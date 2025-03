Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 13 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Stelle particolarmente favorevoli, in vista ottime possibilità di avviare nuovi progetti. Il transito di Mercurio e Venere è spettacolare dal punto di vista astrologico e porta sia novità che miglioramenti nei rapporti con gli altri. Venere, nello specifico, parla di sentimenti, incontri, passione che si risveglia e nuovi progetti d’amore. Preparatevi ad una primavera ricca di buone notizie!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vi state avvicinando alla conclusione di un affare vantaggioso! In generale rispetto a un mese fa avete fatto dei progressi clamorosi! Grazie a una Luna in aspetto positivo i contatti lavorativi potrebbero rivelarsi fruttuosi e portare idee brillanti. Potreste addirittura considerare l’acquisizione di un’azienda o, in ogni caso, soluzioni che porterebbero ad una svolta di tipo professionale. Serve più coraggio in amore!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In alcuni giorni potreste sentirvi un po’ giù, come sopraffatti dalle tantissime cose da fare… sarebbe importante ritrovare un po’ di slancio passionale in amore. Venere in aspetto positivo e Mercurio attivo favoriscono la comunicazione con il partner. L’unico neo può essere l’aspetto economico, specialmente se avete affrontato incertezze tra dicembre e gennaio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questi giorni è fondamentale comprendere cosa sta accadendo a casa e nel vostro cuore. Le stelle vi fanno presente che va bene seguire il lavoro ma non dovete trascurare l’amore, non permettete che il dovere prenda il totale sopravvento sui sentimenti. Dedicate più tempo alla persone che amate, se avete deciso di voltare pagina fate un’analisi attenta delle vostre scelte altrimenti rischiate di pentirvi…

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete davvero inarrestabili in questo periodo! L’energia non vi manca già di vostro, ora però siete in uno stato di forma davvero clamoroso: questo cielo parla di progetti e programmi per la carriera, favoriti quelli più interessanti, ambiziosi e soprattutto meglio organizzati! Venere vi porta davvero “sul palmo della mano” e vi mette sotto un’ottima luce. Chi ha un’attività in proprio, e magari vuole vivere anche una rinascita sentimentale sarà più efficace nelle scelte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State ritrovando un po’ di tranquillità! Cielo particolare soprattutto per i lavoratori dipendenti anche se in tanti sentono di avere le mani legate: bisogna provare a sperimentare, seppur con parsimonia perché magari non si può ancora giocare sul sicuro, e ci penserà Marte a prendervi per mano. State per mettervi alle spalle una prima parte di 2025 dubbiosa e complicata da gestire, ora potrete iniziare a divertirvi un po’ di più!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Siete affamati di successo, di gloria, di riscatto! Potete realizzare grandi cose entro luglio, ci vorrà però metterci un bel po’ di impegno altrimenti rischiate di giocarvi male le vostre carte. Attenzione ai rapporti con soci e collaboratori, sarà fondamentale avere tanta pazienza! In amore cercate di ascoltare il partner, capire le sue esigenze e soprattutto non dare nulla per scontato. Nuove idee in fase di sviluppo, fareste bene a seguire l’istinto…

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Stelle interessanti e Luna valida per voi, anche se comunque state facendo i conti con alcune incertezze. State vivendo un momento di contraddizione perché regalate suggerimenti e consigli agli altri ma non accettate quelli degli altri e vi fate coinvolgere troppo dall’istinto. La forza che vi dona Marte vi aiuta a sostenere responsabilità familiari e gestire alcune situazioni spinose personali, legali o economiche!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le cose vanno molto meglio rispetto a febbraio, il vostro spirito ottimista vi sta aiutando tanto a superare alcuni blocchi; è un buon momento per l’amore e le nuove conoscenze, anche grazie a Mercurio e Venere in buon aspetto. Sul lavoro preparatevi a un rinnovamento, a cambiamenti significativi che potrebbero portarvi lontano. Il periodo tra aprile e giugno sarà ricco di soddisfazioni ma ricordatevi di non trascurare la forma fisica, visto che siete molto sotto stress.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna può aiutarvi a a superare alcune difficoltà ma non può fare miracoli: dovete essere anche voi a fare la vostra parte, cercate di essere calmi e pazienti se in questo momento sul lavoro c’è un clima teso con grandi possibilità di scatenare litigi. Appello anche alle giovani coppie che devono stare attente a gestire meglio i soldi e le finanze. Intanto però sono favoriti i grandi progetti, chi ha un incarico importante o gestionale dovrà fare scelte drastiche anche a costo di tagliare alcuni rami secchi entro metà anno!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Volete attorno a voi persone che non vi facciano vivere in maniera monotona, incastonati nella routine e senza alcun sussulto: d’altronde forzarvi è totalmente controproducente, all’orizzonte si intravede una bella “pulizia contatti”. Chi è single, ad esempio, dovrebbe cercare nuove opportunità e sfruttare questo momento propizio per gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi state avvicinando al mese di giugno in cui diversi progetti prenderanno slancio: è il momento di lavorare per ottenere il meglio e lasciare indietro ciò che vi blocca, vi paralizza e magari vi demotiva anche. Non abbandonate i vostri progetti e le idee che avete. La Luna in opposizione potrebbe comunque creare qualche disagio ma niente paura, è una fase passeggera!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.