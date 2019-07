Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: domenica 28 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 28 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Con Marte favorevole e Venere che lo sarà a breve, non solo si può costruire un’intesa ma si può anche ottenere l’attenzione degli altri. E la circostanza migliore la vivono tutti quelli che hanno un’attività a contatto con il pubblico o che magari semplicemente vogliono farsi notare.

Questo Luglio che sta per finire è stato davvero pesante per l’amore e i sentimenti, ma ad Agosto si può vivere una nuova stagione, complice un nuovo incontro o cambiamento. Nei prossimi giorni ti aspettano molte cose, molte novità.

Oroscopo Toro

Le prime due settimane di Agosto potrebbero portare un cambiamento repentino in certe relazioni: chi vive una storia complicata deve stare attento ed evitare di renderla ancora più complessa! E’ possibile ripensare a tutto quello che hai vissuto nel recente passato e magari anche recuperare qualche soldo. Tra l’altro, è probabile che ci sia da rimandare un viaggio per motivi di lavoro.

Non sarà facile avere la possibilità di staccare la spina! L’aspetto pratico della vita ti coinvolge così a fondo che sarà difficile prendersi un pò di giusto relax.

Oroscopo Gemelli

In questa domenica sarà molto importante rapportarsi agli altri in maniera serena e positiva. Credo proprio che ora abbiate bisogno di comprensione ed affetto. Ci sono stati problemi di lavoro, per qualcuno anche di tipo legale. E ora bisogna uscire fuori da certe complicazioni, anche mentali. Se non c’è un problema riguardo ad un accordo, c’è comunque qualche dubbio nell’andare avanti.

Devi prenderti il giusto tempo per riflettere. C’è anche chi si chiede se non sia giusto cambiare vita o magari prendersi una pausa di riflessione, sia nel lavoro che in amore.

Oroscopo Cancro

All’inizio dell’anno c’è stata grande confusione in amore ma ora hai la possibilità di ritrovare la giusta tranquillità. Chi ha detto stop ad una relazione adesso si sente più libero: qualsiasi decisione è rafforzata da queste stelle, però sarebbe meglio stare con qualcuno anche perché il tuo è il segno della coppia! Chi è solo deve iniziare a guardarsi attorno.

Sarebbe strano se a Luglio non avesse già portato un miglioramento in amore e sul lavoro. Dal punto di vista professionale tutto funziona, più che altro ci sono molti oppositori, ma devi fare buon viso a cattivo gioco e andare avanti lo stesso.

Oroscopo Leone

Ecco un’altra giornata davvero molto vivace e importante al punto che consiglio a tutti quelli che sono soli di guardarsi attorno, di partecipare ad eventi, di accettare inviti. Ad Agosto può esserci una grande rinascita! E poi quando abbiamo grandi stelle è veramente il caso di farsi notare.

Sul lavoro non devi essere troppo rigoroso e pretendere che siano sempre gli altri a dimostrarti qualcosa. Vince chi ha una buona comunicazione con gli altri e non pretende di emergere a tutti i costi.

Oroscopo Vergine

Il tuo è il segno critico per eccellenza! Solitamente, prima di lasciarti andare ad una passione, prima di concedere completamente il tuo cuore a qualcuno, metti molti paletti! Chi è solo non deve pensare che l’amore non esista ma deve anche fare una sorta di analisi di coscienza per capire se ha aperto la porta dei sentimenti oppure l’ha solamente socchiusa.

Comunque Agosto rivela grandi passioni: chi ha già una storia da tempo la definisce, chi non è sposato potrebbe pensarci, mentre chi è separato desidera cambiare tutto! Un nuovo progetto può essere alle porte: contratti e accordi da sollecitare.

Oroscopo Bilancia

E’ una domenica in cui bisogna rimettersi in gioco e vivere con più ottimismo il futuro. Cancelliamo Luglio oramai agli sgoccioli perchè è stato un mese molto pesante. Probabilmente l’amore resta difficile oppure è stata comunicata una notizia di lavoro non gradevole che ti ha tolto l’entusiasmo. In ogni modo, in questa domenica c’è la possibilità di iniziare a vivere in maniera diversa dal solito.

