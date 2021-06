Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di domenica 6 giugno 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 giugno 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Quando ti metti in testa una cosa, giustamente vuoi portare avanti le tue idee, ma purtroppo gli intralci non sono pochi, e qui bisogna anche capire che cosa e’ accaduto negli ultimi due anni. Ma a te non piace parlare del passato, guardiamo al futuro!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Con la Luna nel tuo spazio zodiacale e Marte é in aspetto buono sei forte, hai un bel vigore! C’é da dire che tutto quello che fai in questo periodo puo’ portare lontano: e non escludo anche che tu voglia fare un po’ meno, esporti meno rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo periodo non hai dubbi, vuoi sviluppare la tua creatività, che oltretutto é sollecitata dal passaggio di Sole e Mercurio nel segno. Avere stelle interessanti, valide, significa anche iniziare a pensare al futuro in maniera attiva.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le persone innamorate che non hanno dubbi sulla propria storia d’amore, in questo periodo iniziare potrebbero a pensare ad uno sviluppo molto importante in vista dell’estate! E non bisogna tenersi lontani dai nuovi amori: ci si puo’ innamorare all’improvviso, per caso, per gioco!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Qualche tempo fa dissi che avresti imposto un ultimatum ad una persona, che anche dopo un periodo difficile sarebbe stato possibile un recupero. Tu hai offerto una possibilita’ che speriamo non sia buttata via! Questa giornata riporta a galla qualche lieve malessere.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non mancano stimoli, non mancano idee, anzi questo é un momento in cui bisogna fare scelte. Ed é proprio qui che nascono dubbi, perché devo dire che quest’opposizione di Giove potrebbe portare qualcuno di voi a pensare che qualcosa non funziona, che ci sono grandi tensioni o che magari un certo accordo non va sottoscritto.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Hai bisogno di grande coraggio per andare avanti: puoi trovarlo in te stesso ma devi trovarlo anche negli altri! Continuo a pensare che tu viva meglio, che tu stia meglio quando puoi condividere le tue emozioni e il tuo lavoro con una persona di fiducia!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Queste sono 24 ore da prendere con le pinze: nulla di grave, nulla di insormontabile o insuperabile, pero’ forse farsi scivolare le cose addosso e l’ideale perché rischi sempre di prendere un po’ tutto troppo di petto. Attenzione alle parole!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Con queste nuove stelle sei più forte! Posso dire che Maggio é stato un mese pesante per le relazioni, anche quelli che si vogliono bene o che avevano in mente un grande evento, fino all’ultimo non hanno saputo se era possibile organizzarlo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Marte non sarà più contrario dal giorno 11 e quindi fino a quella data é importante evitare contrasti, anche se di recente ti sei trovato spesso contro un capo, contro un gruppo. O magari stai facendo le cose un po sulle forze. L’amore ha bisogno di piu’ vigore!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei un po’ scontento, magari preoccupato, ansioso: consiglio di non spendere soldi se non é necessario. Perché in periodi cosi particolari, in cui si vogliono fare tante cose, il rischio é di non riuscire a concretizzarle e cercare di compensare qualche frustrazione con un acquisto inutile!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Una in aspetto interessante, e finalmente anche Venere non é più contraria! Quale migliore occasione per iniziare a pensare al futuro in maniera attiva. Mi riferisco in modo particolare a chi ha vissuto una separazione, a chi ha perso un riferimento in famiglia, a chi si é staccato da persone comunque valide.

Che dire soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!