Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi favorisce gli innamorati, mentre nel lavoro è il momento di portare avanti le iniziative migliori. Sul lavoro, le soddisfazioni non mancano, ma dovete impegnarvi un po’ di più e pensare al futuro. Valutate le offerte che arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ai single servono garanzie e nella giornata di domenica qualcuno si mostrerà particolarmente intollerante con chi non sembra essere troppo coinvolto. Sul lavoro, le soddisfazioni non mancano, ma dovete impegnarvi un po’ di più e pensare al futuro. Valutate le offerte che arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nei prossimi giorni anche nelle coppie più rodate ci vorrà pazienza, specie in caso di squilibri causati da problemi esterni. Sul lavoro cercate più stabilità. Entro la metà di febbraio arriverà una bella notizia e ritroverete equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nei giorni che stanno per arrivare i single che in passato hanno avuto brutte esperienze non devono essere troppo diffidenti nei confronti dei nuovi incontri. Sul lavoro dovete essere più attenti e concentrati, non tutto sta andando per il verso giusto. Avete bisogno di più concentrazione, soprattutto se dovete superare una prova.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Per i single nei prossimi giorni saranno favoriti i nuovi incontri ma l’orgoglio non dovrà prendere il sopravvento, nella coppia agire pianificando ogni dettaglio. Sul lavoro, Giove fino alla metà di giugno sarà dalla vostra parte, muovetevi bene.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Stelle conflittuali queste del weekend e della settimana seguente, per la vita di coppia, l’amore c’è ma il pensiero al momento sembra essere altrove. Sul lavoro, dovete portare pazienza e rivedete gli accordi. Capite bene come agire prima di prendere una decisione importante.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Situazione finalmente in recupero nella coppia, ma bisogna cercare di capire cosa sia accaduto alla fine dell’anno scorso; chi ha superato delle incomprensioni, ora sta meglio. Sul lavoro, siete un po’ nervoso, ma i risultati iniziano a vedersi. Potete essere fiduciosi e togliervi belle soddisfazioni. Mantenete la calma.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Chi ha rinunciato ad un rapporto, nei prossimi giorni avrà la possibilità di fare nuovi incontri; le coppie hanno spesso troppi problemi da affrontare provenienti dall’esterno. Sul lavoro vi state esponendo troppo, cercate di essere sicuri delle vostre idee e del cammino da intraprendere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Venere non sarà al massimo nei prossimi giorni, ma ciò non significa che le relazioni sentimentali debbano vivere problemi insormontabili. Sul lavoro non tutto si realizza subito, ma abbiate pazienza. Giove porterà una conferma a maggio, nella prima parte del mese.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nel fine settimana sarà possibile fare incontri speciali se si è single, con Venere favorevole, il cielo si aprirà a nuove opportunità. Sul lavoro, inizia a pensare a dei progetti che prenderanno il via a maggio. Dovete e potere osare di più. Le soddisfazioni da qui alla primavera non mancheranno, anche se dovrete fare qualche sacrificio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Tra sabato e domenica per i single potrebbe nascere qualche dubbio; se nella coppia c’è qualcosa da dire, bisogna stare calmi. Sul lavoro, Giove fino a metà maggio sarà favorevole, approfittate di questo momento.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere aiuterà un recupero per i single nei prossimi giorni, mentre le coppie che hanno tensioni potranno reagire con più facilità a partire da sabato. Sul lavoro arriverà presto una risposta che stavate aspettando. Potreste superare un esame difficile.