Il transito importante di Venere aiuta l’amore e il rapporto con gli altri. Non ci dimentichiamo che Venere resta il tuo pianeta guida, il tuo riferimento: e sarà con te per tutto Agosto! Sarà un mese di grande importanza!

Oroscopo Scorpione

Quando sei arrabbiato è molto difficile discutere con te, è molto complesso trovare punti di accordo! In questo periodo pensi che il modo migliore per liberarsi di un problema sia discutere o mostrarsi intollerante. Attento a non fare cose di cui potresti pentirti: il momento non è ideale per fare cose nuove anche se devo dire che di recente ci sono persone che hanno lavorato a progetti che saranno eccezionali in autunno ma che per ora sono ancora in divenire.

Non sono momenti difficili però al momento il destino impone delle prove che potrebbero regalarti una grande libertà d’azione e un successo particolare alla fine del 2019.

Oroscopo Sagittario

In generale tutta la settimana è stata un pò stancante e anche questa domenica non promette bene. Sei in lieve calo! Nei rapporti che vanno avanti da tempo ci vuole pazienza: il tuo problema è la noia. E siccome in questo periodo ed ancora di più ad Agosto non mancheranno stimoli per divertirsi, se c’è qualcuno che tira il freno a mano o che vive una relazione che non sente più, potrebbe addirittura cambiare rotta.

Ora detesti chi ti impone delle regole e vuoi portar avanti solo le cose che ti interessano, ma nel fare questo inevitabilmente potresti chiudere o variare situazioni con grande sgomento o sorpresa di chi pensava che tu non fossi capace di prendere decisioni autonome.

Oroscopo Capricorno

Vale la pena dimenticare questo Luglio ormai agli sgoccioli, con tutti i problemi e le tensioni che ha portato. Di solito non fai grandi scenate: quando vivi un problema cerchi di risolvere tutto da solo e di non pesare sugli altri, però in amore resta qualche piccola difficoltà. E anche le coppie che si vogliono molto bene hanno dovuto affrontare una difficoltà di tipo abitativo, magari economico.

Ma ora inizia ad esserci un cambio planetario importante, inizia un periodo neutrale e non più conflittuale. E questo è solo l’inizio di un grande recupero targato seconda metà del 2019!

Oroscopo Acquario

Qualcosa non va, non ti senti a tuo agio! Quando ci sono stelle contrarie è normale sentirsi così. In questo momento e fino alla metà di Agosto, sentirai molta elettricità nell’aria: chi è molto giovane prenderà la cosa in maniera più serena, magari potrà semplicemente discutere con un amico o vivere momenti di tensione in amore.

Chi ha qualche anno in più sta seriamente mettendo in discussione certe relazioni di lavoro anche se durano da anni e potrebbe anche pensare di chiudere situazioni che non vale più la pena di vivere.

Oroscopo Pesci

Se in questi giorni sei in viaggio per le vacanze, dovrai mettere in conto qualche ritardo. Però, guardiamo oltre. Anche se questa non è una giornata che scorre liscia, il mese di Agosto promette di più: e sopratutto nelle prime due settimane del mese ci saranno delle risposte e novità. Certo è che se un amore ha fatto il suo tempo, tu non sei più disponibile a tergiversare. E’ probabile che tu dia una sorta di scadenza, ad esempio un paio di settimane da concedere al partner o alla persona che ami per dimostrare che è davvero vicina alle tue esigenze.

Giove non sarà più dissonante alla fine dell’anno e quinti sarà un periodo ideale per fare qualcosa di più. Se qualcuno ti attacca, rimanere in silenzio sarà più saggio che parlare: c’è chi vuole provocarti per ottenere da te delle reazioni attaccatili, ma tu non prestare il fianco!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!