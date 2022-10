Oroscopo Paolo Fox di giovedì 13 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi abbiamo una Luna interessante, dobbiamo ricordare però che questo è un periodo che nasce con opposizioni planetarie e il rischio più grande è quello di sentirsi criticati o di sentirsi sobbarcati dal impegni successivi. Facile sentirsi nell’occhio del ciclone per vari motivi, in amore ci vuole attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sono giornate che inaugurano un momento di recupero rispetto al passato, molti si stanno accorgendo che è importante anche cercare di recuperare l’amore, in particolare quelli che hanno vissuto una separazione recente. Periodo migliore per chi deve riscattarsi rispetto ad un passato difficile.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Possiamo dire che questa è una giornata valida, come lo sarà anche quella di venerdì. Molti i pianeti favorevoli e tra l’altro sensazioni buone riguardano anche il cuore. L’amore torna in primo piano come il desiderio di amare per chi è single da tanto tempo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Più ci avviciniamo alla fine del mese e più si avrà una netta idea di come fare a superare le incertezze e le problematiche nate nella parte centrale di quest’anno, perché riteniamo che gli ultimi tempi siano stati molto faticosi e qualche guaio sia ancora da risolvere. Tenete stretti i denti perché le soluzioni arriveranno per la fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa giornata è interessante, Luna favorevole e Venere intrigante, Marte attivo, possiamo dire che questo è un periodo che rappresenta una sorta di trampolino di lancio delle vostre emozioni; questo è un periodo utile anche per cercare di imporsi, quindi i cambiamenti e le novità sono protagoniste. Un cielo che almeno fino al 24 di questo mese promette bene.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vergine questa è una giornata un po’ sottotono, abbiamo spiegato che almeno fino al 24 dovete stare attenti alle provocazioni che potrebbero nascere anche per motivazioni diverse. Prima pensavate che un progetto fosse giusto e adesso non sentite più questa spinta a procedere. Nonostante siete stakanovisti potete delegare più di una responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa giornata parte in maniera interessante, non ci dimentichiamo che abbiamo anche la Luna favorevole, invitiamo tutti quelli che sono rimasti senza amore a guardarsi attorno, poi ci sono cambiamenti importanti, alcuni sono stati imposti dal destino perché Giove è opposto, ha creato blocchi a metà anno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’ultima parte di questo mese di Ottobre sarà la migliore, la prima parte di Novembre sarà decisamente importante, quindi cosa fare in questo periodo? Certamente sperare in occasioni che cambiano la vita, può essere anche giusto verificare un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non vorremmo che tra oggi e domani tornasse quello stesso senso di confusione che c’è stato nel mese di Settembre quando nonostante la vostra forza, la vostra veemenza ha vissuto attimi di grande perplessità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Momento di confusione ma anche di grande potenza, di solito quando abbiamo un grande progetto da mettere in gioco ci impegniamo moltissimo e la fatica si fa sentire. Ecco perché ci sono alcuni Capricorno che non riescono neanche a dormire al pensiero di tutto quello che devono fare il giorno dopo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ben vengano le giornate di giovedì e venerdì perché nascono con la Luna favorevole, inoltre avremo anche un Oroscopo di buon impatto per quanto riguarda le questioni di lavoro. Questo periodo potrebbe avere già provocato un’emozione, un ritorno di fiamma. Sarà molto interessante la gestione delle relazioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

C’è nervosismo ma il peggio è passato, Settembre, soprattutto alla fine, ha messo duramente alla prova la vostra pazienza. Potreste persino avere ricevuto accuse assurde, oppure esservi comportati in maniera sbagliata non volendo. Per fortuna sapete anche chiedere scusa quando è il caso di farlo. Ci sono ancora piccoli problemi da risolvere, dovete farvi sentire e vedere.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.