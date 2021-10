Oroscopo oggi di Paolo Fox: sabato 9 ottobre 2021

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La visione ottimista del futuro può essere molto incoraggiante, ma può anche distrarti dagli impegni quotidiani. Non hai voglia di superare al più presto le difficoltà? Ricordati che pensare positivo può essere una superba filosofia, ma non per questo devi perdere il buonsenso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La fase lunare di oggi ti influenza particolarmente dandoti l’impressione di non poter prendere parte a quanto è peraltro importante. Tuttavia, questa perdita di controllo può insegnarti molte cose su te stesso e sui tuoi limiti. Se accetti la situazione attuale, presto potrai abbattere i muri ed aprirti un nuovo cammino.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi non sei proprio in forma smagliante, a causa di una vicenda del passato che ti impedisce di concentrarti sul presente. Sai quello che vuoi e dove vuoi arrivare, ma ti senti come imprigionato. Non permettere ai contrattempi di turbarti così tanto, potresti arrivare a fare una stupidaggine. Hai bisogno di procedere cautamente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

L’indipendenza che cerchi nel tuo lavoro oggi dovrà essere messa in parallelo con certe circostanze familiari. Certo, vuoi prenderti cura della tua situazione personale, ma restare in sintonia con quello che succede nel mondo intorno a te è forse un’idea migliore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Un incontro con un nuovo amico o una nuova conoscenza potrà risollevare la tua autostima. La fiducia che gli altri nutrono nei tuoi confronti, potrebbe anche superare la tua. Non è che non credi in te, hai piuttosto la tendenza a pensare che gli altri si aspettino sempre più di quanto già non dimostri.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Hai un gran bisogno di svago e di distensione, ma c’è un problema di famiglia che ti blocca. Le questioni private non devono interferire con la tua giornata visto che in questo periodo riesci piuttosto bene a gestire le tue emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ti piacerebbe prolungare l’atmosfera di festa di questi ultimi giorni, ma il tuo entourage è già tornato alla realtà, il che ti fa pensare di non essere in sintonia con loro. Non è un buon motivo per dubitare di te stesso o sentirti escluso. A volte le relazioni sono a fasi alterne. Quindi è solo una questione di tempo, poi ti sentirai nuovamente in connessione con i tuoi cari.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei molto carismatico, e risoluto a non sprecare questo dono per delle frivolezze. Prenditi il tempo per distinguere ciò che è significativo da ciò che non lo è, prima di dire qualsiasi cosa. In tale contesto, se dovessi ritrovarti impegnato in una conversazione fatta di pettegolezzi o di futilità, non avere un giudizio troppo duro nei tuoi confronti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Hai fatto del tuo meglio per gestire ogni cosa nella tua vita, a tal punto che adesso batti la fiacca, anche perché ti rendi conto di non poter essere su tutti i fronti. Oggi il pendolo oscilla dall’altra parte e sei in piena forma per stabilire gli ultimi dettagli e passare al seguito.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo momento tutti i tuoi pensieri sono rivolti al prossimo fine settimana, quanto più che il tuo lavoro è difficile ed esigente. Avrai l’opportunità di evitare qualche incombenza restando nell’ombra. Tuttavia, questa non è una reale soluzione a lungo termine. Concediti questa piccola pausa, ma poi rimettiti subito in carreggiata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ti senti ancora un po’ demotivato, ma via via che la giornata va avanti, tornerà l’energia necessaria per aggiudicarti le stelle. Eppure questa evoluzione resterà probabilmente invisibile agli occhi degli altri che non si renderanno conto della tua carica interiore, a meno che tu non la condivida con loro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sei in piena fase creativa, ma per qualche giorno sarebbe meglio mettere da parte le tue responsabilità. La fortuna è dalla tua parte e ti darà l’opportunità di dedicare il tuo tempo soprattutto al piano emotivo e intellettuale piuttosto che alla routine della casa e del lavoro.

