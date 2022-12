Oroscopo Paolo Fox del weekend, domenica 4 dicembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 dicembre 2022. Scoriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

State vivendo un fine settimana fantastico dal punto di vista dei sentimenti, in particolare dell’amore. Sia i single sia le coppie si stanno godendo il momento. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per rilassarvi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Anche nelle prossime ore dovrete fare molta attenzione ai sentimenti. Non è ancora arrivato il momento giusto per innamorarsi follemente. La colpa è del vostro atteggiamento spesso troppo chiuso. Fate meno gli orsi e uscite! Cercate di aprirvi un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

State vivendo un weekend passionale e molti di voi nel corso delle prossime ore potranno anche riscoprire il valore della coppia. Chi ha avuto problemi oppure è stato male avrà bisogno dell’aiuto della famiglia o di relazioni importanti per ritrovarsi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se ancora non c’è stata, ci sarà una crescita continua sia nel campo sentimentale sia in quello lavorativo. Vivrete emozioni uniche ed indimenticabili e finalmente riuscirete a chiarire tutti i problemi avuti con una persona a voi molto cara. Insomma, sarà un ottimo fine settimana da godersi fino in fondo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Alcuni di voi potrebbero decidere di cambiare strada, di dare una sterzata alla propria vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, possibili chiamate e nomine in arrivo. State all’erta e tenetevi pronti!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In campo sentimentale potrebbero esserci tensioni eccessive. Lavoro? Chi lavora nel fine settimana potrebbe prendersela con chi intralcia un progetto, consapevole di aver ragione. Cercate di restare calmi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Siete reduci da giornate toste, complicate. In tutti gli ambiti: sia amore sia lavoro. Ma tranquilli: è iniziata la fase di recupero e nel corso delle prossime ore potrete recuperare il terreno perso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Cercate di restare calmi. Avete litigato o rischiate di litigare? Mordetevi la lingua se necessario. Nel corso delle prossime ore servirà anche tanta concentrazione nella sfera lavorativa per non fare errori pesanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nel corso delle scorse ore avete avuto belle conferme dal punto di vista degli affetti. Qualcuno potrebbe essere tornato dal passato, adesso sta a voi. Cercate di essere concreti e realisti. Inutile piangere sul latte versato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Un sentimento forte verso un’altra persona, magari insospettabile. Se avete in programma qualche viaggio questo è il momento giusto per partire. Coraggio! Buttatevi in qualche avventura.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Se ancora non l’avete fatto, cercate di ravvivare l’amore e i sentimenti in generale. In questo periodo avete dato più importanza all’aspetto economico e lavorativo che sentimentale. E’ arrivato il momento di riequilibrare tutto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

State vivendo delle giornate positive, in particolare per nuovi incontri. Attenzione nel corso delle prossime ore a non alzare troppo la voce. Cercate di restare calmi e sereni. Perché litigare? Sarebbe solo un’inutile fatica.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.