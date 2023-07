Oroscopo Paolo Fox del giorno, giovedì 13 luglio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata parla di passione sia per chi è in coppia sia per i single quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro cercate di portare a termine i vostri progetti. Inutile lasciare le cose a metà o incompiute

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avete ritrovato un bell’equilibrio in amore e adesso è il momento di goderselo tutto. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per i lavoratori indipendenti anche se non siete del tutto soddisfatti dei vostri guadagni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La luna vi protegge quindi l’amore andrà a gonfie vele. Sul lavoro non siate troppo polemici ma cercate di risolvere i problemi. Ce ne sono tanti che vi tormentano come non vi capitava da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa è una giornata un po’ piatta per l’amore ma non fatevi stravolgere dai dubbi. Sul lavoro mantenete la calma e fate tutto con i vostri tempi. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo, ma senza avere fretta o ansia.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete un po’ irrequieti in amore ultimamente quindi attenzione alle discussioni. Sul lavoro è un periodo delicato ma riuscirete a superare ogni ostacolo e uscire vincenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avete voglia di innamorarvi e non solo di storielle passeggere. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro dalla prossima settimana arriveranno cambiamenti importanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Attenzione a qualche battibecco d’amore che potrebbe rovinarvi l’umore. Meglio mantenere la calma e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Qualcuno cercherà di provocarvi. Sul lavoro, continuate con il solito impegno che vi porterà lontano.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete pieni di impegni e l’amore lo state mettendo un po’ da parte. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma cercate di mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete ritrovato la voglia di amare e divertirvi. Sul lavoro è arrivato il momento della rivincita. Dopo tanti sacrifici potete togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. Dimostrate di che pasta siete fatti e non avrete rivali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In amore tenete lontani i pensieri negativi perché potrebbero rovinarvi la giornata. Sul lavoro l’impegno è tanto ma siete annoiati dalla situazione in cui vi trovate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’amore procede bene e la luna protegge la sfera dei sentimenti. Sul lavoro avete tante idee vincenti e anche la voglia di metterle in pratica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Attenzione in amore perché potrebbero esserci piccole crisi da superare. Sul lavoro siete stanchi ma state facendo un salto di qualità quindi bene. I nuovi incontri porteranno lontano.

