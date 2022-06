Oroscopo Paolo Fox di giovedì 23 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 giugno 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il segno dell’Ariete oggi festeggia Venere che inizia un transito molto importante, questo cielo di primavera inoltrata segnala che se c’è una persona cara al vostro fianco il rapporto sarà potenziato. Finalmente potreste ricevere delle soddisfazioni, questo vale sia per il lavoro che per l’amore. Sentimenti che premiano anche domenica.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo momento è molto importante recuperare serenità, forse rispetto ad un paio di mesi fa adesso avete le idee più chiare, anche per quanto riguarda il lavoro. Non è detto che voi dobbiate fare sempre di più, l’importante è fare meglio, è scoprire anche qualcosa di utile che c’è da fare in vista del futuro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il transito di Venere nel segno dei Gemelli promette qualcosa di più: questo è un giovedì che in qualche modo segna un nuovo traguardo o una nuova partenza della vostra vita. Domenica sarà una giornata molto bella per chi vuole proporsi in amore, questa ultima parte di Giugno è molto intrigante per il segno dei Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Adesso con il Sole nel segno siete decisamente più attivi e rassicurati rispetto alle emergenze che ci sono state un mese fa. Peccato per questo Marte e Giove contrari: c’è un progetto che può essere in ritardo o qualcuno che vi ha promesso cose e poi non ha mantenuto. In amore arriva qualcosa di più visto che Venere ha già cambiato segno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Agite, muovetevi e fate il vostro gioco. Questo è un cielo importante e tutti coloro che non sentono questa bella energia e non credono che le cose stiano cambiando forse si sono un pochino chiusi in se stessi. Certo poi dipende da voi però in genere quando abbiamo un oroscopo importante basta solo affacciarsi a nuove esperienze per vivere dei cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa situazione astrologica inizia ad essere un po’ particolare per i sentimenti, nessun problema per le coppie avviate da tempo, salvo un calo del desiderio causato forse dal fatto che avete talmente tante cose da fare per la testa che non c’è tempo per altro. In questo momento complicato per tutti potreste spiccare per ingegno e capacità, risolvere un piccolo problema.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo nuovo transito di Venere attivo da ieri è certamente un’indicazione di forza in più sia che si voglia ritrovare un sentimento sia che si voglia ripartire con delle belle amicizie, le stelle sono amiche. Bene anche cercare una soluzione dentro di sé perché in realtà conflitti e problemi sono stati troppi negli ultimi mesi e adesso dovete cercare di fare pace anche con voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ultimo giorno con Venere contraria e meno male perché nelle ultime settimane i conflitti non sono stati pochi, e a volte vi siete sentiti un po’ fuori gioco. E’ un elemento di forza soprattutto perché sarete più comprensivi e avrete la possibilità di rivedere alcune scelte, magari anche alcuni sbagli fatti nel passato. Andiamo verso una crescita importante, è tempo di ripensamenti ma questa volta in positivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Momento in cui c’è da rimboccarsi le maniche soprattutto per quanto riguarda il lavoro, è chiaro che ognuno ha il proprio cielo e la propria vita. Adesso le cose vanno un po’ meglio rispetto agli ultimi due anni e anche chi vorrà fare delle scelte lontano da casa sarà più facilitato. In amore tanti dubbi o lontananze, a volte una Venere contraria può rappresentare semplicemente il fatto di amore tanto una persona e di non poterla vedere quando e quanto si vorrebbe.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo cielo invita a fare delle scelte importanti in vista del futuro e a non fermarsi sui dettagli, per fortuna il Capricorno è lungimirante! Quando pensate ad un progetto da sviluppare quasi mai ritenete di poterlo completare in poco tempo. I sentimenti sono protetti e in questo momento anche voi siete un po’ preoccupati per come stanno andando le questioni pratiche e di soldi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’amore può tornare importante e a volte anche scoprire delle pieghe di un’amicizia o un sentimento che sembrava limitato soltanto ad una semplice conoscenza è decisivo. Domenica avremo anche la Luna favorevole per cui sarebbe utile programmare un incontro. E’ un momento in cui potete riprendere spazi che avete perso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Arriva un momento in cui sarà necessario fare delle verifiche, in amore bisogna capire con chi avete a che fare perché anche se state con la persona giusta, nelle prossime giornate vorrete di più, forse dovete organizzare un evento o fare una scelta. Oggi cercate di stare sereni più che potete, per il lavoro procedete al meglio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.