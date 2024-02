Oroscopo Paolo Fox del giorno, giovedì 8 febbraio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 febbraio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna è favorevole in amore, belle emozioni in arrivo per i nati sotto questo segno. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle spese eccessive. Guardatevi attorno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore sarà possibile fare delle belle conoscenze, guardatevi intorno! Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio in transito dal 14 febbraio, consiglia di prestare maggiore attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se c’è qualcosa che non va cercate di non alimentare inutili polemiche nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, in questi giorni è necessaria maggiore cautela.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se c’è qualcosa che non va in amore, prendete tempo e non create inutili polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, non tutti sono dalla vostra parte, serve cautela. Pensate bene alle vostre mosse prima di agire.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Queste stelle invitano alla prudenza, a volte le vostre parole possono essere molto taglienti. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno le risposte che state aspettando.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Luna favorevole nelle prossime ore, donate ai cuori solitari delle carte in più da giocare. Per quanto riguarda il lavoro, detestate annoiarvi e ultimamente avete avuto qualcosa da ridire a capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Nella sfera sentimentale cercate di mantenere la calma e cercate un dialogo con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, soddisfazioni in arrivo, il vostro impegno e i vostri sforzi verranno premiati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Se avete una persona nel cuore questa è la giornata migliore per progettare qualcosa di bello assieme. Per quanto riguarda il lavoro, questa parte del mese è interessate, favoriti i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata promette bene in amore, sfruttala! Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo preziose novità per il futuro. Ottimismo! Vedrete che presto vi toglierete belle soddisfazioni in ogni campo

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Per voi si prospetta una giornata utile per i sentimenti, non rimandate nulla al weekend! Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività in proprio, sarà possibile ottenere maggiori soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In amore aumenta l’ottimismo, la Luna non è più contraria. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle chiamate importanti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In amore siete un po’ agitati, attenzione a non rivangare problemi passati. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo frenetico, sono molte le cose da organizzare in vista della primavera.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.