Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di giovedì 1 agosto 2019

Paolo Fox Agosto 2019: giovedì 1 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 1 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Questi primi giorni di Agosto sono molto importanti: più volte ho ribadito il concetto che questo mese bisognerà lavorare ma più che altro per progetti a breve scadenza; quindi, qui non si parla di situazioni che confermano condizioni utili per anni, ma solo per pochi mesi.

In ogni modo, Agosto è un mese che porta energia. Puoi cogliere al volo le occasioni che si presenteranno da qui al mese di Novembre, grazie anche ad una persona che potrà esserti di aiuto. Vorresti fare altro ma necessità fa virtù!

Oroscopo Toro

Questi primi giorni di Agosto potrebbero essere un pò sottotono; la fatica si fa sentire e il nervosismo aumenta. C’è anche una certa intransigenza nei confronti di persona che cercano di bloccare i tuoi interessi. In amore, conviene essere cauti fino a Ferragosto.

Non tutte le storie sono in crisi ma potresti sentirti un pò demotivato: inoltre, non vuoi più accettare certe provocazioni e certi rimproveri del partner. Cura l’aspetto fisico e fai attenzione al caldo eccessivo!

Oroscopo Gemelli

Tutti quelli che hanno aperto una causa o che stanno per farlo, avranno tempi morti fino all’autunno, poi le buone novità arriveranno a fine anno. Dunque, si resta in attesa! E sempre nell’ultima parte del 2019 può arrivare una conferma o la soluzione di alcune pratiche in sospeso; potresti dare un taglio definitivo a cose che non vanno più bene. Questo cielo è un pò confuso per quanto riguarda il lavoro, mentre è decisamente migliore per i sentimenti.

Ricordo a chi è solo che sarebbe molto importante vivere di più l’amore lasciandosi andare. E’ chiaro che chi ha il partner giusto al proprio fianco può costruire molto in vista del futuro. E se ti piace una persona, cerca sempre di pensare che l’amore è bello ma variabile. In ogni modo, in caso di nuovi legami, lasciati pure trascinare ma fino ad un certo punto, perché la seconda parte del mese di Agosto potrebbe rimettere in discussione quello che per ora sembra una certezza.

Oroscopo Cancro

Ci sono sempre piccoli ostacoli e perplessità da superare: rinunciare ad un incarico, ad una situazione professionale non è stato facile, così come iniziare un nuovo programma. Sembra che tutti siano contro di te oppure che non capiscano i tuoi reali meriti. E’ un periodo migliore per i sentimenti. Certo, ogni tanto alzi la voce o comunque rimproveri sempre gli altri! E questo potrebbe farti sembrare esageratamente egocentrico agli occhi degli altri, come uno che gioca a fare il saputello!

Sei sempre pronto a mettere in riga tutti e a tentare di dirigere gli altri. E questo è un modo per non fare capire le tue insicurezze.

Oroscopo Leone

In questa prima giornata di Agosto abbiamo un oroscopo molto particolare: Luna, Venere, Marte e Giove sono dalla tua parte, e quindi è veramente il momento giusto per chiederti che cosa desideri fare in vista del futuro, come desideri sviluppare alcuni progetti. Se si parte da buone basi e il partner è quello giusto, puoi sviluppare un’idea di coppia o addirittura un lavoro da svolgere assieme.

Se lavori per un’azienda in crisi sarebbe anche ora di cambiare: entro l’autunno può arrivare un vantaggio o un cambiamento. Buone idee!

Oroscopo Vergine

La seconda parte di questa settimana viaggia a tuo favore. E tra l’altro, da venerdì la Luna nel segno potrebbe provocare un’emozione in più: pare proprio che sia arrivato il momento della resa dei conti che per qualcuno di voi significa metter in regola alcune questioni di lavoro e non solo, anche familiari.

E’ arrivato il momento di farti notare, di far valere le tue idee.

Oroscopo Bilancia

E’ una seconda parte di settimana importante; tra l’altro Agosto riuscirà a cancellare le tante insidie del mese di Luglio appena passato. Molti riusciranno a farsi una ragione di tutto quello che è accaduto di recente, dei tagli che ci sono stati, delle difficoltà che riguardano un lavoro che va avanti da tempo o addirittura un blocco quasi inspiegabile. Se devi dare soldi ad una persona potrebbe esserci qualche ritardo e questo vale anche se qualcuno deve dei soldi a te.

