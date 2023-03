Oroscopo Paolo Fox del giorno di giovedì 16 marzo 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 marzo 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non sottovalutate i nuovi incontri d’amore perché potrebbero riservare tante belle sorprese. Sul lavoro la giornata è interessante, soprattutto per chi ha iniziato un nuovo progetto. Potete portarlo avanti con entusiasmo e ottimi risultati.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La luna torna favorevole e illumina il cielo dell’amore. Approfittatene! Per quanto riguarda il lavoro questo è un periodo dove ci si può mettere in gioco in cose nuove.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Attenzione in amore perché la tenuta della vostra relazione potrebbe essere messa alla prova dalle stelle. Sul lavoro, invece, si può discutere del futuro ma le decisioni importanti vanno rimandate.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Attenzione alle polemiche in amore che potrebbero nascere in questa giornata. Sul lavoro potrebbero esserci delle difficoltà ma nulla di irrisolvibile. Sta a voi trovare le giuste soluzioni e usare la necessaria diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siate prudenti nei nuovi amori perché il cielo non è proprio dalla vostra parte. Il fine settimana sarà bello e sul lavoro siate sempre pronti a cogliere le occasioni al volo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

single del segno potrebbero farsi tentare dal fascino delle relazioni senza impegno. Sul lavoro sono tante le questioni burocratiche da affrontare ma riuscirete a fare tutto. Se necessario affidatevi ai saggi consigli di un esperto in materia. Non potete pensare di fare e risolvere tutto da soli.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La luna è in ottimo aspetto e regala belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro c’è in ballo un progetto importante quindi cercate di impegnarvi. Saprete ottenere grandi cose e avete tutte le carte in regola per dare il massimo

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Che belle queste stelle che danno spazio all’amore e ai sentimenti. Approfittatene. Sul lavoro tutto procede alla grande con una bella dose di energia e voglia di chiarire ciò che non funziona

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La luna è dissonante quindi massima attenzione in amore. Avete un grande bisogno di serenità ma sul lavoro c’è ancora un po’ di agitazione. Riuscirete a chiarire tutto nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La luna è favorevole quindi ottima questa giornata per vivere al meglio la propria relazione. Sul lavoro affrontate i problemi a testa alta e parlate chiaro se le cose non vi stanno bene.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’amore torna protagonista della vostra vita! Sul lavoro, invece, meglio non essere troppo frettolosi. A volte è proprio l’impazienza a farvi fare scelte sbagliate

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Avvertirete un po’ di disagio nel pomeriggio in amore ma nulla di troppo grave. Sul lavoro impegnatevi e schivate i possibili errori. Ma non avrete problemi a farlo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.