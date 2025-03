Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 23 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna è ancora nel tuo segno: energia e grinta non ti mancano. Sei sul pezzo, ma cerca di non comandare anche sul caffè della colazione. Amore: Impaziente? Fai un gesto dolce e disarma tutti. Lavoro: Anche se è domenica, la mente vola a mille. Fortuna: Alta, se usi la forza per costruire e non per litigare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vorresti pace e Netflix, ma la Luna ti lancia input da tutte le direzioni. Respira e scegli una priorità. Amore: Serve più dialogo e meno silenzi lunghi. Lavoro: Ti arriva un’idea utile per la prossima settimana. Fortuna: Così così, ma con una svolta nel pomeriggio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Parole a raffica, energia a mille. Domani potresti finire per organizzare qualcosa… anche se non ne avevi voglia. Amore: Messaggi interessanti o un invito a sorpresa. Lavoro: Brainstorming mentale anche a riposo. Fortuna: Alta, se cogli al volo l’occasione giusta.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna in Ariete ti agita un po’. Vuoi stare tranquillo, ma il mondo preme sul citofono. Amore: Vuoi più comprensione, ma servirebbe anche dirlo. Lavoro: Programmi la settimana con occhio attento. Fortuna: Discreta, se non ti chiudi a riccio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Con il Sole amico e la Luna grintosa, sei sul trono della giornata. Solo: non alzare troppo il volume. Amore: Sguardi, messaggi, like: sei tu a decidere dove puntare. Lavoro: Idee nuove per un progetto che ti scalda il cuore. Fortuna: Alta, se ti apri anche agli altri.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sarete chiamati ad affrontare alcune incertezze, ma non temete, usando la razionalità e restando calmi, riuscirete a trovare soluzioni efficaci. Sul lavoro sarà importantissimo prendere decisioni giuste, perché potrebbero avere ripercussioni significative nel lungo termine. In amore sarà fondamentale esternare i propri sentimenti senza paura. I single potrebbero organizzare una serata spensierata tra amici.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Vorresti dedicarti alla routine, ma domani il cielo ti costringe a essere più flessibile. Amore: Serve leggerezza, basta analisi! Lavoro: Arriva una notizia utile per la settimana. Fortuna: Media, ma costante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Occhio al fuoco della Luna: passione sì, ma anche reazioni un po’ teatrali. Amore: Se vuoi qualcosa, prenditelo. Ma senza misteri. Lavoro: Idee da tenere pronte per l’inizio settimana. Fortuna: Alta, se segui l’istinto (e non la paranoia).

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giornata brillante. La Luna ti dà voglia di muoverti, conoscere, vivere. Vai, ma con un piano. Amore: Un incontro curioso ti stuzzica. Lavoro: Piccole intuizioni ti accendono l’ispirazione. Fortuna: Alta, se segui la tua natura avventurosa.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Vorresti mettere ordine nei pensieri, ma il cielo ti distrae. Sfrutta la domenica per riposarti davvero. Amore: Occhio a non essere troppo razionale. Lavoro: Idee buone, ma da affinare. Fortuna: Media, con picchi nel pomeriggio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Elettrico, attivo, brillante: domani hai una carica che spiazza chi ti sta vicino. Amore: Comunicazioni interessanti, anche virtuali. Lavoro: C’è fermento, e tu lo cavalchi. Fortuna: Alta, se non ti disperdi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Domenica contemplativa, con una Luna che ti stuzzica ma non ti convince. Ascolta il corpo e il cuore. Amore: Una carezza (reale o metaforica) può cambiarti l’umore. Lavoro: Un’idea creativa prende forma. Fortuna: Buona, se stai nel flusso

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.