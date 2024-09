Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 19 settembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 settembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo tuo modo di reagire istintivamente alle avversità, non sempre si rivela essere una strategia vincente. In questo modo sarà facile farsi dei nemici e passare dalla parte del torto anche quando avete ragione. La Luna che tocca il vostro segno rafforzerà e amplificherà questa vostra caratteristica. Non le manderete a dire soprattutto se avete a che fare con persone arroganti e presuntuose. Ma non sempre questo atteggiamento vi porta grandi risultati. A volte è meglio far buon viso a cattivo gioco, facendo leva sulla diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Prosegue questa fase di recupero per il segno del Toro che proviene da un’estate non propriamente da incorniciare. Adesso ci sono tutte le condizioni per vivere le relazioni sociali in maniera armonica e per stare meglio con gli altri nel segno della leggerezza. Ci sono ancora delle preoccupazioni da smaltire soprattutto dal punto di vista economico. In estate avete speso parecchio e adesso state cercando di recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ vero che provenite da un’estate non propriamente idilliaca per via di incomprensioni o di grandi delusioni, ma da adesso in poi ci saranno tutte le condizioni per rimediare. Chi si è sentito deluso e amareggiato perchè si è sentito tradito da un amico o da un familiare, adesso è pronto a lasciarsi tutto alle spalle e non pensarci più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non sarà facile per voi agire in modo razionale a causa di questa Luna contraria che potrebbe disseminare ancora ostacoli. Se già la giornata di ieri non è stata idilliaca, quella di giovedì potrebbe riservare ancora delle amare sorprese. Secondo l’Oroscopo del giorno, il weekend sarà sicuramente molto più promettente rispetto alla prima parte della settimana. Se qualcuno vi ha fatto un torto, metteteci una pietra sopra e non guardate indietro. Resta ancora questa fase di stanchezza soprattutto nella coppia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Dovrete gettare fin da adesso le basi per costruire un 2025 da incorniciare soprattutto dal punto di vista professionale. Chi ha dei progetti importanti da portare avanti, dovrà darsi da fare fin da ora per poter raccogliere i frutti il prossimo anno. Non è questo il momento di tergiversare o di abbattersi se qualcosa è andato storto. Anche in amore servirà un cambio di passo. Se ci sono state delle incomprensioni con il vostro partner, in questo fine settimana avrete le chance per poter chiarire e risolvere la questione definitivamente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo momento avete una gran voglia di cambiamento, di fare cose nuove ma anche di frequentare persone più intriganti e stimolanti. Ci saranno da fare alcune valutazioni in merito ad un progetto che non vi convince affatto. Le stelle vi invitano a portare avanti solo quelle cose in cui credete fermamente. Se qualcosa non sta girando per il verso giusto, non è il caso di arrabbiarsi o gettare tutto alle ortiche. Ci sarà il tempo per rimediare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’amore occuperà un ruolo di primo piano nella vostra vita. Se ultimamente le cose non hanno funzionato con il partner, non sarà di certo il caso di scoraggiarsi. Anzi, sarebbe proprio il caso di afferrare il toro per le corna e chiarire una volta per tutte le cose che non funzionano. La Luna vi renderà particolarmente fiacchi in questo fine settimana. Avreste bisogno di una botta di vita per recuperare la vostra solita verve.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Marte favorevole vi invita ad essere determinati e a far valere i vostri diritti. Se qualcuno vi ha fatto un torto, questo è il momento giusto per farglielo notare e per dimostrare che avevate ragione voi. Oggi dovrete cercare di essere risoluti e determinati nel lavoro, anche perchè nei prossimi mesi tante cose potrebbero cambiare e tanti progetti che apparivano irrealizzabili, avranno degli sbocchi interessanti. In questo momento siete netti in tutto ciò che fate. Per voi le cose sono bianche o nere. In questo modo però rischiate di non cogliere le sfumature di un problema.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il vostro ottimismo è una delle vostre doti migliori, perchè vi aiuta a superare anche quei momenti particolarmente ostici. Ma spesso questo troppo ottimismo vi porta a dovervi caricare o oberare di responsabilità che pensate di poter assolvere e che invece vi fiaccano e vi stancano parecchio. Cercate di non fare mai il passo più lungo della gamba o potreste pentirvene amaramente. In amore le cose vanno sicuramente meglio rispetto al mese di agosto. In questo fine settimana ci saranno belle opportunità per i single.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Mercurio in ottimo aspetto fino a giorno 23 vi darà la possibilità di organizzare più lucidamente il vostro futuro e vi donerà anche una certa brillantezza a livello mentale. Adesso sapete cosa volete fare e avete chiari in mente i progetti che volete portare avanti. Dal 23 avrete anche Venere in ottimo aspetto che vi darà una grossa mano d’aiuto in amore. Se ci sono state delle incomprensioni con il partner, nella seconda parte di settembre ci saranno tutte le condizioni per ritrovare il feeling perduto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Servirà molta pazienza in amore in questo weekend, anche perchè le incomprensioni con il partner sono sempre dietro l’angolo. Dal punto di vista lavorativo siete ben determinati e desiderosi di portare avanti i vostri progetti. Siete particolarmente ambiziosi e state facendo le cose perbene per raggiungere un obiettivo che vi sta a cuore. Dovrete stare attenti all’opposizione di Venere che nell’ultima parte del mese potrebbe giocare qualche brutto scherzo in amore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Mercurio opposto vi rende particolarmente intolleranti nei confronti di quelle persone che si oppongono ai vostri piani o che non hanno la vostra stessa opinione. Secondo l’Oroscopo del giorno, forse dovreste riflettere prima di parlare e di criticare qualcuno. Nell’ultima parte di settembre ci saranno delle spese da affrontare che riguarderanno la casa o il vostro lavoro.

