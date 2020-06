Paolo Fox, Oroscopo 18 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: giovedì 18 giugno 2020

Giovedì 18 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vivi questo come un momento di grande liberazione ma anche di grande tormento! Insomma, dentro di te albergano diverse sensazioni: a volte sei molto contento, in altri momenti sei molto affaticato e intristito. Posso dire, però, che venerdi e sabato saranno giornate migliori: qualsiasi cosa tu debba dire in famiglia, parla entro sabato.

Oroscopo Toro

Sei ancora baciato da una buona posizione di Marte e della Luna: dico in un anticipo che la prossima sarà una domenica importante! Il valore della famiglia, delle cose belle e serene, è sempre un riferimento per tutti voi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questi tre giorni che vanno da giovedì a sabato possono essere importanti, in particolare per chi ha un’azienda o magari entro la fine di Luglio deve cercare di portare a casa un successo. Nonostante quello che è accaduto negli ultimi tre mesi, posso dire che avremo grandi opportunità a breve.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ora puoi contare su Marte favorevole e su Mercurio che transita nel tuo segno: questo vuol dire che le idee sono premiate! Purtroppo, in questo periodo hai un oroscopo un pò agitato soprattutto per quanto riguarda gli impegni di lavoro, i contratti, gli accordi, un oroscopo un pò faticoso da sopportare!

Oroscopo Leone

Devo dire che già da martedì sei sottoposto ad una forte agitazione: lo so che quando ti dico cosi puoi arrabbiarti anche con me, però credo di non sbagliare se dico che da qualche tempo c’è una forte insoddisfazione che riguarda le questioni personali, lavorative, e forse non ti piace di essere in qualche modo giudicato.

Oroscopo Vergine

E’ un’altra giornata interessante: il consiglio che posso darti è quello di concentrare in questa giornata tutte le cose che ti interessano, perché poi venerdi e sabato potrebbe esserci un piccolo calo di tipo nervoso o magari semplicemente un pò di tensione, come è capitato nei precedenti weekend di Giugno nei quali ti sei sentito fiacco

Oroscopo Bilancia

Stai per vivere due giorni di recupero: certo in 48 ore non si può pensare di recuperare anche tutte le emozioni perse nel passato! E poi ci sono questi problemi finanziari, burocratici o magari di incertezza riguardanti il lavoro che si fanno ancora sentire.

Oroscopo Scorpione

E’ chiaro che in questi periodi particolari bisogna rivedere tutta la propria vita! C’é poi da aggiungere che c’é chi cambia mansione, ruolo, chi ha in mente di portare avanti un nuovo progetto entro Luglio. Devo chiederti di essere un pochino più attento nelle questioni di lavoro e di famiglia.

Oroscopo Sagittario

Se vivi contrasti in famiglia devi stare un pò attento perché sei molto affaticato per combattere! Inoltre, fino a sabato bisogna essere un pochino cauti perché se ci sono state problematiche in amore, se fino ad ora hai tollerato certe persone, probabilmente entro il weekend ci sarà una rivolta.

Oroscopo Capricorno

Sei pronto a dimenticare il passato e a costruire un grande futuro! Certo il passato è sempre importante perché tu accumuli esperienze per non sbagliare mai, però anche i più infallibili ogni tanto compiono atti sbagliati!

Oroscopo Acquario

Sei molto confuso, però venerdì e sabato saranno giornate migliori. Sfortunatamente chi ha un’attività libera è molto precario, perché magari attorno ci sono situazioni anche importanti, però non si sa bene cosa fare.

Oroscopo Pesci

E’ meglio che tu concluda entro questa giornata le cose più importanti, perché venerdi e sabato saranno giornate un po’ nervose. Ultimamente ti sei dovuto anche occupare un pò di piu’ della tua salute, della forma fisica o della salute di una persona cara.

