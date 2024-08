Oroscopo Paolo Fox del giorno, giovedì 8 agosto 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 agosto 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In queste giornata agostane potrebbero nascere molte situazioni intriganti, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i sentimenti. Bisognerà fare però attenzione alla Luna in opposizione che potrebbe causare qualche piccolo ritardo o qualche incomprensione a vari livelli. Le nuove amicizie e le nuove collaborazioni potrebbero funzionare a meraviglia. Da adesso e fino a giorno 20 agosto, sarà possibile trovare l’amore per coloro che lo stanno cercando da tempo. Le nuove coppie potrebbero avere delle belle conferme.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ci sono cose da rivedere a livello professionale. Coloro che hanno avuto una crisi a luglio, adesso stanno pian piano recuperando. Chi è reduce da una dolorosa separazione, magari adesso si è un po’ chiuso in sè stesso e non ha voglia di vedere nessuno. La rassegnazione, però, non porterà da nessuna parte. Aprite il vostro cuore e siate più intraprendenti, chissà che l’amore non possa tornare a bussare alla vostra porta. I rapporti con Bilancia e Cancro saranno quelli che funzioneranno meglio in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi sarà sicuramente molto più propizia. E anche vero che coloro che adesso sono soli, stanno soffrendo un po’. Magari vorrebbero frequentare più persone o fare cose nuove, ma sono impossibilitati a farlo. In queste giornate di agosto sarà più complicato riuscire ad avere buone relazioni con gli altri, forse perchè siete un po’ assuefatti a rimanere da soli. Chi è reduce da una separazione adesso è un po’ deluso e non vuole frequentare nessuno. Ben presto le cose cambieranno in meglio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Si dice spesso che se si chiude una porta, spesso si apre un porticato. Non è detto che una situazione che si è appena chiusa non possa davvero diventare una bella opportunità per il vostro futuro. Secondo l’Oroscopo del giorno, in amore potrebbero arrivare delle buone proposte. Spesso, però, tendete ad infilarvi in situazioni complicate dal punto di vista sentimentale. E questo non giova affatto alla vostra causa. Cercate di evitare persone problematiche e aprite il vostro cuore a persone positive e solari.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le cose stanno cambiando rapidamente per voi. Tutto quello che prima non riuscivate a fare, adesso per voi sarà molto più facile raggiungerlo. Insomma, almeno fino a giorno 20 agosto, niente vi sarà precluso. Il vostro successo dipenderà solo da voi e dalla vostra intrapendenza. Anche in amore avrete campo libero. Marte e Giove sostengono l’amore e le relazioni sociali. Approfittatene per conoscere persone speciali.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo momento avreste voglia solo di chiudere tutto quello che non funziona più per dare più spazio invece a nuove situazioni più costruttive. Magari che è reduce da un fallimento sentimentale, adesso non ha più voglia di rimettersi in gioco perchè ha paura di fallire ancora una volta. Si tratta, ovviamente, di un atteggiamento sbagliato. Ci saranno le condizioni per introdurre dei cambiamenti radicali nella vostra vita, a partire dalle vostre frequentazioni. Forse avreste bisogno di essere circondati da persone positive.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna nel segno vi aiuterà ad avere una marcia in più. Coloro che di recente sono stati male o hanno affrontato delle situazioni poco chiare, adesso stanno soffrendo. Magari provenite da due anni in cui le delusioni si sono accumulate, soprattutto a livello professionale. L’amore potrebbe regalarvi anche qualche cosa in più, ma tutto dipenderà da voi e dal vostro atteggiamento. Potrebbe verificarsi anche qualche piccolo ritardo nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Anche se la Luna torna favorevole, ci saranno alcune situazioni da sistemare a tutti i livelli. Forse ultimamente siete stati in apprensione per un familiare o per una persona cara che non sta bene e ha bisogno di attenzioni e di cure. Secondo l’oroscopo del giorno., adesso è venuto il momento di mettere voi stessi al primo posto e di curare i vostri interessi, perchè ultimamente vi siete trascurati per dare di più agli altri. Se luglio è stato un mese pesante per l’amore, agosto sarà un mese di svolta sotto questo punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avvertire un certo stato di agitazione in questa fase della vostra vita potrebbe essere considerato quasi fisiologico per voi del Sagittario. Questo perchè spesso tendete a porvi obiettivi molto più grandi di voi e poi finite per rimanere delusi. Dovreste imparare a fare un passo per volta prima di raggiungere la meta, senza pretendere tutto e subito. Un amore che a luglio sembrava travolgente, adesso potrebbe tornare in discussione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo momento siete molto diffidenti soprattutto con voi stessi. Forse qualche delusione recente non vi ha fatto bene e vi ha causato delle disillusioni. Dovreste tornare a fidarvi delle persone che avete accanto e in qualche caso dovreste anche imparare a delegare qualcosa anche agli altri, evitando di addossarvi troppe responsabilità. Venere favorevole vi aiuterà a vivere l’amore con maggiore trasporto rispetto al mese di luglio. Se qualcuno vi attacca, cercate di reagire con quello stile e quella classe che vi contraddistingue.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

I cuori solitari stanno vivendo una fase di stress e di noia. Forse avreste bisogno di rimettervi in gioco per dimostrare anche a voi stessi che siete ancora seducenti, recuperando quell’autostima che ultimamente è venuta meno. Marte e Giove favorevoli vi rendono decisamente più creativi. Attenzione a quelle spese di troppo che potrebbero mandare in tilt i vostri piani. Evitate spese che potete rinviare a tempi migliori.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Qualche fastidio o qualche acciacco che avete vissuto in passato, potrebbe tornare a fare capolino nella vostra vita e crearvi dei disagi. Secondo l’oroscopo del giorno, pur non avendo più la Luna opposta, dovrete ancora fare i conti con Venere contraria che potrebbe disseminare ostacoli in amore. Alcune questioni lavorative dovranno essere prese con grande attenzione. Ci saranno tutte le condizioni per dimostrare il vostro vero valore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.