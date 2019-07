Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 18 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: giovedì 18 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: giovedì 18 luglio

Oroscopo Ariete

In questi giorni le stelle sono più favorevoli, specialmente per quanto riguarda il lavoro. Ci sono più problematiche, invece, per quanto riguarda i sentimenti. Questo non vuol dire che tutti sono in crisi ma possono constatare che soprattutto lunedì e martedì c’è stato tanto da ridire in amore.

C‘è uno stato di disagio che riguarda proprio la comunicazione con il partner: ripeto non è detto che sia crisi, ma è comunque più difficile parlare. Sul lavoro, invece, ci sono diverse opportunità da sfruttare.

Oroscopo Toro

Questa giornata di giovedì potrebbe rappresentare una sorta di ostacolo da superare: forse c’è qualcosa che non ti piace, forse c’è tensione nell’aria, c’è un pò di nervosismo. Il fine settimana in arrivo potrebbe portare alla luce quelli che sono i veri problemi di un rapporto sentimentale.

E’ chiaro che ognuno ha il proprio oroscopo, ma in questo periodo è il desiderio di amare che manca, c’è qualcosa che non va! Entro la fine del mese sarà bene chiarire certi problemi, anche quelli più piccoli.

Oroscopo Gemelli

Giovedì e venerdì sono giornate importanti, interessanti per cercare di rimettere in moto la tua attività. Anche se, al tempo stesso, chi ha una questione di lavoro in corso ed aspetta una risposta, probabilmente non l’avrà prima dell’autunno.

Se c’è un contenzioso sentimentale aperto, sarà meglio parlarne entro domani. Chi vuole un nuovo amore, potrà contare sul mese di Agosto.

Oroscopo Cancro

Il lavoro chiede novità ma in questi giorni c’è chi si sente molto provato o forse demotivato. E’ chiaro che molto dipende dall’età: chi ha dovuto affrontare un esame, una prova, non è del tutto contento di come gli altri lo stanno giudicando.

E’ vero che possiamo andare avanti anche senza contare sul parere degli altri, però certi lavori hanno necessariamente bisogno di consenti e necessitano l’approvazione di qualcuno. Ed è proprio quello che stai cercando. Al momento stai valutando situazioni nuove e tentando di recuperare un buon equilibrio con te stesso.

Oroscopo Leone

Pur essendo un periodo di grande rivalsa ed importanza, è probabile che queste 48 ore nascano con qualche dubbio, mentre sabato e domenica saranno giornate più influenti. Voglio raccomandare di essere saggi, positivi, di non essere conflittuali, di non voler spadroneggiare!

A volte ti senti così forte che ritieni di poter essere superiore a tutto e di non avere bisogno degli altri. Se c’è una proposta da fare o da accogliere, Luglio e Agosto saranno mesi importanti!

Oroscopo Vergine

Sono stelle che regalano conferme! Anche se il meglio arriverà in autunno, ora puoi cominciare ad organizzare il lavoro, gli incontri. Il momento più importante in questo senso sarà quello di fine Luglio, poi ne avremo un altro a fine Agosto, quando probabilmente inizierai una nuova attività.

Sarà molto importante mettersi in gioco! Giovedì e venerdì sono giornate utili per i rapporti con gli altri: Luglio è il mese degli innamorati, degli incontri, di chi vuole consolidare un rapporto!

Oroscopo Bilancia

Giovedì e venerdì sono giornate che aiutano a recuperare terreno, poi avremo anche un fine settimana interessante per fare qualcosa in più in amore: se una situazione si è interrotta, credo sia ancora recuperabile! Al tempo stesso, però non posso nascondere che vai incontro ad una fine d’anno molto faticosa.

Invito tutti a circondarsi solo di persone che aiutano: è anche bello poter fare tutto da soli, ma ora hai bisogno di assistenza e complicità!

Oroscopo Scorpione

Un pò di malessere si fa sentire! Oltre a risentire di fastidi stagionali, quando vivi conflitti nei confronti dell’ambiente circostante, provi sentimenti negativi. E queste 48 ore possono portare stanchezza e qualche privazione. Cerca di non prendertela con il partner!

Se vedi che ci sono troppe condizioni negative, rimanda un incontro a sabato. Insomma, consiglio prudenza per almeno 48 ore!

Oroscopo Sagittario

E’ probabile che nella prima parte dell’anno ci sia stata una chiusura, una perplessità, un blocco, e che in particolare nel mese di Giugno appena passato sia arrivata una brutta notizia che riguarda il lavoro! Ma fortunatamente ora parte una fase di recupero. Bisogna dire che chi lavora stagionalmente, durante l’estate può ricevere anche una bella conferma, in particolare tra fine Luglio e inizio Agosto.

E’ un ottimo oroscopo per i rapporti con gli altri: in questi giorni hai un grande fascino che puoi sfruttare a tuo vantaggio!

Oroscopo Capricorno

Nonostante tu abbia una grande voglia di riemergere e fare cose nuove sul lavoro, in amore trovo ancora dei blocchi, dei piccoli fastidi. E questo può indicare il fatto che alcuni sono in crisi o magari nel corso degli ultimi mesi hanno dovuto superare un problema sentimentale in casi estremi persino una separazione. E quando questo succede, solitamente maturi un forte desiderio di libertà.

Al tempo stesso, anche quando c’è una crisi d’amore, tu non ami demolire, ma ricostruire, e quindi cerchi di recuperare il più possibile! Ma se non ci riesci, dopo un periodo di grossa afflizione dimentichi tutto! E in questo modo cancelli la tua delusione come faresti con un nastro magnetico!

Oroscopo Acquario

La tensione è alta: chi ha più collaborazioni potrebbe avere già notato che una di queste è finita o sta per finire, che c’è stato un blocco, un ritardo. Ma non bisogna considerare questa situazione come negativa perché in ogni modo è in corso una trasformazione. E le persone innovative sono anche quello più favorite dalle stelle!

In questi giorni fate attenzione a non fare spese eccessive pensando che poi i soldi arriveranno, non esponetevi troppo alle correnti senza essere ben protetti! Il rischio non è consentito, devi fare un’onesta valutazione delle tue reali capacità!

Oroscopo Pesci

In questa seconda parte della settimana è probabile che tu sia oggetto di critiche o che qualcuno metta in discussione il tuo operato, ma ricordo che sei ormai pronto alla vittoria finale! Sarai presto al centro dell’attenzione delle stelle.

Puoi rinnovare un contratto, un accordo, anche se certe situazioni che sembravano consolidate e stabili tra primavera e l’inizio dell’estate, ora stanno cambiando e ci vuole molta fermezza.

