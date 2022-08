Oroscopo Paolo Fox di giovedì 18 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non esagerate con i toni polemici. I rapporti nati per gioco saranno messi alla prova, ma siete voi a decidere come devono andare le cose. Per quanto riguarda il lavoro, l’autunno si sta avvicinando, e sarà meglio occuparsi il prima possibile delle questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dovete ritrovare lo slancio e il desiderio di amare con Venere favorevole. I nuovi amori hanno il sapore dell’amicizia e della comprensione reciproca. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle favoriscono coloro che vogliono portare avanti un’idea.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete molti pianeti favorevoli. Non fatevi trascinare in qualche situazione con una persona che ha già troppi problemi. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo dovete pensare a quello che dovete fare in vista di settembre.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non dovete mettere da parte i vostri desideri. Le giornate più malinconiche di questa settimana saranno quelle di oggi e domani. I rapporti più conflittuali saranno con Ariete e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Venere inizia un transito importante. I nuovi amori e i nuovi incontri vanno seguiti con cura. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività indipendente già ci sono state buone vittore e altre arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Periodo favorevole, molto lontano da quello faticoso vissuto all’inizio dell’anno. Vi attende una giornata davvero interessante e proficua. Per quanto riguarda il lavoro, le società che sono nate negli ultimi tempi vanno curate maggiormente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Venere vi aiuta a vivere con più semplicità l’amore. Gli incontri che nascono in questo periodo lasciano il segno e nelle prossime giornate potreste vivere un colpo di fulmine. In ambito professionale potreste togliervi grandi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

C’è una grande voglia di vivere i sentimenti e se siete molto giovani potrete innamoravi di una persona conosciuta da poco, è normale che se avete vissuto una separazione da poco non riuscite ad avere fiducia negli altri.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Venere torna attiva e con il passaggio della Luna nel vostro spazio zodiacale, gli incontri saranno favoriti. Se c’è qualcosa da discutere, è meglio farlo nella giornata di sabato 21 agosto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Venere torna in aspetto un po’ critico e quindi potreste diventare estremamente rigidi nei giudizi. Le coppie in crisi sono più a rischio. Grande attenzione nelle relazioni con Cancro e Ariete.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

un periodo di grande recupero. Con il passare dei giorni il vostro umore migliorerà e vi sentirete sempre più disponibili all’amore. Per quanto riguarda il lavoro, siete decisamente più forti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere non è più in opposizione, siete più lucidi nel capire se avete commesso degli errori. Per alcune coppie questo momento rappresenta una giusta riflessione dopo un momento difficile, ma entro la fine del mese gli astri promettono che cambieranno molte cose.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.