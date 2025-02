Oroscopo Paolo Fox di oggi: le stelle di giovedì 6 febbraio 2025

Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 6 febbraio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 febbraio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento siete voi i padroni del vostro destino. Non vi sono risultati impossibili da raggiungere se avete la giusta forza di volontà. Sarete voi a decidere cosa fare e quando farlo in base alle vostre aspettative e alle vostre ambizioni. Questo oroscopo è pieno di impeto e di voglia di fare, ma dovrete fare i conti con Giove contrario che vi frenerà un po’. Fino a maggio potrete risolvere dei problemi importanti anche perchè avrete stelle molto protettive. Quindi datevi da fare e non lasciate nulla in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Se c’è qualcuno che vuole mettervi in fuori gioco avrà pane per i propri denti. In questo momento vi sentite forti e imbattibili, per questo motivo non dovrete temere niente e nessuno. Dal 14 febbraio sono in arrivo novità importanti. Magari qualcuno potrebbe ricevere un incarico di grande responsabilità o dovrà spostarsi per fare avanzamenti di carriera. Chi ha una bella storia d’amore potrà confermarla o vivere dei momenti esaltanti. E’ anche il momento giusto per valutare una convivenza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questa fase della vostra vita servirà un po’ di prudenza e di pazienza visto Saturno dissonante. E’ vero che ci sono Mercurio e Giove in ottimo aspetto vi rendono positivi e ottimisti e questo rafforzerà le vostre convinzioni e i vostri progetti. In questo momento non accettate sopraffazioni nemmeno da coloro che svolgono ruoli di comando. Chi sta cercando l’amore vero, adesso avrà qualche chance in più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il peso delle eccessive responsabilità potrebbe causarvi qualche disagio. Chi ha una causa in corso o qualche pensiero di troppo, attraverserà una fase caratterizzata da forti indecisioni e perplessità. Oggi potrebbe anche capitarvi di giustificarvi per cose che in realtà non sono imputabili a voi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

E’ un periodo contrassegnato da successi, da conferme ma anche da eventi importanti che lasceranno un segno indelebile nella vostra vita. L’unica cosa alla quale dovrete prestare attenzione sono le spese. Se sono eccessive potrebbero crearvi qualche grattacapo e mettervi in difficoltà. Non è questo il momento di azzardare troppo magari facendo acquisti di cose che al momento non vi servono. La stanchezza si farà sentire soprattutto se siete stati impegnati in attività stressanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State vivendo una vita contrassegnato da un certo nervosismo e da tensioni che si riverberano anche in casa o sul lavoro. Malumori e sbandamenti saranno un po’ all’0rdine del giorno in questo periodo particolarmente convulso. Tutto ciò non vi dovrà affatto preoccupare, anche perche si tratta di una fase passeggera. Ci sono ancora molte perplessità su ciò che dovrete fare dalla primavera in poi. Il mese di febbraio prevede ancora alcune battaglie nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo momento quella che sta mancando è la chiarezza in amore. Vorreste avere qualche certezza in più o più complicità da parte del vostro partner, mentre dall’altra parte vi arriva solo freddezza e distacco. Venere in opposizione favorisce le storie fugaci ma non quelle che durano ormai da molto tempo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Mercurio dissonante vi invita a non fare scelte azzardate soprattutto se c’è di mezzo il vostro denaro. Fino al 14 febbraio ci saranno delle spese da contemplare o da mettere in conto. Marte e Saturno in aspetto positivo doneranno un po’ di serenità in più in ambito familiare. Nella seconda parte del mese di febbraio alcune situazioni legate al lavoro potrebbero prendere il volo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Finalmente tornano quelle sensazioni positive che infondono in voi un certo ottimismo e che favoriscono incontri piacevoli e nuove relazioni sociali. Alcuni ostacoli che hanno rallentato il vostro percorso nelle ultime settimane non vi hanno abbattuto, anzi vi hanno reso più forti e consapevoli dei vostri mezzi. Anche se nel corso dell’anno dovessero verificarsi dei cambiamenti di ruolo o di mansione nel lavoro, alla fine sarete voi quelli che ne usciranno rafforzati sotto ogni punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In amore non mancheranno i ripensamenti. In questo periodo vi riesce difficile avere la situazione sotto controllo e mantenere la calma, anche perchè accadono sempre imprevisti che stravolgono i vostri piani. Fino a domenica servirà un po’ di prudenza soprattutto in amore dove potrebbero nascere delle tensioni e delle incomprensioni anche per futili motivi. L’opposizione di qualche pianeta potrebbe rendervi indecisi in amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La monotonia quotidiana spesso vi rende instabili. Le stelle vi invitano a fare il punto della situazione nella vostra vita. I single impenitenti, entro la prossima primavera, potrebbero incontrare delle persone interessanti con cui flirtare, ma avranno poca voglia di legarsi sentimentalmente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Marte e Luna in aspetto favorevole vi aiutano a vivere questa fase con grande ottimismo e ad affrontare gli ostacoli con la giusta concentrazione. Febbraio sarà un mese molto valido soprattutto per il lavoro e in particolare per i liberi professionisti. Giove contrario potrebbero però portarvi qualche grattacapo a livello finanziario che non dovrà essere trascurato. Entro la primavera tante questioni in sospeso saranno chiarite.

