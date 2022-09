Oroscopo Paolo Fox di giovedì 22 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si cominciano a delineare più chiaramente le situazioni riguardanti affari, soldi e finalmente una vostra maggiore autonomia da un punto di vista professionale. Proprio in questi giorni non è escluso che voi possiate ricevere un’anticipazione rispetto a quello che farete nel prossimo autunno inverno. Giornata interessante anche per quanto riguarda i contatti. Se siete reduci da una separazione, non pensate più al passato e cercate di spendere meglio le vostre energie guardandovi attorno. Giove che transita nel segno porta una bella carica positiva.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Stancante questa giornata a causa di un nervosismo e qualche parola di troppo si finisce per arrabbiarsi e accumulare una certa tensione interiore. E’ vero che alcune persone parlano a sproposito ma è anche probabile che abbiate dato spazio a persone che non meritavano tanta fiducia. Sul lavoro state attenti ai conflitti che possono nascere con i collaboratori. In amore sono giornate un po’ pesanti da sopportare: evidentemente state cercando di recuperare un rapporto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Una giornata nel complesso tranquilla secondo l’oroscopo Paolo Fox mentre venerdì e sabato ci sarà un pochino di agitazione nell’aria. Una buona notizia è che dal 29 Venere tornerà favorevole ma di allora attenzione alle polemiche o tensioni d’amore. Se avete un’attività legata ai contatti, alla creatività, potrete ricevere una buona notizia e non è escluso che i creativi abbiano già un bel progetto da sparare in vista di ottobre. Se state portando avanti trattative o compravendite, sarete più fortunati. In amore verificate le reali intenzioni di chi promette tanto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

State cercando di ricostruire una certa tranquillità a livello professionale ma non è facile. Se state lavorando ad un nuovo progetto non ci sono grandi garanzie; state sperimentando nuove alleanze, un nuovo ruolo, una diversa situazione dopo che da maggio qualcosa si è sbloccato, tutto questo comporta stress o quantomeno una visione del futuro un po’ offuscata. Il fine settimana dal punto di vista sentimentale sarà migliore, dare spazio a passioni vere. Anche i nuovi incontri sono molto favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il fatto che la Luna si trovi nel vostro spazio zodiacale è un aspetto di forza, ecco perché questa è una settimana che vi trova vincitori. Si sbloccano questioni importanti con Giove favorevole e le giornate in arrivo potrebbero rivelarsi importanti secondo l’oroscopo Paolo Fox. E’ il momento di fare delle richieste e anche di agire entro ottobre. In amore il cielo invita tutti coloro che sono rimasti soli da tempo a mettersi in gioco; nelle coppie di lunga data si devono ridurre i dissensi anche su come andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo momento state affrontando problemi che non sono direttamente causati dalla vostra persona ma più che altro sono degli atteggiamenti di chi vi sta attorno, ecco perché nell’ambito del lavoro state aspettando che qualcuno vi dia notizie, oppure state cercando di farvi andare bene una situazione che per ora non è il massimo. In questo momento quello che conta è la vostra serenità. Un cielo che può farvi recuperare in amore se il vostro cuore è solo da tempo; cercate però di essere meno timidi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sarà un periodo molto interessante per la vostra vita e di grande riscatto rispetto alla parte centrale dell’anno che è stata davvero pesante. Anche se siete costretti ad imporvi nuovi ritmi e a fare delle scelte che probabilmente mai avreste immaginato di fare. Siete vincenti per tutto il periodo. La Luna favorisce anche le questioni di carattere personale. Per quanto riguarda l’amore, una bella sensualità travolge le storie che nascono semplicemente per il desiderio di avventura.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna oggi non è dalla parte del vostro segno secondo l’astrologo. Le questioni di carattere professionale, personale o di studio vanno analizzate con attenzione per cui non cadete in momenti di sconforto. Per quanto riguarda l’amore, c’è una pausa di riflessione e probabilmente in questo momento siete in dubbio su quello che dovete fare. Concentratevi sulle imprese importanti e lasciate stare le questioni che non danno il giusto valore al vostro lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ un periodo di rinnovamento. Oggi anche la Luna è favorevole, è un cielo che regala una grande capacità d’azione, una visione del futuro decisamente ottimista. Le responsabilità si raddoppiano, se la coppia è forte si può pensare ad un figlio, ad un cambio di casa. E’ tornata la voglia di investire nel futuro. Periodo movimentato per le questioni di carattere amoroso: le migliori combinazioni ci saranno a partire dal giorno 29. Attenzione al segno dei Pesci e dei Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa settimana è partita in maniera molto confusa, lunedì e martedì una Luna in opposizione potrebbe avere determinato una grande stanchezza, momenti di grande disagio più che altro perché vi trovate in un settore nuovo oppure avete voglia di emergere nell’attività. Oggi non avete una grande capacità d’azione, più che altro siete talmente pieni di impegni da non riuscire ad avere il tempo di occuparvi delle cose che vi riguardano. La vita quotidiana può parte qualche complicazione nei rapporti che vanno avanti già da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ancora un po’ di fatica fisica e da qualche tempo riuscire a fare tutto per voi è impossibile. Oggi Luna in opposizione, dovete ritornare alla pari: negli ultimi tempi avete aperto troppe situazioni e quindi ci sono delle incertezze, dei ritardi. Le proposte di cambiamento o miglioramento che arrivano non sono del tutto convincenti. In amore ci vuole una certa dose di pazienza per cercare di superare il periodo; l’astrologo si augura che anche il vostro partner ne abbia. Mantenere la calma è utile anche per evitare fastidi psicosomatici.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

C’è confusione nella vostra vita probabilmente perché il lavoro o le preoccupazioni riguardanti la vita pratica tolgono sempre tempo all’amore; da diverse settimane Venere è in opposizione e questo significa che i sentimenti sono un po’ allo sbando oppure siete preoccupati per una persona di famiglia che non sta bene. Per fortuna c’è una buona novità, infatti dalla fine del mese Venere non sarà più contraria. Bisogna dare tempo al tempo.

