Paolo Fox, Oroscopo 21 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 21 maggio 2020

Giovedì 21 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata ci sono stelle offuscate: come previsto lunedì eri nervoso, martedì ha ripreso quota, e ora sei di nuovo nervoso! Il problema è che devi risolvere alcune questioni legali, finanziarie, alcune questioni che riguardano la famiglia. E’ chiaro che ognuno ha il proprio oroscopo però molti dovi sono immersi in una questione riguardante carte e documenti da compilare, di situazioni da contrastare. Per fortuna questo non allontana dall’amore che entro l’estate può decollare!

Oroscopo Toro

La Luna si trova nel tuo segno: posso dire che al momento sei abbastanza protetto, anche grazie al fatto che Marte si trova in buon aspetto. Aggiungo anche che chi ha un’attività in proprio potrà contare su qualche miglioramento da questo punto di vista, entro metà Giugno si potrà guadagnare qualcosa in più. Il consiglio che posso dare in amore è quello di seguire l’onda, di non essere sempre tu ad attivare polemiche. Ultimamente per avere maggiori garanzie potresti avere messo anche involontariamente alla corda una persona.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con questo Sole finalmente attivo, si vive decisamente meglio! Tra venerdi e domenica, inoltre, oltre al Sole avremo una fortissima concentrazione di pianeti nel tuo segno: Mercurio, Venere e Luna. Quindi si parla di un novilunio importante con una grande benedizione, quella di Saturno! Penso che sia finalmente arrivato il momento del riscatto per l’amore, per i sentimenti. Quanto meno, da parte tua c’è più coraggio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vedo una bella situazione astrologica anche perché la Luna è favorevole e Marte è attivo. Certo, sul piano professionale alcuni progetti sono ancora limitati, è probabile che in questo periodo tu debba anche mettere a fuoco quello che desideri davvero. Se sei una persona che ha il potere o deve organizzare qualcosa, è inevitabile che tu sia messo alle strette. Tuttavia, hai una carica in più! E la giornata di domenica, lo anticipo, potrebbe essere molto intrigante per gli incontri.

Oroscopo Leone

Consiglio di fare solo lo stretto necessario! Intendiamoci, dal punto di vista emotivo, amoroso, meriti anche quattro stelle! Ma dal punto di vista professionale ed economico, tutta questa energia non c’è. Ti stai addirittura chiedendo se vuoi continuare o no un certo progetto. Chi lavora come dipendente magari non può cambiare ma si aspettava qualcosa di più. Ed il prossimo fine settimana, l’amore premia!

Oroscopo Vergine

Sai che prediligo il tuo segno per il 2020, ma questa è una settimana da lasciar perdere, da lasciar passare, perché ci sono persone che cercano di remare contro, ci sono persone che in questi giorni sono decisamente contro di te, forse ingiustamente, per qualche presupposto diverso dal tuo. Quindi, il rischio di discutere, il rischio di mettere tutto a soqquadro è alto. Poi bisogna ricordare che sei anche molto stanco fisicamente: per il prossimo fine settimana consiglio di non fare troppo.

Oroscopo Bilancia

C’è da dire che il prossimo fine settimana produrrà un effetto molto intenso nella tua vita: possiamo parlare di un weekend ristoratore per l’amore: perché te ne parlo già da questa giornata? Perché tu possa programmare per tempo qualcosa di divertente, qualcosa di piacevole. Inoltre, proprio le giornate tra venerdì e domenica potrebbero anche farti venire in mente una buona idea. Questo è un’oroscopo evolutivo, certamente positivo!

Oroscopo Scorpione

Se a casa c’è una persona Ariete, Vergine o Pesci, è probabile che in questi giorni ci sia un piccolo conflitto da superare. Inoltre, va detto che alcuni segni sono contro di te o magari le tue idee non sono proprio uguali a quelle dei segni Acquario e Toro. Ci vuole un pò di pazienza!

Oroscopo Sagittario

Fai attenzione perché se un rapporto vale, se una storia è importante, lo capirai entro domenica! Dico questo perchè tra questa giornata e domenica, le stelle mettono alla prova non solo la tua persona ma anche tutte le persone che stanno attorno a te. Quindi, non escludo che alcuni rapporti travagliati, difficili, mostrino la corda. E anche tu potresti sentirti molto stanco.

Oroscopo Capricorno

Hai una grande capacità d’azione e una grande volontà che viene anche confermata dai fatti, perché c’é da dire che quando ti metti in testa di portare avanti un progetto, non ti fermi mai! E se questo da una parte è un bene, perché la determinazione è importante nella vita, ma dall’altra potrebbe essere anche un problema! Un altro tuo problema è quello di non ascoltare i consigli: fingi di ascoltarli ma poi alla fine fai solo ciò che decidi tu! In amore calma piatta, ma sul lavoro c’é recupero.

Oroscopo Acquario

Si avvicina un fine settimana molto importante, con una piccola soddisfazione personale in vista. Credo che per una volta tanto non dovrai cercare soddisfazione nelle questioni materiali. In effetti arriva una grande spiritualità che si trasforma anche in un grande desiderio d’amare, in un gran desiderio di donarsi alle persone care, agli amici, alle persone che valgono di più. Periodo di importanti intuizioni!

Oroscopo Pesci

Sei molto nervoso! Come spiegavo anche ad altri segni, è probabile il prossimo fine settimana ci sia un dentro o fuori definitivo, una sorta di grande questione da risolvere. In effetti, gli amori difficili, gli amori contrastati, tra venerdì e domenica segneranno il passo! Forse potresti avere voglia, figurativamente parlando, di invadere una persona, di chiedergli che cosa ne facciamo di questo rapporto! Insomma, l’agitazione è forte, ed in questo periodo vale anche per le questioni di lavoro.

