Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 6 gennaio 2026, Epifania

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 6 gennaio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata vi spinge a mettervi in movimento sul lavoro, con una spinta interiore che vi rende più determinati del solito. Alcune situazioni richiedono una scelta chiara dopo tempo di indecisioni. In amore cresce il bisogno di sincerità: il confronto diretto può chiarire dubbi e rafforzare i legami autentici. La salute è discreta, ma conviene evitare di disperdere troppe energie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il lavoro richiede attenzione e metodo. Anche se i risultati non sono immediati, ciò che costruite ora ha basi solide. In amore sentite il bisogno di conferme e stabilità emotiva: le relazioni sincere trovano maggiore equilibrio, mentre quelle fragili mostrano qualche crepa. Dal punto di vista fisico è utile rallentare i ritmi e concedervi momenti di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La comunicazione è favorita, soprattutto in ambito lavorativo. Le idee circolano con facilità e possono nascere spunti interessanti, purché restiate concentrati. In amore emerge il desiderio di leggerezza, ma senza superficialità: chiarire ciò che provate aiuta a evitare malintesi. La salute è buona, anche se il sonno andrebbe curato con maggiore attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il lavoro vi chiede senso di responsabilità e capacità di adattamento. Alcuni impegni possono risultare pesanti, ma la vostra sensibilità vi aiuta a gestire i rapporti. In amore secondo l’astrologo siete più emotivi del solito e questo può rafforzare i legami, se riuscite a esprimere ciò che sentite senza chiudervi. La salute risente dell’umore, per cui è importante ritagliarvi spazi di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La voglia di emergere sul lavoro è forte. Avete l’occasione di dimostrare competenza e determinazione, ma è importante non imporvi troppo sugli altri. In amore cresce il bisogno di attenzione e partecipazione: chi è in coppia può ritrovare passione, mentre chi è solo cerca emozioni coinvolgenti. La salute è stabile, ma va sostenuta con uno stile di vita più equilibrato.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il lavoro richiede precisione e organizzazione. È il momento giusto per sistemare questioni rimaste in sospeso e rimettere ordine. In amore sentite il bisogno di maggiore comprensione e dialogo: piccoli chiarimenti possono fare una grande differenza. La salute va tutelata riducendo tensioni e pensieri eccessivi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sono favoriti i rapporti professionali e le collaborazioni, grazie alla vostra naturale capacità di mediazione. È un momento propizio e utile per trovare accordi e soluzioni condivise. In amore cercate equilibrio e serenità, evitando conflitti inutili. La salute migliora se riuscite a mantenere una routine più regolare e meno dispersiva.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete concentrati e determinati sul lavoro. Alcune scelte richiedono coraggio, ma la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. In amore le emozioni sono intense e profonde: è importante vivere i sentimenti senza eccessi di controllo. La salute è buona, ma le tensioni interiori vanno scaricate in modo costruttivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

C’è un forte desiderio di cambiamento e movimento anche nel lavoro. Nuove idee vi stimolano, ma serve concretezza per trasformarle in risultati. In amore cercate spontaneità e condivisione, evitando di sentirvi limitati. La salute beneficia di attività dinamiche e di momenti all’aria aperta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il lavoro richiede impegno e senso del dovere. I sacrifici fatti iniziano a dare segnali incoraggianti, anche se tutto procede con gradualità. In amore sentite il bisogno di certezze e di rapporti affidabili, puntando su chi dimostra serietà. La salute va sostenuta con un miglior equilibrio tra lavoro e riposo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La creatività sul lavoro è stimolata e cresce la voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Le intuizioni sono valide, ma vanno organizzate con metodo. In amore è fondamentale il dialogo: sentirvi ascoltati fa la differenza. La salute è buona, ma non trascurate i segnali di stanchezza mentale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità vi aiuta a cogliere sfumature importanti sul lavoro, ma è utile restare con i piedi per terra. In amore cercate comprensione e profondità emotiva, elementi che rafforzano i legami sinceri. La salute è legata all’equilibrio interiore, quindi cercate di dedicare tempo a voi stessi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.