel passato, se qualcuno ti ha offeso, puoi anche perdonare!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv