Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 12 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete un bel po’ di pianeti nervosi che vi stanno rendendo ancora più intrattabili e più impulsivi. Questo vostro atteggiamento fin troppo irruento spesso diventa anche fonte di guai per voi. Dovrete fare attenzione anche a qualche contenzioso aperto che non state riuscendo a sanare. In questo contesto così tormentato, è normale essere ansiosi e stare un pò male. Dal punto di vista sentimentale dovreste cercare di non agitare le acque riversando in amore quelle tensioni che nascono nel lavoro o nelle relazioni sociali.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa bella Luna favorevole e con Venere nel segno, l’amore torna prepotentemente protagonista nella vostra vita. Anche le amicizie hanno un ruolo fondamentale nella vostra vita, anche se ultimamente avete vissuto qualche piccola bega. Adesso avvertite la necessità di costruire un ambiente positivo attorno a voi cercando di recuperare quei rapporti che per voi sono fondamentali. Se vivete con persone del Sagittario o della Vergine, potreste aver vissuto qualche momento di tensione. Dovrete cercare di stare solo con persone positive che sappiano trasmettervi ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna non è più opposta e se nel corso degli ultimi giorni avete vissuto qualche problema adesso le cose andranno decisamente meglio. Le persone che hanno delle brillanti idee dovrebbero cercare di darsi da fare e metterle in pratica anche perchè potrebbero rivelarsi davvero vincenti. A livello economico provenite da una fase contrassegnata da alti e bassi che vi ha un po’ destabilizzato. Chi lavora a provvigione potrebbe ottenere qualcosa in più e vedere crescere i propri profitti. Chi è solo potrebbe fare nuovi incontri entro la fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Anche nei momenti più belli della vostra vita possono capitare giornate come questa, caratterizzate da intoppi o da ripensamenti. Potrebbe essere una giornata anche contrassegnata da fastidi e malesseri a livello fisico. In genere quando state male fisicamente tendete a scaricare tutto sull’apparato digerente. Già da sabato potrete comunque recuperare sul piano fisico e stare meglio con voi stessi e con gli altri. Giove secondo l’oroscopo di Paolo Fox è nel segno e proteggerà soprattutto i nati a fine giugno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Adesso potreste dare qualcosa di più agli altri a livello di idee. Soprattutto se dovete affrontare un esame, queste stelle potrebbero risultare davvero propizie. A breve avrete anche mercurio nel segno che vi aiuterà a portare avanti idee vincenti anche se dovrete fare i conti con qualcuno che cercherà di frenare le vostre ambizioni. I sentimenti, in questa fase della vostra vita, non sono vissuti con lo stesso trasporto di tutto il resto..

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Torna una bella situazione astrologica che vi sta consentendo di recuperare dopo una fase molto pesante della vostra vita. Non si può dire che finora il 2025 sia stato un anno da incorniciare per voi, ma la seconda parte di quest’anno potrebbe riservarvi delle belle sorprese. Adesso avete più chiari in mente quei progetti che volete realizzare. Se non volete più continuare a fare un lavoro che non vi piace, forse sarebbe meglio tracciare una linea e resettare tutto anche per recuperare un po’ di amor proprio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le sensazioni che provate in queste giornate non sono semplici da decifrare. Il vostro è un segno piuttosto diplomatico che appartiene a quelle persone che tendenzialmente non amano alzare la voce o comunque che prima di farlo ci pensano parecchio. Occorre però ricordare che la vostra natura è aria e quindi non amate rimanere bloccati in un posto che non vi piace. Una scelta azzardata potrebbe rischiare di rovinare rapporti importanti. Scegliere di agire con impulsività, soprattutto in questi giorni, potrebbe davvero rivelarsi controproducente.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le intuizioni sono fondamentali nella vostra vita in questo momento. Con questa Luna in ottimo aspetto sarà più facile avere delle sensazioni che potrebbero rivelarsi azzeccate. Soprattutto se dovete affrontare questioni importanti, queste stelle saranno provvidenziali. Parlare ed essere ascoltati è più facile con queste stelle, ecco perchè sono favoriti soprattutto i confronti. Sono in arrivo anche delle novità interessanti per chi svolge la libera professione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le opposizioni planetarie che hanno bloccato i vostri progetti a breve saranno solo un lontano ricordo. Ecco perchè nella vostra vita soffia una bella aria di rinnovamento. E’ un cielo libero da ostacoli anche se un po’ di nervosismo potrebbe tornare dopo il 17 giugno anche perchè dentro di voi c’è un grande fermento perchè vorreste rivoluzionare la vostra vita. In amore siete ancora pienamente coinvolti in una storia anche se in questo momento non avete stelle che premiano i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Per il segno del Capricorno le prossime giornate saranno molto attive e vi regaleranno una bella forza interiore anche grazie alla posizione favorevole della Luna. Nelle giornate precedenti avete avuto piccoli problemi a livello personale o lavorativo e questo vi ha un po’ irritato. Fra l’altro, dal punto di vista economico non state attraversando una fase brillante. Le stelle favoriscono le relazioni interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

l segno dell’Acquario potrebbe programmare già qualcosa di divertente in vista della seconda parte di giugno. Nelle giornate di sabato e domenica potrete avere una Luna in aspetto favorevole che vi permetterà di rivoluzionare la vostra vita sotto tanti punti di vista. Questo è un momento di forte nervosismo per chi sta vivendo delle complicazioni in amore. Se per lungo tempo avete accettato situazioni che non vi piacciono, adesso non siete più disposti a farvi scivolare le cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Serve forza e coraggio per andare avanti, mettendo al bando il pessimismo. Questa sarà la scelta giusta per poter ottenere brillanti risultati soprattutto a livello di carriera. Le giornate del 17 e del 18 giugno saranno molto utili per firmare un contratto o per chiudere un accordo molto vantaggioso. Giove e mercurio sono in aspetto positivo e vi daranno una bella capacità d’azione. Non avrebbe senso in questo momento chiudersi in casa e attendere gli eventi. Dovrete essere voi a cercare quella fortuna che meritate.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.