Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 agosto 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non rallentare il ritmo. La Luna spinge a riflettere prima di agire, specialmente nelle relazioni personali, dove una parola di troppo potrebbe creare tensioni. In amore, è meglio non essere troppo diretti: l’ascolto sarà l’arma vincente. Sul lavoro, la pressione potrebbe farsi sentire, ma non tutto deve essere fatto immediatamente. La giornata porta comunque buone intuizioni, soprattutto osservando ciò che accade intorno. L’energia non manca, ma va incanalata con saggezza!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non sottovalutare piccoli segnali, sia sul lavoro che nella vita privata. La Luna favorisce le questioni pratiche, ideale per risolvere ciò che è rimasto in sospeso. In amore, i single potrebbero vivere un incontro interessante, mentre le coppie avranno occasione di chiarire incomprensioni. La determinazione rende il segno affidabile agli occhi altrui, ma attenzione a non trasformarla in ostinazione. Meglio non impuntarsi su dettagli di poco conto. La giornata sarà positiva anche per la cura personale!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle favoriscono la comunicazione, rendendo il segno brillante e persuasivo. È la giornata giusta per proporre idee o progetti, soprattutto in ambito lavorativo, dove le parole possono aprire porte inaspettate. In amore, la leggerezza sarà la chiave: una risata condivisa avrà più valore di lunghi discorsi. I single potranno imbattersi in piacevoli sorprese, forse grazie a un incontro casuale. Attenzione a non disperdere energia in troppe direzioni: meglio scegliere ciò che conta davvero.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ arrivato il momento di aprire il cuore senza paura. La Luna amplifica la sensibilità e potrebbe portare momenti intensi in famiglia o in amore. Vecchie ferite non devono limitare la capacità di fidarsi: un gesto inatteso potrà scaldare l’anima. Sul lavoro, prudenza: non tutto è chiaro ed è meglio osservare prima di fare passi importanti. Se il corpo chiede una pausa, è bene ascoltarlo. Emozioni forti, ma anche nuove possibilità di crescita personale.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La giornata di oggi sarà carica di energia positiva. Ci sarà la possibilità di mettersi in mostra con naturalezza, senza forzature. Le stelle premiano la determinazione e la voglia di costruire qualcosa di importante. In amore, i rapporti si faranno più intensi: le coppie rafforzeranno la complicità, mentre i single potranno vivere emozioni travolgenti. Sul lavoro, la creatività sarà apprezzata, ma occorrerà evitare l’orgoglio eccessivo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La mente sarà particolarmente lucida, perfetta per sistemare questioni pratiche o pianificare nuovi percorsi. Sul lavoro, la precisione sarà notata e apprezzata. In amore, invece, potrebbe nascere il bisogno di rassicurazioni, che non andrebbero temute. I single avranno modo di fare incontri interessanti, anche se servirà tempo per costruire stabilità. Attenzione al rischio di essere troppo critici, con sé stessi e con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ sempre più forte il bisogno di armonia e serenità. La Luna invita a prendersi cura delle relazioni, cercando un equilibrio tra dare e ricevere. Sul lavoro, potrebbe esserci necessità di mediare tra posizioni diverse: la diplomazia sarà la chiave. In amore, è il momento di parlare apertamente dei propri sentimenti, senza paura di giudizi. I single potranno vivere un incontro piacevole in un contesto sociale. La giornata porta anche una ventata di creatività da esprimere nelle attività artistiche o nella comunicazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ arrivato il momento di guardarsi dentro con sincerità. Le stelle accendono l’intuizione e spingono a fare chiarezza in una questione importante. In amore, potrebbero emergere emozioni intense: affrontarle con coraggio e senza paura di mostrarsi vulnerabili sarà la scelta vincente. Sul lavoro, un progetto richiederà impegno e concentrazione, ma i risultati arriveranno. Meglio non lasciarsi trascinare da gelosia o competizione. La giornata sarà favorevole alle trasformazioni, grandi o piccole, che porteranno maggiore libertà.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ottimismo e nuove possibilità in arrivo. Le stelle favoriscono viaggi, spostamenti e aperture verso nuove esperienze. È il momento giusto per ampliare gli orizzonti, sia sul lavoro che nella vita privata. In amore, la spontaneità sarà la forza: meglio non programmare tutto, lasciando spazio agli imprevisti che portano magia. Le coppie ritroveranno entusiasmo, mentre i single potranno conoscere persone affascinanti in contesti insoliti. Una giornata ricca di stimoli e sorprese!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Da domani ci sarà la forza per affrontare compiti impegnativi e portare avanti i propri obiettivi. Sul lavoro, la serietà sarà riconosciuta e non mancheranno apprezzamenti attesi da tempo. In amore, però, il rischio è di mostrarsi distanti: una parola dolce potrà fare la differenza. I single avranno l’opportunità di incontrare qualcuno capace di stimolare mente e cuore. Importante anche non trascurare il benessere fisico: corpo e mente devono restare in equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ tempo di novità. La mente creativa sarà attiva e potrà portare a idee brillanti da sviluppare. Sul lavoro, è il momento ideale per collaborare con persone affini nella visione. In amore, potrebbe emergere il desiderio di maggiore libertà, da comunicare senza creare distanze inutili. I single saranno attratti da personalità originali e fuori dagli schemi. La giornata porta energia positiva anche per dedicarsi a passioni trascurate da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Si annuncia una giornata intensa sul piano emotivo. La Luna accentua la sensibilità, rendendo il segno più vulnerabile, ma non si tratta di una debolezza: l’empatia è il vero dono. In amore, sarà importante lasciarsi guidare dal cuore senza calcoli, evitando però di idealizzare troppo l’altro. Sul lavoro, la creatività sarà la risorsa più grande e potrà condurre a soluzioni innovative.

