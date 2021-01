Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: giovedì 21 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ricordiamo al segno zodiacale dell’Ariete che questo è un periodo importante perchè non ci sono più le dissonanze dell’anno scorso e c’è un clima molto particolare, senti che è possibile risalire la china. C’è chi riparte da zero, si accontenta di piccoli progetti e chi ha sulle spalle il peso di un anno e mezzo quasi vissuto in maniera pericolosa. Il 2020 è stato un anno pesante per tutto quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, ma alcuni Ariete avevano una situazione disagiata nel lavoro e personale già dalla fine del 2019. In qualche modo il fatto che tu sia pronto anche riorganizzare facendo dei tagli la tua vita è importante. Confidati con una persona cara.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il Toro da qui a metà Febbraio deve rivedere tutti i conti. Pretendi molto da te stesso, dalle persone che ti circondano. Ci sono delle giornate che sembrano più pesanti, allora attenzione perché questa settimana ci saranno momenti di disagio. Tu sai organizzarti al meglio, ma queste due settimane possono prevedere un piccolo margine di imprevisto, una multa, un problema burocratico, devi stare un pò attento. Anche nel lavoro avresti bisogno di conferme.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’è qualcosa di nuovo nell’aria, è il caso di battere il ferro finché è caldo. Qualcosa può rinascere e tu stesso che è arrivato il momento non dico di importi, ma di far sentire la tua voce. Quelli che hanno vissuto una separazione stanno meglio, spesso per vivere in maniera più serena bisogna tagliare ciò che non amiamo più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il segno del Cancro è molto importante recuperi stabilità interiore. Tu sei un tipo che le cose le dice in faccia, ma attenzione non sei come l’Ariete, Leone e Sagittario che quando dicono una cosa che sentono si sfogano e stanno meglio, tu no. Quando dici una cosa dopo stai male perchè pensi che hai agitato le acque, che hai esagerato. Lo spirito polemico che alberga nel tuo cuore deve scendere a patti con questa grande sensibilità innata.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il Leone sta affrontando molte sfide. Ricordiamoci che questo è un segno che non si arrende, anzi a volte è proprio nella sfida che trova la sua realizzazione. Non sei un tipo molto diplomatico, se c’è una persona che va contro di te l’affronti viso a viso. A volte ti sei rimproverato di essere così impulsivo, a volte ti ritieni un grande combattente. Che bisogna combattere in questo periodo è sotto gli occhi di tutti: sono aumentate le spese per la casa o l’ufficio, qualcuno ti mette in discussione. Non è facile mantenere la calma e anche tu devi ripartire da zero. Molto importante sperare su nuove condizioni, se sono cambiati equilibri o c’è un attacco conviene fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Queste ore sono importanti per i grandi progetti. Tutti coloro che hanno lavorato ad una intuizione o ad un’idea nel 2020 o sono stati già premiati o lo saranno. Cerca di idealizzare meno l’amore altrimenti non riuscirà mai a coincidere con la realtà. Le emozioni che contano in questo periodo sono quelle che coinvolgono direttamente il tuo cuore.

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Questo è il momento in cui è importantissimo pensare ad un futuro migliore e bisogna capire quanti pesi ci sono ancora sulle spalle. Chi ha le spalle liberi, chi non ha pesi, zavorre da trascinare vola verso un Febbraio importante, chi invece vuole fare tutto e non vuole perdere nulla rischia di stancarsi parecchio. Questo 2021 è un anno importante, i pianeti sono dalla tua.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Luna opposta per una giornata media. Attenzione alle dispute, ai disagi che possono essere interiori. Spesso lo Scorpione vive delle problematiche che non rivela, a volte ti mostri più forte di quello che sei davvero. Se devi badare a tante cose: casa, figli, lavoro, oggi bisogna essere un pochino cauti. Qualche ritardo è da prevedere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei il protagonista del mese di Febbraio. Siccome il Sagittario è il segno degli incontri, dell’amore e del rinnovamento anche a livello emotivo, datti da fare. Incontri anche virtuali: possono capire delle emozioni speciali semplicemente viaggiando su internet oppure grazie ad un incontro speciale. Se cerchi lavoro se ne può parlare perché da Febbraio tutto riparte.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa è una settimana un pò pesante, certe cose non sono andate come avresti voluto. Colpa tua? No, come ho già detto la colpa è da riversare su persone che sembravano dalla tua parte e che poi hanno messo il bastone tra le ruote. Se c’è stato un rallentamento si potrà ripartire e già dalla fine di Febbraio ci sono delle novità. Resti sempre molto forte.

Oroscopo Paolo Fox Acquario