Ma per fortuna rispetto a Luglio questo Agosto inizia ad essere un pochino più gestibile. Quindi, se devi recuperare un amore potresti anche guardarti attorno. Punta sul fine settimana!

Oroscopo Scorpione

Tutti i cambiamenti avvenuti nelle ultime settimane vanno in qualche modo digeriti: questo è un periodo in cui non è facile mantenere la calma! Ricordo che di base sei una persona piuttosto vulnerabile o influenzabile; anche se la tua suscettibilità varia in riferimento alle persone che frequenti, c’è qualcuno che riesce a farti perdere le staffe come apre bocca!

Se c’è stato anche un fraintendimento, un’accusa, un problema, forse sarà meglio ragionare dopo Ferragosto perchè adesso è difficile farti cambiare idea. E’ un momento in cui agisci con più istintività che con razionalità!

Oroscopo Sagittario

Questo Agosto è un mese importante, particolarmente efficace nella prima metà. L’unico rischio è quello di prendere certe iniziative un pò troppo di fretta: fai attenzione perché quello che ora sembra un riferimento per il futuro, dopo Ferragosto potrebbe non esserlo più.

In ogni modo, tutte le iniziative che partono in questo periodo portano energia: gli unici scontenti sono quelli che non riescono a cambiare perchè hanno accettato obblighi troppo pesanti oppure perchè hanno attorno persone che impongono uno stile di vita che non condividono più. Il tuo istinto ti porterà lontano: emozioni in corso!

Oroscopo Capricorno

A volte la rigidità del tuoi pensieri impone tensioni anche a te stesso, al tuo modo di fare! Visto che dai un’immagine molto responsabile di te, ora non puoi mostrarti cedevole, devi mantenere il tuo ruolo! Però devo dire che in questi giorno mettere in ordine la tua vita è quantomai necessario perché stiamo per avvicinarci ad un autunno di grande forza e consapevolezza, persino di grande recupero. Dopo un Luglio frastornato, il fine settimana in arrivo porta la possibilità di una riconciliazione in amore.

Non è un caso se accanto a te a volte si trovano persone un pò fragili perchè in fondo a te piace aiutare chi ha bisogno. Agli occhi degli altri sembri indistruttibile, e questo un pò ti dispiace perché nei momenti di bisogno e necessità sono pochi quelli che capiscono il tuo reale bisogno e ti vengono incontro!

Oroscopo Acquario

Quello che ti andava prima potrebbe non andarti più bene ora! Questa sorta di precarietà coinvolge anche le persone che ti stanno attorno, nel senso che ora non si sa più come prenderti. Non è un’accusa, è una constatazione. Vorresti scappare lontano ma non sai dove, vorresti avere qualche emozione nuova ma non ti fidi. E’ probabile anche che ci sia la concomitanza di alcuni fattori esterni, per cui non si è del tutto sereni.

Tu che ami cambiaire potresti ritrovarti a fare le stesse cose che facevi l’anno scorso; quindi, non puoi predicare bene e razzolare male! In questo momento devi stare attento alle relazioni d’amore, soprattutto se pensi che una persona non sia del tutto collaborativa con te!

Oroscopo Pesci

Questo Agosto è un mese che funziona nella prima metà mentre nella seconda potrebbe portare a discutere. Se una situazione è ormai archiviata o dimenticata, non pensarci più. Attenzione ai tradimenti! C’è chi ti accusa di avere la testa altrove o di non essere stato del tutto sincero in passato, soprattutto se hai nascosto un problema di soldi, di lavoro, magari lo hai fatto solo per non far preoccupare chi, attualmente, pensa che tu non sia trasparente.

Grandi novità per chi lavora in proprio, per gli imprenditori, perchè l’autunno porterà molte soddisfazioni! Ma ora devi fare attenzione alle persone pervenute nei tuoi confronti. Nel fine settimana cerca di evitare incontri che possono diventar fastidiosi. Potresti avere in mente un progetto che sarà consolidato in autunno e potrebbe portare anche ad una maggiore esposizione agli inizi dell’anno prossimo.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!