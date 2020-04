Paolo Fox, Oroscopo 5 aprile 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox, le stelle di domenica 5 aprile 2020

Domenica 5 aprile 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

State vivendo un bel fine settimana. La Luna è buona e permette delle riappacificazioni, dopo le discussioni animate che vi hanno visto protagonisti tra martedì e mercoledì. In aggiunta, arriva Venere a smuovere un po’ le acque in campo relazionale

Oroscopo Toro

Vi aspetta una giornata nervosa, potreste arrivare a litigare con qualcuno, se vi pungolano su questioni per voi importanti. La giornata di oggi vi invita a mantenere la calma. In amore ci vorrà diplomazia

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In un momento così duro per tutti, arriva in vostro soccorso Venere e ci rimarrà fino ad agosto. Il pianeta dell’amore vi elargirà una bella dose di forza, che vi renderà capaci di reagire a qualsiasi situazione.

Oroscopo Cancro

Secondo le previsioni dovreste sfruttare le prossime settimane, quando Saturno non sarà più disarmonico, per riprendere in mano la vostra vita. Potreste rivedere dei progetti, recuperare dei rapporti oppure fare piani nuovi in vista del futuro, qualsiasi cosa purché facciate!

Oroscopo Leone

Con due importanti protettori come La Luna e Venere non potrete che fare faville in questa giornata. Vi invito a darvi in amore, perché con un cielo del genere potreste ricevere dei riscontri molto significativi.

Oroscopo Vergine

Dovreste stare attenti ai rapporti con gli altri. Aprile e maggio saranno due mesi particolari, in cui vedrete le vostre relazioni perdere un po’ di slancio. Potrà capitare che qualcuno sia costretto a fare un passo indietro sul lavoro, ma nulla di così grave che possa guastare a lungo un anno molto positivo.

Oroscopo Bilancia

Le stelle vi incoraggiano a buttarvi in amore, perché con un oroscopo così sarete al riparo da qualsiasi due di picche. Finalmente anche le relazioni interpersonali prenderanno una piega migliore. Chi sta lavorando, potrà ottenere delle risposte positive.

Oroscopo Scorpione

Non concedete troppo spazio al nervosismo oggi. Vi consiglio di dedicare attenzione al vostro rapporto di coppia e, se c’ è qualche strappo da ricucire, approfittare di queste giornate. Venere non sarà più in opposizione e vi libererà, finalmente, da quel peso che vi opprimeva nell’ultimo periodo.

Oroscopo Sagittario

Non avete un oroscopo contrario, per cui sforzatevi di mantenere il sorriso anche adesso che la situazione vi costringe a restare più fermi di quanto vorreste. In amore potrebbero esserci novità interessanti, basta saperle cogliere. Forse non tutto è andato come speravate sul lavoro, ma non riversate le vostre preoccupazione nel rapporto di coppia.

Oroscopo Capricorno

Qualche Capricorno ha avuto una settimana caratterizzata da alti e bassi. Secondo l’oroscopo potrete rilassarvi un po’ nel weekend e, per chi vorrà, ci sarà l’occasione di chiarire delle vecchie incomprensioni con il partner.

Oroscopo Acquario

Dovreste curare maggiormente le vostre finanze, ora, specie se avete dei progetti da realizzare. I nati in Acquario sono ben piantati con i piedi sulla via della trasformazione, ma dovranno fare i conti con il severo Saturno. Il famoso astrologo Paolo Fox vi invita ad muovervi, sì, ma con cautela.

Oroscopo Pesci

Aprile sarà un mese determinante per molti Pesci che vivono una relazione sentimentale. Forse ci sarà qualche storia da rivedere o forse sarete voi a dover cambiare prospettiva. Le stelle vi consigliano di essere più morbidi nelle scelte!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!