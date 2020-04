Paolo Fox, Oroscopo 30 aprile 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Giovedì 30 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi prevedo la Luna in opposizione: dovrai fare dei chiarimenti in famiglia che ti creeranno stress. In questo periodo i rapporti sembrano piuttosto precari. Forse sarebbe il caso di tentare un approccio più disteso verso il partner, anche quando ti senti criticato duramente. Attenzione a giovedì e venerdì, perché sarai un po’ giù di corda.

Oroscopo Toro

Chi è innamorato, ora vuole concretezza. Da oggi potrai cominciare a programmare degli obiettivi futuri, perché avrai Mercurio a sostenere i tuoi progetti. L’unico neo con cui dovrai fare i conti è Marte in aspetto contrario, la causa di possibili imprevisti irritanti. E questo potrebbe essere la miccia che ti farà esplodere in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per la giornata di oggi è promettente: hai il sostegno di Venere, Marte e Saturno. Non sarà tutto facilissimo, ma di sicuro ti aspetta una bella ripartenza. Se hai vissuto difficoltà in passato, sappi che ne uscirai più maturo e forte. Adesso puoi ripartire alla grande!

Oroscopo Cancro

Oggi, avrai la Luna in buon aspetto che pungolerà il tuo lato schietto. Dovresti parlare in modo chiaro, anche se un Ariete o una Bilancia ti rendono particolarmente nervoso. È ora di riorganizzare tutta la tua vita.

Oroscopo Leone

Per il Leone queste sono giornate difficili, soprattutto se si tratta di un lavoratore dipendente. Saturno dissonante ti mette i bastoni tra le ruote e tu sei costretto a rimanere in un limbo, in attesa di risposte. È una situazione snervante che ti crea forte stress. Molto probabilmente dovrai cambiare qualcosa nel tuo lavoro. Il consiglio per la giornata di oggi è quello di dedicare più attenzione al rapporto di coppia.

Oroscopo Vergine

Tu sei un segno che mette, quasi sempre, in primo piano le questioni pratiche, a discapito dell’amore. Non perché tu non abbia sentimenti, ma piuttosto perché ritieni che una relazione sia felice solo quando ha la stabilità economica. E adesso, come già altre volte, preferisci sistemare il lavoro e tralasciare il rapporto di coppia. Per oggi ti invita a non pensare troppo a chi non è disponibile.

Oroscopo Bilancia

Queste ultime sono giornate molto strane. Hai la testa fra le nuvole: pensi a mille questioni, forse hai voglia di cambiare qualcosa che non ti rende felice. Oggi potresti sentirti un po’ a disagio, perché percepisci intorno a te una realtà ferma, quasi bloccata, in netto contrasto con il tuo desiderio di rivoluzionare qualcosa.

Oroscopo Scorpione

Oggi indica la Luna in buon aspetto: avrai voglia metterti a tavolino e discutere con quelle persone che in genere non ti danno retta. Non ti esporre troppo, però, perché qualsiasi evento che programmerai da oggi ai prossimi giorni potrebbe risultare fallimentare dal punto di vista relazionale. Cerca di recuperare il sonno!

Oroscopo Sagittario

Si prospettano due giorni molto interessanti. Per oggi e domani avrai piena consapevolezza di poter fare cose nuove. Anche se maggio andrà a rallentatore, tu hai Saturno a favore che ti spinge a progettare in vista del futuro. I Sagittario che stanno pensando a un trasferimento, per esempio, avranno buone possibilità di realizzarlo entro la fine dell’anno.

Oroscopo Capricorno

Oggi sarai un po’ stranito e più silenzioso del solito: forse hai avuto un momento di disagio oppure qualcuno ti ha trattato male. Una caratteristica del tuo segno è proprio quella di ritirarsi in un angolo e diventare taciturno, quando si sente offeso. Nelle prossime ora qualcuno vicino a te potrebbe farti presente questo tuo modo di fare.

Oroscopo Acquario

Hai davanti a te un periodo molto stimolante: Saturno nel segno ti incoraggia a eliminare i rami secchi. Ti mette con le spalle al muro, fino a costringerti a guardare in faccia la realtà: ti piace ancora la tua vita? Il suggerimento per oggi è di non farti ricattare dagli altri, soprattutto se le loro aspettative non collimano più con i tuoi desideri.

Oroscopo Pesci

Con la Luna a favore questo giovedì si profila un giorno più tranquillo dei precedenti, anche se rischierai di scivolare nella malinconia. Tu sei un segno che tende a vivere troppo nel passato, a non chiudere dentro di te con le situazioni finite ma alle quali tu sei ancora mentalmente immischiato. Per oggi senti il bisogno di agire sul lavoro, mentre in amore occorre pazientare ancora.

